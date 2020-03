Con su furgón-tarima, la gira Circo del Consul inicia su tercer año

Consulado Popular es la banda de rock colombiano que carga con un festival de música itinerante a las espaldas. El festival, llamado Circo del Cónsul, que ellos ven como una gira de conciertos sin final, comenzará su tercer año de experiencias. Sus gestores, Julián Mejía y Camilo Rivera, han encontrado en él otra manera de vivir de la música diferente de la que proponen las disqueras y emisoras tradicionales.

El proyecto les permitió no solo tocar y hacerse a un público creciente, sino apoyar a otros. “Somos la única banda en Colombia que tiene su propia infraestructura móvil de concierto”, dice Julián Mejía, cantante de Consulado Popular.



Circo del Cónsul ha hecho 35 fechas entre el 2017 y el 2019. Han participado 180 bandas –no todas de rock, sino de distintos géneros– en lugares como Santa Marta, Neiva, Medellín, Ibagué, Gachetá, Tocancipá, Tunja, Zipaquirá, Guasca, Tenjo y Tabio.

En el 2020 el festival comenzará el 15 de mayo, en el parque de los Periodistas y con el patrocinio del Centro Colombo Americano, en Bogotá. El grupo también fundó su propia disquera –Consulandia Records– y, pudo, por fin, volver a estrenar música.



No deja de ser llamativo el nivel de autogestión de los roqueros. Dentro del camión llevan sonido, carpas, cables, bombillos, decoración y todo lo que se necesita para montar un show que, además, es gratuito –gracias a patrocinios de marcas y alcaldías que creen en ellos–, en el que tocan su música y presentan a más artistas.

“Es la gira más grande de música independiente del país en este momento”, dice. Para cada fecha hay una convocatoria para bandas locales. “Se les da visibilidad, un escenario profesional, stage management (director de escena), ingeniero de sonido, y a todos se les paga –explica Mejía–. Se les pone camerino. Se los atiende como se debe atender a los artistas, aunque sean pequeños. Les damos esa experiencia de banda profesional. La idea es darles un espaldarazo que los anime a seguir por el camino de la música”.

El origen

“Mandamos a hacer el escenario a raíz de no estar sonando más en la radio –recuerda Mejía–. Habíamos pisado ya los escenarios grandes del país: Rock al Parque, Estéreo Pícnic y todos los festivales roqueros del país. Tocar dos años seguidos era imposible No pueden estar repitiendo bandas. Entonces, te quedas sin dónde tocar. Ahí nació la idea del escenario móvil para tocar cuando quisiéramos”.



Suena más fácil de lo que fue. Necesitaban un furgón que se desplegara, que tuviera tomas eléctricas. Mejía vendió su carro, regresó a casa de mamá y pidió prestado. Rivera hizo otro tanto, y solo alcanzó para la cuota inicial del furgón. Y cuando les dijeron: “En un mes está listo, y traigan el camión para montarlo”, no sabían cómo pagar el saldo ni de dónde sacar el camión.

Entre tanto, hicieron cursos de emprendimiento cultural en la Cámara de Comercio (2016), y en 20 días tenían un plan de negocios que mostrar. Un amigo creyó en el proyecto y a su vez pidió un préstamo para asociarse con ellos.



“Nos tocó sacar pase de conductor de camión –cuenta Rivera, que toca el acordeón y otros instrumentos en la banda–. Hasta la fecha número 20 manejamos nosotros”.



La Cámara de Comercio les propuso presentar su proyecto en la Cumbre de los Premios Nobel de Paz, en el 2017. Recibieron el camión un día antes de dicha cumbre.



“La primera fecha fue esa; la segunda, un mes después, en el Minuto de Dios: Montamos el festival entre cuatro –relata Rivera–: el baterista, el bajista, Julián (Mejía) y yo. Nos demoramos seis o siete horas alistándolo todo; atendimos a las bandas, tocamos y al bajar de la tarima nos tocó guardar hasta el último tornillo. Siempre he dicho que fue el día que más trabajé en toda mi vida”.

Ahora cuentan con un equipo de entre 12 y 16 personas en esa logística. Y con la tranquilidad de saber que la gira continúa, Consulado Popular se alegra de presentar Consulandia Records.



“Abrimos la disquera para apoyar a las bandas que más nos gustaron –dice Mejía–. Empezamos con Radio Paila y Boca de Serpiente, ambas de rock. Las montamos en más fechas, les ayudamos a conseguir otros conciertos con buenas condiciones. Orientamos para que no cometan los errores que nosotros cuando éramos banda emergente”.



Por ejemplo...



“Pagar por tocar o tocar en condiciones que no son dignas. Asesoramos para que sepan qué pedir en un contrato, en un rider (lista de necesidades técnicas para el show), saber qué exigirles a un jefe de prensa y a un mánager”.



Dice Mejía que hay un criterio para entrar a la disquera: “Que sean pilos, que tengan la música como objetivo de vida, no como hobbie, que trabajen porque su banda crezca y que vean el negocio también. Además, que nos guste la música y la propuesta sea original”.

¿Y la creación?



“Del 2017 al 2019 no pudimos hacer nueva música –responde Mejía–, porque estábamos aprendiendo a gestionar esto. Pero ahora que reunimos un equipo pudimos componer nuevas canciones”.



La primera de estas es A lo Peridol, compuesta inicialmente por Radio Paila, que los invitó a participar. “Peridol es una droga contra la esquizofrenia, y en la letra intentábamos ponernos en los zapatos de una persona que la padece”. La canción es una colaboración entre Consulado Popular, Radio Paila y el grupo Nepentes, de Medellín.



Consulado Popular espera lanzar tres canciones más este año, aumentar hasta 45 las presentaciones de Circo del Cónsul y fortalecer un circuito de rock que les permita a las bandas ayudarse mutuamente. Y ojalá, escalar el proyecto: “Podríamos tener tres tarimas móviles para que cada una vaya por una región. La idea es llegar a ese punto algún día”, dice Mejía.

Para estar al tanto de las convocatorias y posteriores presentaciones de la gira de Circo del Consul, los músicos sugieren seguir las cuentas de Consulado Popular en Instagram y Facebook.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

Lilang@eltiempo.com