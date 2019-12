El Binomio de Oro, el grupo que le dará el contraste al Estéreo Picnic

¿Qué tan roquero es Israel Romero, acordeonero, fundador y líder del Binomio de Oro?

“Muy bueno –dice él mismo– pero para oírlo. Me gustan Guns and Roses y los Rolling Stones. Es más, una vez, hace años, Fernán Martínez dijo que éramos como los Rolling Stones del vallenato. Entonces yo no sabía quiénes eran, por eso los busqué, los oí y me gustaron”.

La pregunta viene a raíz de su presencia en el próximo Estéreo Picnic, en abril del 2020. Israel –que en los años 70 fundó la agrupación en compañía del fallecido cantante Rafael Orozco– está encantado de ser la rareza, el contraste, en un festival que reúne músicas que van desde la electrónica al pop, pasando por el rock, el rap y lo alternativo.



Al ‘Pollo Irra’, como lo llaman, le encanta la idea. Al fin y al cabo, El Binomio de Oro, en sus décadas de historia, ha abierto muchas puertas. Su vallenato, que ahora es clásico, en su momento fue transgresor.

No es el primer espacio al que llegan de forma inesperada. “En 1979 llegamos a clubes donde estaba prohibido que tocara un vallenato –dice Romero–. Cuando en el Salón Rojo del hotel Tequendama no se permitía, nos presentamos nosotros”.



Recuerda sus conciertos en el Madison Square Garden, de Nueva York, en los años 80 y festivales en Europa. El Binomio, con su formación actual –en la que ‘el Pollo’ comparte el frente con su hijo Israel David, como cantante, y su sobrino Samir Vence, en el otro acordeón– pasa la mayor parte del tiempo haciendo giras por fuera.



“A Bogotá casi no venimos a presentarnos –dice el líder de este grupo, también conocido como la ‘Universidad del Vallenato’–. Pero vendremos al Estéreo Picnic. Y lo vemos muy bien. Con lo que hemos recorrido y lo que la gente nos quiere, una oportunidad como esta es representar al país ante los grandes artistas de todos los géneros que vienen. Especialmente por el contraste con ritmos como el rock. En su mayoría hay un público que nos conoce, porque cuando se anunció y nos volvimos tendencia en redes, todos hablaban del Osito dormilón, entonces estamos contentos y tenemos mucha expectativa”.

La poesía es la gran fortaleza del vallenato

El grupo termina el 2019 con la presentación de su álbum nuevo, titulado Por el mundo entero. La producción tardó tres años debido no solo a las múltiples giras, sino a que en algún momento, cuando empezaron a grabar un repertorio, se fueron algunos cantantes y tocó reorganizar el conjunto.



“La idea era hacer el álbum completo, porque ahora se estila sacar una canción y sacarle el jugo por unos meses y después desaparece –explica ‘El Pollo Irra’-. Nosotros no queremos eso, no queremos que desaparezca nuestra música. Queremos brindar un trabajo que se pueda escuchar en casa. Hay canciones que te empiezan a gustar a la tercera vez que las oyes, pienso que el vallenato debería manejarse así siempre”.

Se refiere a los álbumes completos y no al constante lanzamiento de sencillos. “No tenemos por qué estar metidos en ese asunto de mandar una canción y desaparecerla, como el reguetón, que a veces es como si fuera un chiste: lo echas, gusta y hace reír. A la segunda vez, vuelve a hacer reír, pero no a la tercera. ¿Por qué pasa eso con el reguetón? Porque no tiene tanto contenido musical. Si dicen una vulgaridad, ya la dijeron. Pero la poesía es distinta. La gente la va desmenuzando y entendiendo. Esa es la gran fortaleza del vallenato”.



En coherencia con esa idea de hacer vallenato de largo plazo, El Binomio de Oro también se tomó su tiempo para realizar el álbum porque Israel padre, quería “ir moldeando” a Israel David, el hijo y único cantante de la dinastía de acordeoneros, que ahora es el vocalista principal del grupo, el lugar que antes ocuparon Rafael Orozco, Jean Carlos Centeno y Alejandro Palacio, entre otros.

Los pasos de esa formación tenían una secuencia. “Quería primero que él cantara vallenato autóctono –dice Romero–. Después, lo puse a cantar romántico y cuando llegó al nivel, lo puse en vallenatos alegres, porque no es fácil ser versátil. Y todos ellos ven el espejo de lo que fueron aquí Rafael Orozco y Jean Carlos”.



También se encargó de pulir a ‘Chami’, Samir, el segundo de sus sobrinos que alterna con él como acordeonero en el Binomio (antes estuvo José Fernando ‘El Morre’ Romero). Al fin y al cabo, el grupo es cada vez más familia. Entre los músicos hay dos hermanos de Israel (Misael y Rafael) y tienen un semillero (a partir de academias de música familiares) en el que otros sobrinos esperan la oportunidad de ingresar a sus filas.



La idea es seguir llevándole el folclor al mundo. Claro está, en medio de las fusiones y los cambios de la industria. “Si oyes el chacunchá es un ritmo mío -dice Romero-. Eran fusiones de la época. Pero, cada vez que hacía eso ponía un antídoto, otra canción muy vallenata, una puya o un vallenato como El jardín de Fundación. Era una manera de proteger el folclor”.

LILIANA MARTÍNEZ POLO@Lilangmartin