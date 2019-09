Charlas literarias con preguntas incómodas para sus autores

Una llamada del periodista cultural Jorge Consuegra al escritor argentino Pablo Di Marco fue el germen de Un café en Buenos Aires: conversaciones con escritores, lectores y libreros. Ante la propuesta inicial de hacer reseñas de libros de escritores del sur del continente para ser publicadas en la revista Libros & Letras, el porteño sintió que eso no era lo suyo: “Si escribo reseñas, quisiera hacerlo con sinceridad, y no para que las editoriales me manden libros gratis. Si escribo esas reseñas como pretendo, me voy a ganar el odio de casi todos los escritores”, le dijo el argentino a Consuegra una tarde de 2013.

Sin embargo, la idea le quedó dando vueltas en su cabeza. Entonces, Di Marco se comunicó otra vez con Consuegra y le propuso, en cambio, una sección con entrevistas alejadas de la estructura formal y cuadriculada de muchas que se hacen por ahí, casi sin alma, con poca sustancia y que, además, solo buscan agradar o complacer al entrevistado.



Di Marco se proponía todo lo contrario: “Preguntar sin vueltas, repreguntar, molestar”. Indagar por todo eso que reside detrás del complejo mundo del libro, como la abundancia de editoriales y la escasez de editores, los concursos literarios arreglados y el sinnúmero de secretos del universo literario junto con otros que no lo son tanto.

Este ejercicio nos muestra que aún, en pleno siglo XXI, “hay temas de los que el mundo del libro prefiere no hablar”, como lo afirma el autor.



Algunos escritores, molestos ante una pregunta, evitaron responderla; otros, ni siquiera quisieron ser entrevistados. Y es que la pregunta incómoda que descoloca a un autor y, a veces, a su ego se hace cada vez más necesaria para resignificar el quehacer literario y transitar por otros caminos que nos permitan conocer con mayor profundidad cómo se mueven estas aguas.



Después de más de un centenar de entrevistas realizadas a autores colombianos y argentinos (aunque también los hay de México, España, Estados Unidos y Letonia), a Di Marco le llegó la propuesta de Jairo Osorio, editor del fondo editorial colombiano Unaula, de hacer un libro en el que compilara una selección de sus mejores conversaciones con autores.



De esta manera, Un café en Buenos Aires es, además, una interesante radiografía de la actualidad literaria colombiana, de la mano de autores como Isaías Peña, Pablo Montoya, Andrés Mauricio Muñoz, Evelio Rosero, Luz Mary Giraldo, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Fabio Martínez, Marco Tulio Aguilera y Daniel Ferreira, y editores como Omar Ortiz Forero.



Di Marco nos lleva a un recorrido por el pensamiento de Pablo Montoya Campuzano, para quien es imposible “renovar una literatura, o hacer la mentada obra maestra, si se ha leído demasiado, por ejemplo, a Bukowski o a Bolaño, y se desconoce del todo a Sófocles o a Dostoyevski”.

'Un café en Buenos Aires' es una publicación de Unaula. Foto: Archivo particular

Además, nos invita a reconocer, como Daniel Ferreira, el arte como “una forma de resistir (…) que ha florecido en los momentos de mayor oscuridad de las sociedades”.

Y también hace emerger la sabiduría de la periodista y poeta argentina Tes Nehuén cuando afirma: “Nos faltan ganas de vivir y por eso vivimos como sabemos, pero no como podemos”.



Por su parte, la charla con Marco Tulio Aguilar nos sacude con la contundencia de sus textos y de novelas como Formas de luz, de la que considera que “es tan terrible” que le gustaría “desaparecer del mundo civilizado cuando se publique”.



Di Marco también nos sorprende presentándonos a Leons Briedis, un letón traductor de César Vallejo, Juan Ramón Jiménez, José Martí, José Lezama Lima, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Vicente Huidobro, León de Greiff, Alberto Cisneros y Horacio Quiroga, entre muchos otros.



Autores, editores y libreros hacen presencia en las entrevistas más recordadas de la sección Un café en Buenos Aires –que da título al libro–, como puesta en escena de un amplio abanico de voces que analizan nuestro tiempo literario, ofreciéndonos una nueva mirada sobre las letras del siglo XXI.



* Escritor e investigador literario.