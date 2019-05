Feid renace con el lanzamiento de su álbum '19'

Nuevos cambios, sentimiento y ritmo inigualable es lo que presenta Feid con su nuevo álbum '19'. Este disco cuenta con 12 temas en los cuales el artista desnuda su alma y le regala a su público su verdadera esencia a través de cada canción.

"El número 19 significa cambio, renacer y un nuevo Feid que ya la gente está escuchando", expresó el cantante, para quien este álbum es muy diferente a lo que ha hecho en su carrera.



El concepto de la portada de esta producción está basado en la primavera. "Las flores siempre traen cosas positivas y cada canción del disco lo que busca es despertar un sentimiento positivo en la gente que lo escuche. Las flores son algo bueno, por eso el álbum '19' también lo es", comentó Feid, quien proviene de la ciudad de la eterna primavera. El arte de este álbum tiene un significado especial para Feid ya que fue creado por su papá y hermana Manuela.



Este es el segundo álbum de Feid, el cual está cargado de "una energía muy grande y un sentimiento que es lo más importante en esta parte de mi carrera. Me encanta ponerle 'feeling' a las cosas y que de verdad la gente sienta lo que yo estoy sintiendo", expresó el artista.

El álbum, que fue grabado entre Medellín, Nueva York, Miami y Los Ángeles, incluye sencillos como 'Sígueme Remix', 'Buena mala' y 'Badwine'.



En cuanto a 'Badwine', Feid dice que "cuenta la historia de un amor de esos que uno tenía por ahí guardado, al que uno le pregunta por qué ha estado tan perdido... entonces, uno la invita a que pase algo chévere".



Feid trata siempre de contar una historia y también "hacer música para que la gente se dedique canciones. "A lo largo de mi carrera he tenido la experiencia de que mucha gente se me acerca y me dice "con esta canción conquisté a mi novia o con esta canción mi novia me perdonó". Siempre trato de poner a la gente en contexto, de que digan algo en particular", contó el artista.



Por estos días, el artista paisa estuvo en Bogotá promocionando su trabajo.



"Bogotá es una ciudad muy grande, pero lo chistoso es que cuando miras las métricas de mis redes sociales tengo muchos seguidores de acá y la gente que más escucha mi musca en Colombia es de la capital (...) Acá hay mucha gente yendo y viniendo y si una canción buena se solidifica acá significa que será un éxito en muchas otras partes del país. Obviamente, Medellín es un filtro muy pesado, que uno tiene que pasar, pero ese filtro ya lo pasé", concluyó.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO