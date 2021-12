Nunca se supo a quién le compró la abuela cada una de sus perlas. O por lo menos hasta este momento, jamás me lo había cuestionado. Ella las usaba todos los días sin falta para todo: hornear, decorar sus maravillosos pasteles, coser, salir al banco, visitar a las amigas, almorzar, tomar el té, ir a la empresa y hacer cuentas en su enorme escritorio atiborrado de papeles.

Solo se las quitaba antes de dormir en un ritual lento y cuidadoso hasta depositarlas una por una en un joyero de cristal dispuesto en su mesita de noche.

Al levantarse, se bañaba, esparcía algunas gotas de perfume Chanel No. 5 detrás de las orejas y antes de vestirse con ropa interior, se ponía el collar de perlas. Cuando yo la veía en su ritual, ella me decía:



–Las mujeres jóvenes se arreglan para agradar y las mayores para no desagradar.

A mí me parecía que sin importar cómo se vestía, siempre se veía igual. Sí su traje era azul, café, blanco, rosa o carmín, era lo mismo. Solo se le veían las perlas. O por lo menos yo solo me fijaba en ellas.



Del pasado de la abuela Betsabé se sabía muy poco. Su emporio fue construido a pulso al lado de su mejor amiga en una pequeña habitación donde empezaron a trabajar con una vieja máquina de coser y algunos retazos. Primero fueron limpiones, luego bayetillas, pasaron a cojines y, a medida que adquirieron experiencia, fueron aumentando la calidad de sus costuras. Con el tiempo cada una se independizó y armó su propio taller y su propia vida. Igual, siempre fueron las mejores amigas.



La abuela Betsabé, a diferencia de Raquel, siempre fue más dedicada en su empresa. No dormía hasta perfeccionar su técnica de confección y con el tiempo se convirtió en una de las diseñadoras de blusas más reconocidas de la ciudad. Cuando ya había crecido y era alguien con prestigio dentro de la industria, se casó con otro importante empresario llamado Baltazar Cáceres, precursor de las máquinas de telar. Un día mi madre me contó que el abuelo falleció pocos días después de su nacimiento, cuando por un descuido se lo tragó una cortadora y quedó por instantes convertida en una fábrica de embutidos con amasijos de hilos y carne molida como para hacer hamburguesas.



Así que me crie en un matriarcado donde la alta costura y las perlas se habían convertido en un símbolo de exclusividad. Mi abuela siempre decía que no se le daban perlas a los marranos.



Una vez, mientras ella se bañaba, yo las conté. Eran 33 perlas australianas blancas, idénticas, brillantes, anudadas a un broche enorme de oro.



Según la abuela, cada perla representaba un obstáculo superado. Cada reto que la vida le ponía y ella vencía, se premiaba a sí misma comprando una idéntica a la anterior. Hasta que completó las 33 perlas necesarias para mandar a anudar su primer y único collar. Nunca le dijo a nadie quién se las había vendido, o sí esta historia era solo una representación de su lucha por ser siempre mejor.



Todo era un misterio.

Cuando yo tenía 6 años, el 24 de diciembre mi abuela se enfermó y ese mismo día falleció.



Yo, ni me atreví a preguntarle a mi mamá por el collar. Verla llorar en silencio y sufrir me amargó esa Navidad. No recibí regalos ni ese año, ni los posteriores. Mientras las casas de mis amigos eran decoradas con objetos rojos, verdes y dorados, árboles de Navidad y hermosos pesebres, mi casa permanecía oscura. Mi madre decía que no había motivo para celebrar.



De manera inconsciente, cada vez que veía a una mujer con un collar, creía que cada perla estaba fabricada de lágrimas, que cada mujer con perlas enrolladas en su cuello tenía un pasado doloroso, creía que las perlas traían mala suerte a la vida. O, ¿cómo explicar que mi abuela falleciera así, sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo? Las perlas traen lágrimas.



Con el tiempo empecé a escuchar cuentos con todas las supersticiones sobre las perlas: que las mujeres no se pueden poner perlas el día de su matrimonio porque están condenadas a que su matrimonio fracase. Que las perlas solo deben usarse cuando son regaladas, que las perlas hacen llorar a quien las usa y que usar perlas es como bañarse en sal.



Cuando cumplí los 40, llevaba mucho tiempo sin pensar en la abuela, en sus perlas, en su misterio anudado entre el nácar en el que estuvo envuelta hasta morir.Ese año, celebré que me había levantado tras miles de tropiezos. Festejé que había llegado a esa edad y que ahora entendía que todas las supersticiones sobre las perlas eran solo eso. Mitos ridículos de quienes no pueden costear tal lujo. Estaba pasando por una etapa de madurez lograda a punta de caídas y levantadas. Esa era la herencia de la abuela. Tener la certeza de que ella había logrado levantarse una y otra vez. La abuela nunca había necesitado ser pulida para brillar y era una creación perfecta salida como las perlas de una ostra del mar.

Mi abuela en sí era una joya preciosa.



Sin pensarlo dos veces, decidí premiarme con un hermoso y fino collar de perlas. No me conformaba a envejecer de golpe. Siempre quise verme con la elegancia y la distinción con la que recordaba a mi abuela. Al fin y al cabo, la vida después de los 40 trascurre a las carreras y el tiempo se vuelve un absoluto tesoro que se debe aprovechar.



