“Convertirse en reina leona es transformar todas nuestras sombras en autenticidad y así poder fluir en la pista de baile. Uno se arregla para sacar a esa reina leona interior en la noche, en la fiesta”, afirma Esteman, compositor colombiano, a EL TIEMPO en relación al lanzamiento de su último sencillo.

El cantante presentó su nueva canción ‘Reina Leona’, que surge como un himno al empoderamiento, a la fuerza interior y al brillo personal. El ‘performance’, la identidad y el baile son las temáticas que aborda el sencillo, que está inspirado en la música House y Dance de los años 90.



Esta canción, que es el segundo adelanto del próximo álbum del artista, rinde homenaje a los clásicos de la época que lo marcaron durante su infancia y adolescencia. Su producción estuvo a cargo de Pablo Stipicic, quien logró hacer referencia a los sonidos más reconocidos de estos géneros, pero también darle un toque moderno.



‘Reina Leona’ es una canción dirigida a cualquier persona sin importar su identidad u orientación sexual. En el video, el músico está rodeado de amigos, que se han enfrentado a realidades muy diversas, como Carolina Monroe, una mujer transgénero que hace ‘voguing’, Brigitte Kattan. Alma Toledo o Edu Martínez.

El lanzamiento de la canción fue en un momento de celebración, unión y lucha para la comunidad LGBTIQ+, con el fin de que las personas se puedan sentir identificadas con el mensaje de empoderamiento y libertad que transmite la canción.



La discografía del compositor colombiano también cuenta con éxitos aclamados por el público, como “Milagrosa”, “Fuimos Amor” y “Un Día en París” y ha colaborado con artistas destacados de la industria musical como Daniella Spalla, Lila Downs y Miranda!



Próximamente, Esteman realizará una gira que incluirá fechas en Colombia, Perú, Venezuela, Estados Unidos y México, donde tiene un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 9 de noviembre.



En conversación con EL TIEMPO, el cantautor habló del proceso creativo de la canción, su proceso en la música y la preparación de su gira por Latinoamérica.



¿De dónde surge la idea de componer un himno dedicado al empoderamiento?



Esta canción nace de una experiencia personal, pero también es para todas esas personas que tal vez en su infancia, en su adolescencia y en esos momentos de construcción les costó trabajo encontrarse con ellas mismas o se sintieron aisladas. En mi caso, creo que tenía que ver con una cuestión de expresión, pues antes me sentía como alguien que no era. Era como si tuviera un caparazón encima para quedar bien con muchas personas y así pertenecer a ciertos grupos sociales. ‘Reina Leona’ precisamente invita a llevar esos momentos de dificultad, siendo una diva de la noche. Es decir, una persona que se transforma auténticamente y que fluye en la pista de baile.



¿Por qué decir ‘Reina Leona' en femenino?



Porque para mí, siendo un hombre, cisgénero, gay y que mis pronombres son ‘él’, juego mucho con el ‘ella’ cuando estoy con mis amigos. Es un uso del español que me parece maravilloso para sentir ese empoderamiento y es por eso que jamás podría ser ‘rey león’. Es una cuestión vital para el empoderamiento y, al final, creo que a muchas mujeres o, en general, a cualquier persona, le llega el mensaje de la canción. Tenemos que salirnos de esa masculinidad, que está tan presente en Latinoamérica, y con este sencillo se puede hacer más allá de cuál sea mi orientación sexual.



¿Cuál es la relación de esta canción con lo performativo, con la danza?



Para mí, el baile ha sido la manifestación artística que me ha acompañado desde niño y que me ha permitido expresarme libremente y relajarme en los momentos de dificultad más grandes. Yo no podría cantar sin mi otro instrumento que es la expresión corporal. Si bien crecí viendo videos de Michael Jackson, Madonna, Gloria Estefan y Miami sound machine, que me parecían poderosos, con el paso del tiempo he encontrado una forma de bailar muy libre y propia. Esto también está relacionado con las personas que participaron en el video. Carolina Monroe es una chica trans que hace ‘voguing’, que es una expresión que permite decir cosas a través del cuerpo porque cada movimiento significa algo. También está la Madre cobra; Edu Martínez, un bailarín afrodescendiente, impecable en sus movimientos; y Brigitte, que es mi coreógrafa.



¿Cómo fue ese proceso para encontrarse a sí mismo?



Es un proceso de muchos momentos en mi vida, pero uno clave es mi ‘salida del clóset’ con mi familia y mis amigos. Llevaba una depresión muy pasiva porque no me hallaba, no era realmente feliz y nada me apasionaba. Paralelo a eso, empecé a escribir muchas canciones, creé mi alter ego: Esteman, que también se convirtió en mi proyecto de vida. En ese momento me quité un peso de encima, por primera vez me sentí cómodo. Fue muy liberador.



Mencionaba que ‘Reina Leona’ ayuda a combatir esa masculinidad en Latinoamérica, ¿cree que eso pasa con todas sus canciones?



Yo creo que la música, como cualquier tipo de arte, lleva precisamente a cuestionarnos de una manera muy auténtica y sin imponer discursos. La música te da la oportunidad de tomar las canciones y llevarlas a tu mundo y a tu realidad. La música también es muy potente para nosotros, que estamos del otro lado creando, porque nos permite descubrirnos y encontrar una esencia. Cuando te juntas a escribir con otros artistas y compositores, es como entrar a una sesión de terapia, ¿no? Hablar de una experiencia personal o de algo que te inquieta sobre el contexto en el que vives. Es un proceso que te saca de tu zona de confort y te lleva a romper esquemas al explorar nuevas temáticas y ritmos. Además, en mi caso, en la medida en que he mostrado más ese lado personal, he dejado ver también un lado vulnerable.



Desde hace un tiempo sus canciones se han convertido, en cierta medida, en un símbolo para la comunidad LGBTIQ+, ¿Qué significa eso para usted?



Yo no me considero un vocero o una persona que puede hablar sobre la experiencia de muchas personas que hacen parte de la comunidad. Pero sí entrego cosas que son esenciales para mí para que cada uno lo pueda llevar a su realidad e identificarse. Cuando uno suma la creación de una canción al ‘performance’, a la puesta en escena, el mensaje realmente le llega a la gente.



¿Qué tiene preparado para su gira en los próximos meses?



Una de las cosas que yo más más disfruto es viajar y tocar en vivo, entonces estoy muy feliz. Vamos a anunciar tres conciertos en Colombia: en Bogotá, Medellín y Cali. También voy a tocar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y eso me tiene loco de la felicidad porque es un sueño para mí estar en semejante escenario, donde han tocado tantas leyendas que admiro. Además, estoy haciendo una gira por México, que es también mi gira más grande hasta ahora en este país. Por último, se vienen algunas fechas en Venezuela, Chile, Argentina y Estados Unidos.

