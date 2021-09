El 'Caballero del son cubano', Adalberto Álvarez, murió por covid-19

El músico y director de orquesta Adalberto Álvarez, uno de los exponentes más reconocidos de la música popular bailable de su país, Cuba, murió el 1 de septiembre de covid-19 en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) de La Habana, según informó su hija.

Dorgeris Álvarez subió una fotografía junto a su padre con un lazo negro en su cuenta de Facebook (en la que había estado informando de su salud) y de inmediato el mundo musical empezó a expresar sus condolencias.



"Defendió sin cortapisas su religiosidad y la incorporó a su música, marcando precedentes muy relevantes en la evolución de los géneros populares en la isla. (...) Adalberto fue además un músico que conocía el latir del pueblo y su obra también creció hacia la historia por esa cercanía que tuvo con la Cuba profunda", escribió el periodista y crítico musical Michel Hernández.



Álvarez, nacido en La Habana el 22 de noviembre de 1948, se consideraba, sin embargo, hijo de Camagüey, de donde es oriunda su familia, pero un viaje a la capital cubana de su madre hizo que naciera allí.



Compositor y arreglista, fue el fundador de Son 14 (1978) y Adalberto Álvarez y su Son (1984).



Compuso temas como 'A Bayamo en coche', 'Dale como e'', 'A bailar el toca toca', '¿Y qué tú quieres que te den?', 'Déjala que se vaya' y 'Para bailar casino', entre muchas otras, que han sido cantados por Juan Luis Guerra, Oscar D' León, Celina González, Omara Portuondo, Issac Delgado y Frank Fernández.

El Caballero del Son, como era conocido, empezó su carrera a finales de los años 50 del siglo XX como ejecutante de la paila.



Se graduó de la Escuela Nacional de Arte en 1972 y hasta 1978 fue profesor de Literatura Musical en la Escuela Provincial de Arte de Camagüey.

Con la orquesta Son 14 "logró mostrar un concepto sonoro diferente, sin renunciar a las raíces del son tradicional, que renovó a través de textos, orquestaciones y armonías contemporáneas", dice en su página web.



Según expertos musicales, "su obra se caracterizó por respetar la cadencia necesaria y vital del bailador, condición dentro de su quehacer que no solo ha sido reconocida por bailadores de su país, sino por los de otras latitudes".



Con Son 14 hizo 20 discos, entre ellos, 'Respeto pa' los mayores', 'El son de altura', 'Gozando en La Habana' y 'Mi linda habanera'.



También fue uno de los artistas de la isla que apoyó las protestas contra el régimen que empezaron el pasado 11 de julio. "Imposible permanecer en silencio ante todo lo que está pasando en nuestro país. Las calles de Cuba son de los cubanos. Me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a la calle a expresar lo que siente pacíficamente", manifestó.



"A ese pueblo le debo lo que soy hoy en día y no me importa la forma de pensar de cada uno de ellos, porque más allá del pensamiento político está el derecho humano. A los que me preguntan de qué lado estoy les digo: estoy con el pueblo", agregó.