Fui a la mejor joyería de la ciudad y busqué un collar exacto al de la abuela, con 33 perlas australianas, blancas, brillantes y con un enorme broche de oro.



Alguna vez leí que los caballeros de la Edad Media siempre llevaban perlas a los campos de batalla pues creían que ellas los protegían de todo mal. También leí que Cleopatra disolvió una perla en un vaso de vino y se lo bebió, simplemente para ganar una apuesta con Marco Antonio de que ella podría consumir la riqueza de un país entero en una sola comida.

Al ponerme mi nuevo collar de perlas, me sentí protegida, envalentonada con el mundo. Decidí que lo usaría igual como la abuela Betsabé. Siempre, con Chanel No. 5 desnuda, detrás de las orejas y que la primera prenda que me pondría desde ese día, antes del brasier y los interiores, sería mi collar.



Cuando le pregunté a mamá por el collar de la abuela, con calma se paró de su mecedora hasta su clóset y sacó el joyero de cristal de la abuela. Dentro de él, el collar de perlas. Ante mis ojos, ya no lucía tan blanco como yo lo recordaba. Los nudos de hilo estaban amarillos por el paso del tiempo y el enorme broche de oro lucía diminuto. Le pregunté cuál era la historia del collar y me dijo que la única que sabía la historia real era una amiga de mi abuela que ya ni debía vivir.



Hasta hace algunos años estaba en un ancianato donde la dejaron los hijos. Aunque pagaban mensualmente la cuota, jamás iban a visitarla, ni siquiera en Navidad. Como ese día conmemorábamos un año más de la muerte de la abuela, le pedí a mi madre que me acompañara a buscar a Doña Raquel.



Salimos en su búsqueda en esa tarde lluviosa de diciembre y, antes de llegar, paramos a comprar natillas y buñuelos para los viejos del lugar. Todos se alegraron al vernos. Parecía que allá solo llegaba el viento de visita. Nos recibieron rostros llenos de profundos surcos, pelos blancos y delgados peinados como los de los bebés, ropas raídas, ruanas gruesas de colores desteñidos y un terrible olor a orín y naftalina que impregnaban el lugar. Saludamos a las enfermeras encargadas y preguntamos por Doña Raquel.



Aunque aún vivía allí, difícilmente nos iba a reconocer. Hace muchos años se había perdido en los recuerdos y de la elegante mujer solo quedaba un collar de perlas idéntico al de mi abuela, pero ella no se lo quitaba ni para dormir.



Mi madre la besó y Raquel la reconoció.



–Llevo tantos años esperándote. Sabía que algún día ibas a venir. Mi amiga Betsabé al morirse no alcanzó a decirte secretos que deberías saber. Con tu mamá pasé los mejores y también más difíciles días de nuestras vidas. Cuando nos escapamos del pueblo huyendo de la violencia a la que nos sometían en nuestras casas, llegamos a vivir a una horrenda pensión. Era lo único que podíamos pagar. Ahí, compartimos todo. La ropa, los zapatos, la cama, el maquillaje, la comida, los amigos y lo que más nos unió fue construir los sueños. Todas las noches fantaseamos con que algún día seríamos unas hermosas y elegantes mujeres que vestiríamos faldas, medias veladas y tacón.



Pero lo que nos haría ver perfectas y elegantes sería que cada una llevara un auténtico collar de perlas. Cada mes que trabajamos, íbamos a donde el joyero, Don Rafael, y le pagamos cuotas para poder ostentar un collar de perlas. Cada vez que íbamos, Don Rafael sacaba el collar de la vitrina y lo poníamos sobre nuestros pechos por algunos instantes. Pasaron años para que pudiéramos pagar cada una de las 33 perlas de cada collar. Cuando Don Rafael nos los entregó, nos dijo que cada perla era una pastilla de vida. Que si nos las tomábamos cada 24 de diciembre, la noche de Navidad, como lo habían hecho las diosas del antiguo Egipto, nuestra vida se prolongaría un año más de nuestra fecha de caducidad. El 23 de diciembre del año que murió tu mamá, ella tenía que ir al médico para recibir los resultados de una serie de exámenes que le habían practicado. Se los había realizado solo porque cada vez que comía maíz pira, vomitaba como si se hubiera tomado todo el licor de un bar. Desafortunadamente el diagnóstico fue devastador. Betsabé tenía cáncer de páncreas y ya no había nada por hacer.



Corrimos a donde Don Rafael y le pedimos que sacara una de las perlas del collar. Al día siguiente, se la tomó y ya saben lo que pasó.



Sorprendida al escuchar su historia conté las perlas y efectivamente le faltaba una. Vi a mi madre sufrir como si la abuela acabara de fallecer. Doña Raquel levantó sus brazos sobre sus hombros, introdujo una menta en su boca y luego desprendió su collar.



Estiró su mano hacia mí y me lo regaló.

–Solo no te tomes las perlas –dijo, y falleció. Su collar también tenía 32.

* Autora de la novela ‘Siete días de pasión’, Editorial Planeta. Periodista.



