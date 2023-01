Entender nuestros tiempos, las crisis financieras, las convulsiones sociopolíticas y, sobre todo, los escenarios que se creerían impensables para el marxismo, como por ejemplo la huella ecológica, es la propuesta del profesor de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Fernández Liria en su libro 'Gramsci y Althusser. El marxismo hoy. La herencia de Gramsci y Althusser', entrega número 40 de la colección 'Descubrir la filosofía', en el cual, el autor reivindica la presencia del capitalismo en nuestra sociedad, a pesar de llevarle a Karl Marx más de un siglo de distancia.



Y para esta labor, el también y exmilitante ideológico del partido político español de extrema izquierda Podemos (a cuya consolidación, Fernández Liria inspiró mediante sus revolucionarias posturas en las que el marxismo no solo es clave, sino inclusive, criticado por él) se vale de los dos grandes herederos del marxismo: Althusser y Gramsci.



“¿Por qué precisamente Althusser y Gramsci a la hora de hablar del marxismo actual? ¿Y por qué en este orden, primero Althusser y luego Gramsci? –se pregunta Fernández–. El principal motivo es que este último es, sin lugar a dudas, el autor marxista más citado y más influyente en los últimos tiempos. Creemos que esto es difícil de poner en duda. Pero algunos pensamos, también, que sin la intervención de Althusser –y de su famoso seminario Lire le capital– la obra de Marx habría sido muy difícil de recuperar con un mínimo de rigor”.



Y ahora, ¿por qué el interés de uno de los más rconocidos intelectuales –y de los más actualizados, al ser también influenciador de filosofía en la plataforma digital YouTube, o filosotuber– por retomar una corriente de pensamiento que muchos consideran anacrónica?



Precisamente, por identificarse con su funcionalidad ligada a los movimientos políticos y a los sistemas educativos que se alejaron de los dogmas para cambiar el curso de la historia, a pesar de haber pasado a la historia.



“Creemos que conviene –incluso a expensas de invertir el orden cronológico– que partamos de una reflexión althusseriana sobre la obra de Marx, para luego intentar explicar en qué medida el renacimiento gramsciano al que asistimos en la actualidad merece llamarse, en algún sentido importante, ‘marxista’”, añade Fernández.



Si bien en sus páginas se evidencia una marcada intención por conocer a Marx, Gramsci y Althusser. El marxismo hoy. La herencia de Gramsci y Althusser es un intento por entender nuestra realidad.



Y lo demuestra su autor al sostener que seguimos viviendo en la sociedad capitalista construida hace dos siglos por el marxismo en la cual, a pesar de las evidentes transformaciones, la estructura sigue siendo la misma; parafraseando al profesor y guionista español, en nuestra coyuntura han cambiado términos, pero la gramática sigue siendo la misma.



“En este mundo vertiginoso donde todo caduca enseguida, hay algunas realidades que, desde los tiempos de Marx, no han cambiado tanto como a veces se quiere hacer creer. Se oye decir, por ejemplo, que ya no hay ‘obreros’ y ‘capitalistas’, sino ‘emprendedores’. El discurso de las clases sociales que tanto caracteriza al marxismo ha sido superado, se dice, por el advenimiento de la economía del conocimiento, por el crecimiento del sector servicios, por los fondos de pensiones invertidos en bolsa y por tantas cosas más. Marx estudió la sociedad moderna y hace ya bastante tiempo que vivimos en una cada vez más impredecible posmodernidad”.

Althusser

Nacido en Argel (Francia) en 1918, experimentó en primera persona las crisis acaecidas con los dos combates bélicos mundial, cayendo prisionero en un campo de concentración nazi (1940) durante cinco años, hecho que podría justificar su tratamiento psiquiátrico que le fue diagnosticado en 1947 y que lo acompañó hasta el fin de sus días en 1990, diez años después de haber asesinado por estrangulamiento a su propia esposa, en medio de una crisis maníaco depresiva (hecho que fue archivado por el juez del caso, por tratarse de un producto de la locura).



A pesar de tan atribulada vida, llegó a ser catedrático en el College de France, tras estudiar en París. Inclusive, en 1965 organizó el seminario Lire Le capital, o Para leer El capital y publicó su obra La revolución teórica de Marx, marcando un antes y un después en el estudio del capitalismo y, por ende, consagrándose como uno de los marxistas más estudiados del mundo.



De ahí que el autor del tomo número 40 de Descubrir la filosofía base su estudio de la influencia marxista en la actualidad, en el pensador que interpretó a Marx como el descubridor de las leyes del capitalismo, y no de las leyes de la historia, mediante la apertura de esta a la investigación científica y, al mismo tiempo, postulando a Marx no como un filósofo sino como un científico que “descubrió leyes en la historia, de las cosas históricas, pero no leyes de la historia. Este es, en realidad, el sentido de lo que fue, quizás, la frase más famosa de Althusser, sobre la cual se siguen vertiendo montañas de pedanterías delirantes: ‘La historia es un proceso sin sujeto ni fines’”, explica Carlos Fernández Liria.



Gramsci, el influencer

Reconocido como el marxista de las superestructuras, su pensamiento es la columna vertebral de los movimientos de izquierda y de los que defienden la emancipación (o el antineoliberalismo) como política.



Y es que la teoría del nacido en Cerdeña (isla mediterránea) en 1891 bajo el nombre de Antonio, sentó los cimientos de los movimientos latinoamericanos bolivarianos “unos movimientos que, se piense lo que se piense de ellos, es difícil negar que han logrado poner freno a los ajustes estructurales neoliberales que arruinaron el continente en los años noventa”, añade Fernández, mientras se revela a sí mismo gramsciano al aseverar que en Europa, el que se unió al comunismo italiano en 1920 llegando a ser su máximo líder (y, por ende, llevado a prisión por el régimen fascista de Mussolini en 1926) ha sido autor de referencia en los proyectos que han reivindicado a la izquierda en ese continente, como por ejemplo, Syriza en Grecia y Podemos, partido español en cuya fundación se involucró el autor de 'Gramsci y Althusser. El marxismo hoy. La herencia de Gramsci y Althusser'.

Otros conceptos

Guerra de posiciones. Una guerra no siempre es un combate bélico. Este por lo general, en términos de Gramsci, es precedido de una contienda entre los actores sociales por quiénes estén a favor de qué posición, en aras de asegurarse el control hegemónico.



Think thanks. Antaño, se trataba de los intelectuales lectores de Gramsci, de estirpes universitarias y del liderazgo de la opinión. Si bien estos académicos se mantienen en Europa, Fernández (citando a su homólogo José Luisa Villacañas) identifica que este fenómeno en Estados Unidos se ha concentrado en los poderes económicos. “Son los famosos think tanks, cuerpos de élite de la inteligencia social que están bien identificados y entrenados, financiados y reclutados, pagados y promovidos, porque todo el mundo sabe que ganar la batalla de las ideas es tener la guerra entera vencida”.



República Noumenon. Norma para toda constitución civil y que se basa en el derecho natural de los hombres según el cual, los hombres que deben obedecer a la ley también deben ser los legisladores. “Creemos que actualmente –explica Fernández Liras– los proyectos políticos más serios que aún se consideran marxistas no pretenden apartarse de esta meta suprema ‘republicana’, es decir, del proyecto de una sociedad bajo el ‘imperio de la ley’”.



