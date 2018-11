Damien Rice regresa con su 'folk' rock a Bogotá

Cuando tengo una presentación, es como si fuera a la casa de un amigo y él me pidiera que hiciera la cena. Miro la nevera, la comida que hay, y cocino sin pensarlo mucho. En cada ‘hogar’ hay diferentes tipos de alimentos, pero yo no sigo recetas, solo comienzo, improviso un poco y luego sigo adelante”.



Con esa idea, definida como una experiencia culinaria casual, el cantautor irlandés Damien Rice narra el esquema que sigue a la hora de realizar un concierto.

El músico de folk y a veces de rock, que el próximo 7 de diciembre cumplirá 46 años, habló con EL TIEMPO precisamente en el marco de su concierto en Bogotá, este viernes, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

“Colombia va a ser el mejor ejemplo de la experiencia”, reflexiona. “La verdad, en un concierto solo camino al escenario y me dejo llevar por la corriente”, agrega, haciendo referencia a la novedad que implicará llegar al país, a pesar de que ya es un viejo conocido, pues se presentó en el 2010 en Barichara, Santander, y en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá, en el 2015.



En este recital, sus seguidores esperan esa respuesta orgánica, divertida y hasta melancólica que ha definido su no tan extensa producción discográfica de solo tres álbumes (0, 9 y My Favourite Faded Fantasy), pero con un peso emocional muy sólido y lleno de matices entre el amor, el dolor y la alegría.



El escenario es un territorio en el que Rice se siente cómodo, pero en el estudio, grabando, la experiencia es a otro precio. “El principal desafío es esa batalla con uno mismo, porque es algo que no puedes ganar o perder, por lo que continúa sin cesar. En realidad, los mejores momentos son cuando ese sabor llega y arrastra con todo esa lucha creativa”, dice.



Cuando no está de gira o componiendo, Damien Rice prefiere el silencio. “Uno podría pensar que una persona que trabaja en música sabría más acerca de otras músicas, pero yo no. Realmente, no escucho tanta; por lo general prefiero el silencio. Claro, la aprecio mucho; sin embargo, me gusta escribir sin ser afectado, por lo que a menudo tengo períodos sin escuchar otras melodías”, explica.



Tampoco tiene una lista preestablecida de canciones, por lo que su recital en Bogotá se va a definir según las sensaciones que tenga con sus fanáticos. “Es cierto, no hago listas. Solo toco lo que me viene a la mente cuando estoy en el escenario. No recomiendo que haya expectativas para el concierto; la verdad, tiendo a disfrutar más las cosas así”.



Lo que valora mucho es la conexión que logra con quienes siguen su música y parecen tener claro su universo emocional.

“A veces los comentarios de la gente que conozco pueden ser bastante personales. Supongo que si ellos escuchan mucho una canción o un álbum, realmente sienten que ‘conocen’ a la persona que está cantando, porque han estado viviendo con ella en sus oídos por meses o incluso años”, manifiesta.



Para él, “esa puede ser una experiencia bastante íntima. Así que encuentro que muchos seguidores son abiertos, muy vulnerables y muy cercanos. A menudo me hablan como si me conocieran desde hace tiempo, como una gran familia extendida, y eso es algo que me gusta”.



Una familia con la que se reencontrará para que juntos puedan tratar ese misterio que encierra la música y que Rice trata de racionalizar como algo que necesita siempre.



“Llegué a comprender que ninguna canción ni ningún álbum, sin importar lo bueno que sea, ni la cantidad de conciertos, ninguna cantidad de ventas de discos, ninguna cantidad de aplausos, dinero o alabanzas me podían llenar; pero me tomé un tiempo para limpiar cualquier pensamiento negativo que tenía y me enfoqué en sentirme bien. Así que decidí ver si podía ser feliz en todo el proceso de creación de un nuevo álbum, de nueva música (…). Una transición que tomó algo de tiempo y que sigue siendo un proceso continuo”, finaliza.

¿Cuándo y dónde?

Este viernes, 8 p. m. Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Carrera 7.ª n.° 22-47, Bogotá. Informes en el teléfono 5936300 y tuboleta.com. Boletas: 90.000, 120.000 y 180.000 pesos.



Andrés Hoyos Vargas@AndresHoy1