El Booker y el Goncourt designan  los mejores libros en inglés y francés 

Dos de los premios literarios más importantes del mundo, el británico Booker y el francés Goncourt, coincidirán en dar a conocer el 3 de noviembre sus ganadores en ceremonias que tendrán lugar en Londres y París respectivamente.



Instaurado en 1969, el Booker está dotado con 50.000 libras (unos 68.000 dólares).

El Booker premia cada año un novela original escrita en inglés y publicada en el Reino Unido o Irlanda.



Entre sus ganadores figuran escritores como Margaret Atwood, J.M. Coetzee, John Banville, Ian McEwan o Nadine Gordimer. El último premiado fue Douglas Stuart por 'Shuggie bain'.



En esta edición los seis finalistas, elegidos entre 158 novelas, son el esrilanqués Anuk Arudpragasam ('A Passage North'), el sudafricano Damon Galgut ('The Promise'), la británico-somalí Nadifa Mohamed ('The Fortune Men') y los estadounidenses Patricia Lockwood ('No One is Talking About This'), Richard Powers ('Bewilderment') y Maggie Shipstead ('Great Circle').

La ceremonia en la que se dará a conocer el ganador se celebrará en el auditorio de la BBC en Londres.



El premio Goncourt, el más prestigioso en lengua francesa, se entrega cada año desde 1903, elegido por los diez miembros de la Academia del mismo nombre, creada por el escritor decimonónico francés Edmond de Goncourt.



Entre sus ganadores están algunos de los grandes nombres de las letras francesas del siglo XX, desde Marcel Proust a Pierre Lemaitre pasando por Aamin Maalouf,



Marguerite Duras, Simone de Beauvoir o Roman Gary. El último de ellos, en 2020, fue Hervé Le Tellier por su obra 'L'Anomalie'.

Para la edición del 2021, el jurado decidirá entre cuatro obras finalistas: 'Le Voyage dans l'Est', de Christine Angot; 'Enfant de salaud', de Sorj Chalandon; 'Milwaukee Blues', de Louis-Philippe Dalembert, y 'La plus secrète mémoire des hommes', de Mohamed Mbougar Sarr.



El Goncourt, que asegura a sus ganadores tiradas millonarias y traducciones de decenas de lenguas, tiene en cambio una dotación económica meramente simbólica, ya que el ganador recibe un cheque por valor de diez euros.



EFE