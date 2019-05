Palito Ortega plasma sus éxitos en ‘Románticos 60’s’

El cantante argentino Palito Ortega empezó su carrera antes de cumplir los 20 años. Eran los años 60, en su repertorio primaba el rock and roll y su inspiración era el rey del género, Elvis Presley.

“Hablando con Roberto Carlos siempre salía el tema de que el primer referente que tuvimos fue Presley. Agarrar una guitarra y pararse frente al espejo para bailar y cantar fue el comienzo”, cuenta el intérprete argentino.



A la lista de artistas que lo inspiraban se unieron también Paul Anka y Neil Sedaka. De hecho, de traducciones al español de los éxitos de estos cantantes se nutrieron muchas estrellas latinas.



En medio de la influencia anglo, Ramón Bautista Ortega se lanzó al ruedo musical con el nombre de Neri Nelson. Pero fue como Palito Ortega que se abrió un espacio en la industria de la música latinoamericana.

Cumplir cinco décadas de carrera llevó a Palito a grabar esas canciones que marcaron su comienzo y catapultaron su carrera. Lo hizo con un álbum titulado Románticos 60’s en el que están canciones como Oh Carol y Quédate junto a mí.



En una charla con EL TIEMPO, Palito afirma: “El álbum de clásicos era algo que tenía en mente desde hace rato. Grabé esas canciones y ahí están, no solo presentes en mi memoria sino que también en las discotecas de la gente que me ha seguido”.

¿Desde cuando lo llaman ‘Palito’?



Yo cantaba rock and roll y claramente quería tener un nombremás americanizado, entonces no estaba muy de acuerdo con ‘Palito’, pero me convenció en ese momento. Fue una observación que hizo el director de, en ese momento, Sony. Yo era muy delgado, mucho más delgado de lo que soy hoy, y me dijo: ‘oye, qué delgado estás, pareces un palito’.



Sin embargo, generó recordación...



Grabé mi primer disco como Palito Ortega en el año 62. Me parece que en el 63 grabó Leo Dan. Éramos parte de un movimiento que en Latinoamérica se proyectó, se empezaron a conocer nuestras melodías, nuestros nombres, nuestras canciones. Esto incluyendo a Sandro, que también es de la época, y a Leonardo Favio, por supuesto.



¿Cuáles eran los retos de esta generación de cantantes?



Era más complicado porque la mayor difusión de la música joven en esos años era de música en inglés. Cantar en español era muy difícil, y creo que nosotros empezamos a tener una presencia con mayor peso cuando empezamos a escribir nuestras propias canciones.



La condición del cantautor nos ha dado la posibilidad de tener permanencia, de que todavía haya un público que escucha una canción y no duda en saber de quién es esa melodía (…). Si se dependía solamente del éxito que se ponía de moda, que normalmente era una canción en inglés, francés o italiano, pasaba la canción y pasaba el cantante.



Sin embargo, usted no deja de componer...



El compositor no tiene tiempo, no tiene horario, no tiene lugar. La inspiración es una cosa que puede llegar en cualquier lado y en cualquier momento (…) La canción no tiene un lugar o método. No te puedo decir que si quieres escribir una canción apaga la luz y enciérrate en tu cuarto, porque no existe una fórmula, una técnica.



Muchos compositores están de acuerdo en que las mejores canciones salen de momentos totalmente inesperados. De esa manera fue que se creó La felicidad, por ejemplo.

YARITZA ACERO

PARA EL TIEMPO