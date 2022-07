Si la Colección Los Héroes más poderosos de Marvel hubiera salido hace 15 años, pocos se habrían emocionado con un tomo dedicado a Iron Man.

Por otro lado, hace 15 años, antes del furor de los superhéroes que hoy causan sus películas y series, probablemente no habríamos visto lanzar a nivel nacional una colección semejante.



Pero aquí estamos. Iron Man es, con la probable excepción de Spider-Man, es el héroe más popular de Marvel y el protagonista de las dos historias del quinto tomo de la colección.



La primera es la hoy familiar historia de origen que construyeron Stan Lee y Don Heck, en la que se le ve herido en un campo de batalla –en el cómic de 1963 fue en Vietnam, en tanto que en la película de 2008 fue en Afganistán– y enfrenta de cara las consecuencias de su vida como millonario vendedor de armas. El sacrificio de un buen hombre inspira a Stark a usar su genio y fortuna para convertirse en un justiciero con la más alta tecnología.



No cabe duda de que cuesta reconciliar la imagen moderna del héroe con la versión que vio la luz en Tales of Suspense # 39, que se parece más a Bender, de Futurama, que a Iron Man. Pero los elementos que componen el mito de Tony Stark, casi 60 años después están allí y se agradece su incorporación al tomo.

Más familiar, pero a la vez más sorprendente, es el segundo arco, La máscara de Iron Man, que cubre los tomos 26 a 30 de The Invincible Iron Man, Vol. 3.



Bajo la pluma de Joe Quesada, que revierte en el título original, perdido en la traducción, el concepto de 'El hombre de la máscara de hierro', esta historia enfrenta a Tony Stark a una versión desatada de su armadura, controlada por una inteligencia artificial corrupta que conoce sus secretos. Los elementos que hacen tan interesante a Stark –su ego, su alcoholismo, su temor a las consecuencias de sus actos– están allí, en una narrativa virtuosa que empieza cada número de la misma manera.



Iron Man no debería funcionar. Las audiencias no suelen estar del lado de millonarios arrogantes e irresponsables, con visibles defectos por los que rara vez deben pagar. Pero funciona precisamente por esos defectos, que humanizan al personaje y nos acercan a su causa, al permitirnos descubrir que, después de todo, hay un hombre tras la máscara de hierro.

Cultura

WILSON VEGA - PARA EL TIEMPO

@WILSONVEGA