El éxtasis musical de 'El caballero de la rosa'

Todo en ella está construido con plata. El largo tallo, los frondosos pétalos, las hojas que se desprenden a su alrededor. Es un elemento tan curioso como hipnótico, a partir del cual se construye una ostentosa tradición amorosa que es la médula espinal de la ópera 'El caballero de la rosa', con música de Richard Strauss y libreto de Hugo von Hofmannsthal.

Para la historia, el escritor austriaco se inventó un rito de cortejo: el interesado en una doncella debe enviarle con un mensajero una rosa de plata, con el objetivo de pedir la mano de su amada.



Ese relato de amor se convierte en un juego de enredos, embellecido por la conmovedora música de Strauss, quien antes de estrenar esta pieza, en el 1911, había compuesto otras óperas como 'Salomé' y 'Electra'.



Desde esta sábado, en Bogotá, aquella rosa de plata brillará en el escenario del Teatro Mayor. Será un destello que significa además la materialización de un sueño que hace muchos años habían ideado Gloria Zea, directora de la Ópera de Colombia, y el director de escena Alejandro Chacón.



“Hoy les contaba a los chicos que esta ópera la vi por primera vez cuando tenía 18 años, sin subtítulos, y quedé enamorado de esta música fantástica. Siempre tuve el sueño de algún día poder hacerla, sabiendo que era un sueño imposible”, cuenta Chacón en uno de los ensayos de esta producción.



Para lograr hacer por primera vez en Colombia 'El caballero de la rosa', la Ópera unió esfuerzos con el Teatro Mayor, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Teatro Municipal Santiago de Chile, al que llegará la producción a mediados del 2019.



Para uno de los roles principales, el Barón Ochs, se convocó al bajo alemán Franz Hawlata, quien se ha consolidado como el intérprete más reconocido del papel en el circuito internacional. Sentado en las escalinatas de entrada del Mayor, y luego de confesar que le tomó alrededor de diez días aclimatarse a la altura bogotana, Hawlata dice que ha interpretado a Ochs en 651 funciones.



“Yo era un estudiante cuando empecé, tenía 23 años y recuerdo que me tomó más o menos ocho meses aprenderme el papel. Luego, la primera producción fue horrible, fue una gran lucha. Así que después de la tercera o la cuarta producción, y de la función 50, empecé lentamente a realmente conocerlo”, asegura el alemán, que debutó en la prestigiosa Metropolitan Opera de Nueva York en la piel del Barón.



Ochs es un conquistador empedernido, que se enamora de la bella Sophie (encarnada por la soprano rusa Anna Virovlasnky) y para conquistarla le pide ayuda a su prima, La Mariscala, interpretada por la soprano alemana Michaela Kaune.

En una apuesta arriesgada para su época, Strauss decidió que el joven amante de La Mariscala, el noble Octavian, fuera interpretado por una soprano. En la versión colombiana, la mezzosoprano estadounidense Angela Brower tendrá la responsabilidad de darle vida a Octavian.



“Es difícil de cantar porque es muy precisa y los ritmos no son tan fáciles, así que tienes que estar contando en la cabeza para no retrasarte. Vocalmente te lleva a cantar muy alto pero también en un registro muy bajo, con líneas de hablar muy rápidas, así que tienes el contraste entre las líricas y las melodías habladas, por así decirlo”, dice Brower sobre los retos que plantea este rol.



Alejandro Chacón hablaba de un sueño imposible no solo por el costo de la producción sino por sus requerimientos artísticos, pues para hacerla es necesario tener una orquesta de alrededor de 90 músicos en el foso, además de una alterna de 40 que aparece arriba del escenario en el tercer acto.



También es clave tener solistas muy preparados para los pequeños roles. “Gracias a todos estos talleres de ópera de la Universidad Central, la Nacional, la Javeriana y los Andes, han salido un montón de muchachos nuevos y logramos cubrir las pequeñas partes que son muchísimas y muy difíciles”, dice Chacón.



