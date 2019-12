El buen año de Yuranis y Mr. Black

Pese a todas las críticas, a comentarios incluso desobligantes, Yuranis ya tiene casi 24 millones de visualizaciones de su canción Sailor Moon, su versión del tema de las caricaturas del mismo nombre.

A Yuranis, la verdad, lo que le importa es que un día su esposo, el músico y productor Mr. Black, le dijo que la cantara luego de que le bajó la pista.



“Nosotros la interpretábamos cuando íbamos en el carro, como un plan, y cuando ya estuvo todo listo para grabar el video, me la tuve que aprender bien porque me faltaban algunas partes. Luego la subimos, y se volvió tendencia”, cuenta Yuranis.

Para la joven, de 32 años y cartagenera, las críticas “son ganancia. Yo no creo que una persona vaya a YouTube a ver un video que no le gusta”, dice con seguridad.



Sin embargo, cuenta que nunca pensó cantar. “Sí le ayudo a Mr. Black en la composición, pero cuando me propuso hacer el tema, no tuve miedo. Al contrario, fue una buena experiencia para él como productor”, agrega.



La pareja está junta hace 13 años. “Hemos sido perseverantes, siempre en la lucha y con agradecimiento por lo bueno y lo no tan bueno. Somos felices con lo que hacemos porque siempre nos mostramos al natural”, relata Yuranis.



“Lo que muchos no saben es que nosotros empezamos de cero. Mr. Black tenía un picó, pero no creía en él. Yo fui su mánager y le dije que se pellizcara, que tenía un don muy bonito con su música; lo acompañaba a los espectáculos de DJ, tocaba puertas, llevaba los CD al mercado, y ahora nos damos cuenta de que en varias etapas de la champeta ha estado Mr. Black”, dice.



Por su parte, Mr. Black comenta que este ha sido un buen año, “especialmente, estamos teniendo una gran proyección fuera del país, y eso es importante. Hay que seguir siendo originales, conquistando mercados y haciendo música”, dice.