El ‘Arroz con coco’ de Anddy Caicedo para las mujeres

Cuando Anddy Caicedo estaba buscando canciones para su nuevo disco, le llegó un recuerdo del pasado: “Era muy pequeño, vivíamos en un apartamento al norte de Bogotá, y mi padre (el compositor Nino Caicedo, autor de todos los éxitos de la orquesta Guayacán) llegó a la casa entonando un tema muy divertido”.

Era Arroz con coco, original de su padre, y primero habló con él para contarle la idea porque, claro, iba a hacerle modificaciones (incluyendo a las redes sociales que hoy son fundamentales), así como en el ritmo, poniéndole más elementos de la salsa.

“Yo respeto mucho su obra”, dice Caicedo, refiriéndose al trabajo de creación de su padre, uno de los más prolíficos compositores del país no solo en el género de la salsa, sino también en baladas y boleros.



Su padre lo avaló, pero todavía faltaba hablar con Alexis Lozano, el fundador y director de Guayacán. No era solo el conducto regular, sino también seguir un poco la tradición chocoana (de donde viene Caicedo) de buscar a los mayores para que avalen lo que hagan las nuevas generaciones.



“Le dije que quería un arreglo para los bailadores, es decir, un sonido más ágil. Y claro, cuando se trabaja con los mejores, todo crece y las ideas fluyen constantemente. En el estudio hubo risas, de verdad estoy orgulloso de esta nueva versión que busca exaltar a las mujeres, porque ellas lo merecen todo”, dice Caicedo, de 36 años.



Se trata de una canción que empodera a la mujer trabajadora a la que, además, le gusta la rumba, y tiene a su lado a un hombre al que no le molesta hacer los oficios de la casa. Por eso, él le prepara un delicioso arroz con coco.



Y para el video, Anddy (que además fue la voz de Guayacán durante siete años y se ha desempeñado como actor) decidió invitar a varios de sus amigos y quiso que el ‘Pibe’ Valderrama estuviera allí.



“Es un personaje 10, como su camiseta. Lo llamé, con todo respeto y la admiración del planeta, y para mi fortuna dijo que sí. Sin pensarlo o dudarlo me envió uno de los mejores videos preparando su arroz con coco”. De hecho, se ve a Valderrama como todo un crack en la preparación de este plato.



Además, estuvieron los actores Lina Castrillón, Tatiana Franco, Andrés Toro, Julián Caicedo, Cristian Villamil y Karoll Márquez, entre otros, todos haciendo oficios de la casa, desde cocinar hasta trapear, y todos con un estilo muy propio.



“Me sorprendió esta experiencia de buena energía de todos, porque lo que les dije era que se trataba de una canción para exaltar a las mujeres y todos quisieron participar. En estos tiempos, en los que todo el mundo tiene sus propios afanes, me siento profundamente agradecido con su compañía. Desde el director y el realizador, que no pudieron dormir durante dos días para tener el video a tiempo, hasta los invitados que sacaron su mejor actitud y la bailaron con el mejor ánimo”.



Hijo además de la psicóloga Nimia Teresa Vargas, Anddy Caicedo siempre ha sido enfático en que de sus padres aprendió que todos los días hay que levantarse muy temprano a hacer muchas cosas que valgan la pena, que hagan el cambio.



Por lo anterior, e incluyendo a su hermana Nina, afirma que “con este lanzamiento he podido reconocer lo que soy, vengo de una familia con muchas mujeres. Mi mamá y mi hermana son guerreras, brillantes, las amo y admiro mucho. Por ese respeto que siento por ellas y por todas las que hacen parte del mundo y de mi familia, soy sensible a este tema de exaltar su valor”.



De ahí su crítica permanente al maltrato a la mujer: “Pienso que hace falta más educación y orientación, porque muchas personas tienden a repetir comportamientos que alguna vez vieron o experimentaron en su familia o en algún lugar, y nadie se tomó el tiempo de enseñar, de aclarar. Estos comportamientos han dañado la convivencia y el trato hacia ellas”.



Una canción rumbera, más movida que la versión que hizo su padre en Guayacán, incluye, además de salsa, son montuno, mambo, chachachá, guaracha y guaguancó.

Caicedo dice que es juicioso en la casa y que desde niño tendió su cama porque era orden imperial en su casa, de parte de su papá, “que siempre fue muy estricto con nosotros”.



Y desde su rebeldía de niño, cuenta que a la hora de ir a dormir, “cuando empezaba a sonar la canción de la televisión ‘es hora ya de acostarse, vámonos a descansar’, a mí me daba por limpiar la bicicleta y brillar los zapatos, para hacer un poco más de tiempo”.



Con este tema para bailadores vuelve Anddy Caicedo a la música y aunque Arroz con coco no es la primera canción de la banda sonora de su vida, sí está en los primeros lugares.



“La banda sonora de mi vida comienza de una manera consciente cuando mi papá me envía a escuchar El hombre de la cima, de José Luis Rodríguez. Creo que tenía como unos cuatro años y la cantaba con mi hermana Nina; son momentos que recuerdo de manera muy especial”.