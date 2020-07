Jorge Celedón: 'La música no debe parar'

A comienzos de este año, Jorge Celedón dejó en suspenso su gira por Estados Unidos, por la pandemia. Estaba por terminar un álbum, así que al quedarse en casa decidió adelantar las canciones y las lanzó en tandas de a cuatro. El álbum completo se titula Sigo cantando al amor, grabado al lado de Sergio Luis Rodríguez, que lo acompaña en el acordeón desde el 2016.

“Ya del disco todo está –dice Celedón–. Soy de la época en que todo comenzaba cuando salía una canción y después el álbum y llegaba con afiches a los medios, veo que hay que ir pensando en presentar otra cosa”.



Hoy salen las canciones, como singles hasta formar el álbum. Pero Celedón viene del uso contrario: “Fui de los que grabo LP y casetes con el Binomio, después llegó el CD y muchos años después, también nos despedimos de ese formato. Ahora ya no se saca un disco físico. Un muchacho hoy ve un CD y le parece cosa de dinosaurios. Lo bueno es que hay muchos caminos para llegar al público ahora. Hasta el manejo de las emisoras va cambiando. Cada persona puede tener su potencial para llegarle a la gente”.



De Sigo cantando al amor se conocen varias canciones: Acércate al amor, compuesta por el mismo Celedón, fue la primera. La más reciente es Qué lástima, sobre el final de una pareja. “Es de Iván Calderón, que siempre me ha acompañado”, resalta Celedón. También hay canciones de Sergio Luis Rodríguez.



Por ahora, Celedón observa con atención los recursos para mantenerse vigente, como los conciertos virtuales. “A todo eso toca hacerle –dice–. Esos nuevos formatos están puliendo formas de llegar que antes no eran tan necesarias y ahora sí”. También está el estreno constante de canciones. “La música no puede parar. Sigo trabajando, el show debe continuar”.

Otro frente son las colaboraciones. Uno de sus dúos recientes fue Tu fiesta, con el artista popular Jessi Uribe. “A esas canciones de cumpleaños, el tiempo les da un añejo chévere”, dice.



Como todo artista, extraña los shows en vivo, pero mantiene la prudencia: “Ya hay conciertos vendidos, igual –comenta–. Todo el mundo está dando fechas. Llaman a insistir en que para cuándo la gira. La fecha de Monterrey (México) está para octubre o noviembre. Tenía vendidos conciertos en Panamá y Aruba, pero hay que seguir desde la casa por ahora, pedir que Dios nos dé la salud y después vemos cuándo…”

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET