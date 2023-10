'El Cocha’ Molina construye un legado para la historia del vallenato

Gonzalo Arturo el ‘Cocha’ Molina fue uno de esos prodigios del acordeón que antes de salir de la adolescencia ya estaba interpretándolo junto a los grandes, uno de ellos Diomedes Díaz, cuando 'El Cacique de la junta' estaba en sus mejores tiempos.



Su carrera profesional comenzó a los 17 años. Ahora, décadas después, con varios títulos de honor del folclor (rey vallenato en 1990 y rey de reyes en 1997), a sus 58 años, El Cocha Molina acompaña a uno de los grandes vocalistas de la historia vallenata: Poncho Zuleta, con quien hace pareja musical desde el 2006.

El acordeonero hace pareja musical con el cantante Poncho Zuleta. Foto: Cortesía: Prensa del artista

A la par, El Cocha tiene una carrera propia, que ha ido más allá de ser “el acordeonero de...” (y lo ha sido, hasta de Gloria Estefan, en el álbum Abriendo puertas, de 1995). Les puso sus notas también a algunas producciones de Jorge Oñate, Iván Villazón y Fabián Corrales, entre otros).



Pero el segundo rey de reyes de la historia (el primero fue Colacho Mendoza y después, lo fueron Hugo Carlos Granados, Álvaro Meza y Almes Granados, solamente), preocupado por construir un legado para el folclor que representa, decidió hacer sus propias producciones. La más reciente es Los éxitos de ‘El Cocha’ Molina, grabado de forma instrumental.

Y no ha sido lo único: durante los meses de quietud de la pandemia, El Cocha se dedicó a crear toda una página para enseñar a tocar vallenato en acordeón on line, la plataforma Huellas del Maestro, que ya tiene graduados de diferentes partes del mundo. Y trabaja en convertir su casa en un museo del género, en busca de aportar un poco más a Valledupar, cuyos monumentos son un tributo a la música.



“En Los éxitos de ‘El Cocha’ Molina –explica– hago un recuento de las 19 canciones que, gracias al público, me han mantenido vigente. Son éxitos que vuelvo a presentar en reconocimiento al valor de la música vallenata tradicional, interpretados con acordeón, caja y guacharaca”.

¿Qué motivó esta grabación?

La idea es mantener un legado en la música tradicional. Porque vengo del proyecto Huellas del Maestro, desde hace tres años. Es la única plataforma de acordeón virtual que te garantiza que en 48 horas aprendes a tocar un tema vallenato. Y estoy presto a inaugurar un museo en Valledupar, en noviembre: El Museo ‘El Cocha’ Molina, en donde hago referencia a la importancia cultural de nuestra música. También estoy ad portas de lanzar un libro (escrito por Julieth Peraza): Nada es completo en el mundo.



¿Por qué ese título?

Porque siempre digo que nada es completo en el mundo, porque el único completo es Dios, porque a cada acordeonero le falta algo. Hay unos que somos diestros en paseo, merengue y son. Otros que no lo son en puya o no manejan los bajos.

¿Qué éxitos grabó en el álbum instrumental?

Amaneceres del Valle, de Romualdo Britto, que la grabé con Jorge Oñate. Honda herida, que la grabé con Diomedes, y para mí es uno de los mejores merengues de la música vallenata junto con El viejo Miguel, de Adolfo Pacheco. También están Sin medir distancias, de mi primo Gustavo Gutiérrez Cabello.

¿Cómo será la casa museo?

Comenzó tratando de definir lo que ha sido mi vida. Ya Valledupar es una ciudad más turística, donde la gente puede hacer un recorrido por la casa de Diomedes y otras casas museo, y es importante que la gente tenga una semblanza de una vida artística que llega a los 40 años.

¿Qué objetos contarán su historia en el museo?

Discos de oro, el acordeón con el que gané el Rey de Reyes; mi primer acordeón, que era de dos teclados. Tengo unas gafas virtuales como novedad, porque la experiencia será interactiva. En 360 grados se podrán ver unas parrandas que grabamos en la plaza Alfonso López, varios días a las 5 de la mañana. Y está la guitarra española de mi papá, que fue quien me enseñó los primeros compases porque era guitarrista y tocaba el acordeón. Están los trofeos de mi recorrido por el festival, desde las categorías infantiles, el trofeo de rey aficionado, rey vallenato y rey de reyes, que obtuve hace 26 años.

Ha tocado su acordeón al lado de los grandes. ¿Qué aprendió de cada uno?

De Diomedes destaco que manejaba bien el público. De Oñate aprendí a ser más guerrero. De Poncho, es muy sagaz, muy hábil y diplomático y con él aprendí a hacer relaciones, a ser amigo. De Iván Villazón, destaco también su amor por la música. De cada uno he sacado lo mejor.}



¿Cómo y con quiénes se acompañó en su álbum instrumental?

Lo hice con caja, guacharaca y tumbadora. Los instrumentos me los hizo un gran artista, Luis Carlos Azabache, es un gran cajero y percusionista. Lo hice remembrando las grabaciones de Alejo Durán, en dos sesiones largas: comenzábamos a las 9 a. m. y terminábamos en la tarde. Se hizo rápido porque me preparé mucho, desde la escogencia de las canciones. Como eran ya muy reconocidas, tocarlas fue muy fácil. Dios me dio la velocidad de la mente para tener buena memoria y hacerlo.

¿Por qué decidió hacer el álbum sin invitar voces?

Porque es un este es un gran homenaje a las personas que llevan un cantante por dentro. Y sirve para que la gente ponga su voz y cante. Y en las empresas ponen a veces música instrumental. Así que también tiene el fin de ambientar.

¿Cómo es la plataforma para aprender a tocar acordeón?

En la plataforma están canciones como Brindo con el alma o Así fue mi querer. Está la expresión y cada compositor cuenta la historia, está la reseña de cómo se grabó y quién lo hizo. Ha sido un éxito, porque muchos lo han comprobado: en 48 horas pueden tocar un tema. Es como si yo te diera clases personalizadas, puedes aprender la canción despacito hasta llegar a su velocidad normal. He tenido casi mil estudiantes. Ahora vienen más porque hicimos convenios con colegios.

¿Por qué quiso enseñar a tocar acordeón?

Porque uno tiene que dejar un legado. Lo más importante es que la gente aprenda. Y mantener, sobre todo, la música vallenata, que la han tratado de tergiversar. Pero nunca pasa de moda porque tiene poesía en la letra y cadencia y digitación en el acordeón.

