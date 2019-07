TBT: las 'divas' del pop antes de ser famosas: Dua Lipa, Lady Gaga...

AFP - Rolf Haid / Instagram: @jlo

La puertorriqueña Jennifer López nació hace 49 años en Nueva York. Cuando era una niña comenzó a tener clases de cante y baile, que no solo la llenaron de pasión por estas actividades, sino que le permitieron salir en algunos videoclips del rapero Sean Combs y Janet Jackson. Su debut fue en 1999 con el álbum 'On the 6'.



Posteriormente, J.Lo, como es conocida, participó como actriz en varias películas tanto románticas como de terror. En 2008 se convirtió en mamá de dos gemelos: Emme Maribel y Maximiliam David, cuyo padre es también el cantante Marc Anthony. Además de sus canciones y actuaciones, López se ha robado las miradas por su figura y belleza.