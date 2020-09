Cinco clásicos del cantante Bruce Springsteen, que cumplió 71 años

Bruce Springsteen es toda una institución en el mundo del rock y representa una imagen de respeto, experiencia y carisma para muchas generaciones que celebran su cumpleaños número 71 (23 de septiembre de 1949).

El jefe, como le dicen sus músicos y sus seguidores, se ha caracterizado por ser un artista sencillo, conectado con la gente común, así como por componer letras de una alta carga social y emocional. Además de ser uno de los artistas con un manejo del escenario envidiable.



Al igual que un roquero atípico, que nunca se dejó seducir por la vida azarosa o de excesos y prefirió siempre mantener una buena salud y un músculo creativo para componer todo el tiempo.



Tiene 21 premios Grammy, un Óscar por la canción Streets of Philadelphia, que escribió para la película Philadelphia y hace parte de un serie de canciones que se convirtieron en himnos.

'Dancing in The Dark'

Es una de las canciones más exitosas de su carrera, sonó en radio mucho tiempo y, posiblemente, haya sido el detonante para que generaciones que no lo habían escuchado descubrieran el trabajo de un Springsteen poderoso, poético y fuerte en las las listas.



El sencillo vendió más de un millón de copias y el video fue dirigido por Brian de Palma con la participación de la actriz Courteney Cox, que luego se haría famosa en la serie Friends.

'Born in the U. S. A.'

Esta canción dura y muy crítica de la situación de los soldados que estuvieron en la guerra de Vietnam se convirtió en uno de los himnos más famosos del artista, pero también en su dolor de cabeza cuando el expresidente Ronald Reagan usó ese tema para su campaña de reelección. Reagan creía que era una oda al patriotismo, cuando en realidad era un crítica a la falta de atención del gobierno a los menos favorecidos.







'Born to Run'

En 1974 se lanzó este éxito en el que hablaba de libertad, amor, las desilusiones del sueño americano. Hizo parte del álbum homónimo, que grabó después de Greetings from Asbury Park, N.J. y The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle, y que fue reconocido como el que disparó la carrera de Springsteen a nivel mundial.

'Thunder Road'

Del mismo álbum se desprende esta composición un tanto sombría, pero a la vez con destellos de esperanza en la que una pareja quiere escapar de una vida sin oportunidades o anhelos.



"Esta noche seremos libres, se romperán todas las promesas (…). Así que sube, Mary. Esta ciudad está llena de perdedores y yo me largo de aquí para triunfar” es una de las frases más contundentes de esa composición.



'Streets of Philadelphia'

Fue la canción de la película Philadelphia, protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington, en la que se narraba la batalla legal de un abogado para hacer valer sus derechos luego de que es discriminado en su trabajo cuando se le diagnostica sida.



La composición es profunda y melancólica. Hace referencia, de nuevo, a la vida en las calles, a los que tienen que batallar para sobrevivir y a los que caminan sin rumbo entre la soledad, el frío o la violencia. Streets of Philadelphia ganó el premio Óscar en la categoría de mejor canción original para una película en 1994.



El 23 de octubre, Bruce Springsteen lanzará un nuevo disco: Letter to You, con nueve canciones nuevas y regrabaciones de canciones de la década del 70, como Song for Orphans, Janey Needs a Shooter y If I Was the Priest.

