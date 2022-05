"Entregado a la música desde hace muchísimo tiempo, también a la actuación, y ahora estoy promocionando mi nueva canción que se llama 'Ardíamos', que es el primer sencillo de mi disco que sale dentro de muy poquito". Así describe Nik Salazar este momento de su carrera, a la que le ve un futuro prometedor gracias a 'Magma', el álbum que lanzó en las plataformas de streaming el pasado 27 de mayo.

Durante su carrera como artista ha querido expresar sus emociones y sus sentires por medio de sus dos grandes pasiones: la actuación y la música: "Yo me siento agradecido porque me encanta expresarme a través del arte y la vida me ha dado oportunidades para saltar de una a otra. Eso sí, en este momento estoy enfocado en la música".

Este enfoque le permitió crear 'Magma', para cuya realización decidió experimentar y brindar una identidad propia a cada canción: 'Intro', 'Soy', 'Ardíamos', 'Preferiste', 'Óxido', 'Lo que no Tenemos' y 'Maldito Despecho'.

Nik Salazar habló con EL TIEMPO sobre este nuevo proyecto musical que le abre el camino para explorar nuevos ritmos y géneros, mezclándolos con el pop. ¿Qué dijo sobre este lanzamiento, descrito por el mismo como una narración visceral e íntima de sí mismo? Le contamos.

¿Qué diferencia a Nik Salazar de otros artistas del medio?

En este momento estoy experimentando y fusionando el género pop con distintos estilos. De pronto eso puede ser un diferenciador. Me alejé del género urbano porque ese es el camino que todos están tomando y no está mal, solo es que ya estaba un poco cansado del pop urbano y quería hacer algo distinto como proponer. Ese puede que ese sea el diferenciador.

¿En qué géneros y artistas se inspiró para llegar a los ritmos explorados en el álbum? En 'Ardíamos' se puede escuchar un poco de funk, por ejemplo.

Sí, tienes toda la razón, es una canción más funk. Mis inspiraciones han sido artistas como Justin Timberlake, Michael Jackson y Luis Miguel, por ejemplo. Suena muy noventero, es muy retro, pero con un sonido 2022. Entonces, me encanta que hayas podido detectar eso.

Con respecto a las demás canciones, creo que lo que caracteriza al disco es la experimentación: todas son muy diferentes y solamente las une un hilo conductor, mi interpretación pop. Se parecen muy poco, pero todas son experimentaciones con diferentes estilos y géneros: flamenco, balada, música popular, rap y más. Así que pues es un riesgo, pero estoy muy orgulloso y feliz de lo que hice.

¿Las letras de ciertas canciones están basadas en experiencias personales o es una exploración de las emociones en general?

La letra de 'Ardíamos' está basada en mi última relación romántica y en cómo me sentí después de haberla terminado. Entonces, en este tema intento explorar como una sensación de nostalgia, ya que algo que era muy bonito y que ardía ya no lo hace, ya sólo quedan las cenizas. Esa es una de las razones por las cuales quise utilizar la nostalgia musical y regresar a los noventas por medio de los ritmos.



Así sucede con los demás sencillos, son íntimos y me representan como persona y como artista.

¿Cuál es la línea visual o de estilo que seguirán los videos musicales?

Hasta ahora solo se ha lanzado el primer vídeo musical, que es el de 'Ardíamos'. Este es muy colorido. Por ejemplo, me pinté todo de rojo, como forma de expresión artística, para representar el concepto de que ardía y ya no lo hago. También tiene ese toque retro que caracteriza a la canción.

Para las demás, se vienen ideas interesante. Como te comentaba, todas son muy diferentes y por eso debo darle a cada una de ellas un tratamiento diferente en su estética también.

¿Qué viene para el futuro musical y artístico de Nik Salazar?

Por supuesto, mi futuro más cercano es el lanzamiento del disco, con el que espero que la gente se conecte porque le he metido mucho amor, cariño, dedicación, tiempo y esfuerzo. Precisamente, yo creo que eso se va a ver reflejado en el recibimiento por parte del público. De por sí que la gente ha reaccionado muy bien a 'Ardíamos', así que esperemos que sea el mismo caso del disco completo.



Vienen también proyectos actorales más adelante y yo creo que lo importante para mí es estar dedicado al arte, que es lo que más me apasiona hacer.