El director de escena menciona con orgullo que en esta ópera se contará con consolidados talentos colombianos que participarán sin importar la corta duración de sus papeles, como Blas Canedo, Iván Yesid Benítez, Humberto Ayerbe y César Gutiérrez, entre otros. “Nos dimos el lujo de tener a Valeriano Lanchas haciendo el Notario, que solo dice unas pocas palabras en el primer acto, pero él no se quiso perder esta fiesta”, agrega Chacón.

Sonido total

En 'El caballero de la rosa' también trabajó el escenógrafo español Sergio Loro e incluso se utilizaron los bocetos de vestuario del uruguayo Adán Martínez, quien trabajó más de dos décadas con la Ópera de Colombia y falleció en abril pasado.



“Lamentablemente no nos esperó al estreno, pero dejó los bocetos hechos y con sus asistentes los realizamos, respetando lo que más pudimos todo lo que él quería”, dice Chacón.



Uno de los grandes retos viene en la parte musical, que tendrá como batuta al español Josep Caballé-Domenech y también contará con la Filarmónica Juvenil, el Coro Filarmónico Juvenil e integrantes del Coro Filarmónico Infantil.



“Hay muchos retos, evidentemente musicales, en el sentido del fraseo, del ritmo, de todos estos valses. Evidentemente hay un reto técnico, porque es una ópera extremadamente difícil para la orquesta y hay un reto para mí de poner la ópera con los cantantes porque la conjunción tiene que ser perfecta”, dice Caballé-Domenech.

Los protagonistas y directores de la producción coinciden es que esta es una de las composiciones más bellas que Strauss creó. El músico español por ejemplo asegura que incluso después de escuchar durante los primeros actos los cambios de tonalidades, la forma en que juega con las maderas y las cuerdas, los últimos diez minutos de la obra también son un “éxtasis impresionante”.



Ese éxtasis viene de la mano con un desafío: la duración total de la ópera, pues cada acto dura más de una hora. “El mayor reto que se nos presenta es el cansancio y Strauss no lo pone fácil, porque realmente el tercer acto es el más difícil de todos, donde hay más disonancias, hay tonalidades que son un poco más extrañas, o tiene muchos bemoles o muchos sostenidos. Realmente no se puede perder la concentración”, explica.



¿Dónde y cuándo?

​Primero y 8 de septiembre, 6 p. m. 5 de septiembre, 7 p. m. Teatro Mayor. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Boletas desde 20.000 hasta 300.000 pesos.





YHONATAN LOAIZA GRISALES

EL TIEMPO @YhoLoaiza

‘La ópera en Colombia está absolutamente en primer nivel’: Gloria Zea

Gloria Zea, que fundó y dirige la Ópera de Colombia, habló con EL TIEMPO sobre la producción de 'El caballero de la rosa'.



¿Por qué asumir el reto de montar esta ópera?

​

Este ha sido mi proyecto soñado desde hace muchos años, pero se necesitaban muchas condiciones para poderlo hacer. Yo fundé la ópera hace 42 años, hace 10 que quiero hacer 'El caballero' pero no estábamos listos. Es una ópera para la que tiene que estar lista toda la compañía, todo lo que se requiere: vestuario, escenografía, teatro, orquesta, solistas.



¿Cuál es el nivel de la ópera en Colombia hoy?

​

Estamos absolutamente en primer nivel, al mismo nivel del Colón de Buenos Aires y el Municipal de Santiago, los dos teatros de ópera más importantes de América Latina. La audiencia también. Ya conquistamos al público, llenamos los teatros.



¿Qué cambio significó que la ópera se transmita también en cine?

​

Mientras más se vea ópera y la gente conozca más de ópera, más público tenemos nosotros porque la gente se va enamorando de la ópera. Yo digo siempre que la ópera es adictiva como debe ser la cocaína, yo no he ensayado pero me imagino que así será, porque cuando tú empiezas a oír ópera y entender, empiezas a enamorarte.



¿Cómo se ha cambiado el imaginario de que la ópera es para las élites?

​

Ha sido un proceso de ir acostumbrando a la gente, temporadas anuales que fueron familiarizando a la gente con la ópera. Ahora que hablábamos del Metropolitan, esa es otra forma maravillosa de acercar a la gente a la ópera. Hoy en día se agotan las boletas muy rápidamente.



