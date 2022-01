No se suele juntar a los Foo Fighters con Los Gaiteros de San Jacinto o a Fatboy Slim con El Binomio de Oro, a menos que se trate del Estéreo Pícnic, un festival musical de tres días, de atractivo internacional. Desde el principio, el evento arrasó con esas fronteras musicales que reunían artistas de una sola corriente musical.

En este festival, que tiene lugar en el Campo de Golf de Briceño durante tres días (25 al 27 de marzo), se podrá apreciar tanto a leyendas del folclor colombiano (como la agrupación vallenata liderada por Israel Romero) como a reguetoneros, roqueros clásicos o DJ. Todos sus públicos se juntan, a todos se los aplaude.

Por eso, Israel Romero, acordeonista histórico, fundador y líder del Binomio de Oro, estaba tan contento de estar en el cartel del segundo día del Estéreo Pícnic. Ya lo dijo dos años atrás, cuando empezaba el conteo regresivo para la edición 2020, que nunca se dio: que había ido a muchos festivales vallenatos, pero pocas veces se le presentaba la oportunidad de ser el grupo vallenato en una selección tan variopinta. J Balvin se presenta en el mismo escenario, también los DJ Martín Garrix y Fatboy Slim, así como C. Tangana y Nicky Nicole.

Tras dos años de espera, el Estéreo Pícnic vuelve. Y el Binomio está en esa misma expectativa de antes de la pandemia.

“Estamos aquí tan expectantes como los seguidores del Estéreo Pícnic”, dice Israel Romero, que ya lleva sus meses de gira con el grupo en el que ahora el cantante principal es su hijo Israel David. El Binomio va por el exterior con el orgulloso sobrenombre de la Universidad del Vallenato, que solo un grupo con tamaña trayectoria puede llevar sin discusión. Desde 1976, cuando Israel Romero y Rafael Orozco lanzaron La creciente, el grupo ha formado cantantes y acordeoneros que después fueron estrellas.

¿Tanta espera para el Estéreo Pícnic, dos años, no enfría la emoción?



Como el Estéreo Pícnic es un evento tan magno, tan importante en Latinoamérica y va a venir gente de muchas partes: de Ecuador, Perú y todo el continente; nosotros no queremos ser inferiores a la responsabilidad que nos están poniendo en las manos. Es una oportunidad para que la gente que no ha sido seguidora de nuestro género sepa que estamos ahí, representando al país y a nuestras raíces, y entienda por qué tenemos 45 años de ser la Universidad del Vallenato. Vamos a demostrar por qué nos hacen ese reconocimiento, ya que al ser invitados percibimos que alguien entendió que nuestra trayectoria era meritoria para estar en este evento.

El grupo mantiene la formación desde hace algunos años...

Hemos tenido muchos cambios en este trasegar del tiempo. Muchos artistas pasaron por aquí y siguen. Pero en este momento hay estabilidad, porque el cantante es el hijo mío, Israel David. El segundo acordeonero es mi sobrino Samir Vence Romero; la esencia del grupo está con mi hermano Misael, que es uno de los integrantes más emblemáticos del grupo desde hace años y siempre me ayuda en las producciones.

Su agenda de conciertos no para...

Hemos hecho muchas presentaciones en el exterior. Visitamos Estados Unidos en cuatro oportunidades, fuimos a México, a Ecuador y a la Feria de Cali.



Y aun así ha esquivado al coronavirus...

Me he cuidado muchísimo. Tomo mucha hierba, me apego al eucalipto, a la moringa y al limón. Además, ya me vacuné.

¿Qué sigue, además del Estéreo Pícnic?

La nueva producción. En el 2021 no pudimos hacer nada de trabajo discográfico, pero planeamos varias cosas en el 2022 y, dentro de esto, estamos trabajando en hacer realidad un proyecto: grabar nuevamente con Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón, era algo que habíamos comenzado y posiblemente este año lo terminemos.



¿Qué retos cree que tiene el vallenato actual?

Todos los géneros necesitan fusionarse, pero sin perder la esencia. También necesitan aires nuevos, inyectarles elementos que actualicen y les den a las nuevas generaciones la oportunidad de escucharlos. No deja de ser difícil que géneros tan tradicionales como una salsa o un vallenato admitan muchos cambios o giros revolucionarios, porque pueden atentar contra la originalidad del folclor. Diría que hay que hacer cambios, pero hay que ser prudentes. Las canciones tienen que hacerse con cuidado para que el género no desaparezca.



El vallenato es un género con cinco aires muy marcados y establecidos (Romero es de la corriente que admitió el quinto ritmo, romanza, además de puya, paseo, merengue y son, cuando dirigía el Festival Cuna de Acordeones de Villanueva). Sí se puede innovar. Lo hice muchas veces con Rafael Orozco y lo sigo haciendo, pero hay que ser cautelosos, porque los seguidores de un género tan fuerte se pueden molestar. Pero sí se puede mantener, así como lo hace El Gran Combo de Puerto Rico con la salsa o lo que hizo Vicente Fernández con la ranchera. Él mantuvo su pureza, y nunca se cayó. Así hay que pensar, que se puede mantener nuestro género.

