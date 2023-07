El uso del término "parcero" en lugar del tradicional "compañero" durante el paro nacional de 2021 en Colombia es una de las "peculiaridades del lenguaje" que el Instituto Caro y Cuervo buscará estudiar el próximo septiembre en una conferencia nacional sobre ese estallido social.



"El Instituto está comprometido con el registro de la lengua que construyen los hablantes, como son todas las lenguas que son creaciones de los pueblos", recordó este miércoles el director del centro, Medófilo Medina, en el marco del lanzamiento de la conferencia nacional "Estallido Social de 2021 en Colombia: lenguajes y literatura".

No obstante, el subdirector académico del Caro y Cuervo, Juan Manuel Espinosa, aclaró que "en este momento" no se puede decir si hubo o no cambios en la lengua ya que "esto es un fenómeno reciente y todo lo que tiene que ver con el lenguaje implica unos tiempos mucho más amplios que lo que son las vidas humanas".



Las protestas comenzaron el 28 de abril de 2021 para pedir la derogación de una reforma tributaria presentada por el entonces presidente, Iván Duque, y se extendieron por dos meses sumando reclamos y pedidos de más derechos sociales.



En total hubo, según el Ministerio de Defensa, más de 14.000 concentraciones, marchas y bloqueos desde el inicio del estallido.



En la agenda contemplada entre el 12 y el 15 de septiembre destacan los testimonios de quienes hicieron parte de este estallido social que, según precisó la directora de Artes del Ministerio de Cultura, Ángela Beltrán, también fue "cultural".



"Si algo tuvimos en el estallido, y que nos conmovió, fueron los diferentes lenguajes que se dieron (...) las expresiones, los lenguajes y las manifestaciones culturales, (que) fueron diversas y enriquecedoras", aseguró Beltrán.



Por su parte, una de las jóvenes que participó en las protestas insistió sobre la importancia de abandonar el lenguaje académico "complejo y difícil de entender" en pro de hacer "más cercana" la comunicación con las nuevas generaciones.



Este primer encuentro, explicó Medina, se enmarcará dentro de la "Conferencia Nacional Anual: protesta política y social. Lenguajes y literatura", un encuentro que esperan se alargue a lo largo de los años y que en su segunda edición será organizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica.



El Instituto Caro y Cuervo fue creado en 1942 con el propósito de cultivar la investigación científica en el campo de la lingüística, la literatura y la historia colombiana, entre otros.



EFE