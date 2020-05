El alto en el camino que hizo el saxofonista del Grupo Niche

Hoy, Paul Gordillo tiene “acceso completo” a su mamá, “cuando yo quiera”, dice. No como en los días en los que estuvo sumido en la droga y el alcohol, y ella le limitó el ingreso a su casa de La Unión, Valle.

Hoy, tiene tolerancia y ha aceptado esta cuarentena que lo tiene en su casa de Cali, pues con las constantes giras del Grupo Niche, agrupación de la que es saxofonista, si mucho estaba 10 días seguidos con su esposa y sus dos niños, sus amores.



Ahora aprovecha este tiempo cocinando, organizando y creando en su estudio, porque a los 46 años ya lleva 16 limpio, aunque “confrontándome”.



Durante 14 años, este músico virtuoso estuvo atrapado en la droga y el alcohol. Empezó en la música en su adolescencia “y como salí bueno, me fui a Pereira a presentarme a la Sinfónica. Pasé los exámenes, pero por ser menor no me podía posesionar. Al fin lo logré con un permiso de mis papás”.



Allí vivió con un primo y le empezó a llegar la fama, pues lo llamaban de varias orquestas. “A los 13 años ganaba buena plata y me la pasaba de rumba. Rápido empecé a tomar, los demás me daban trago, no tuve control. Era un momento en el que eso parecía gracioso”.



Desprendido de su casa, se fue a Cali, a estudiar en el Conservatorio y a terminar el bachillerato. A los 15 años lo llamaron de la orquesta Matecaña. Llegó más plata y la fama. Pasó por varias orquestas, entre ellas Guayacán, y ya a los 16 años consumía cocaína. Por eso lo dejaron de llamar, perdió sus instrumentos y quedó en cero.



En La Unión solo salía a buscar su dosis, hasta que un pariente lo llevó a la Fundación La Luz, en Jamundí. “Yo le pedía a Dios que me sacara de eso, y cuando llegué allí pasó algo increíble: no tuve ansiedad, dormía bien. Por supuesto, tuve terapias, aprendí a salir a la calle a vender boletas y decirle a la gente que era drogadicto y que estaba en terapia”.



Ese alto en el camino, parodiando la canción de Jairo Varela, lo cambió. Un año después “me gradué de nuevo en la vida”. Volvió a La Unión y empezó a vender chorizos. La tentación estaba cerca, “pero yo seguía con mis chorizos”.



Se fue a Estados Unidos, donde estuvo unos años trabajando para varios artistas. En una visita a Colombia se casó con Paola, también de La Unión, y tras vivir un tiempo en Estados Unidos volvió. Desde el 2016 está en Niche. “Yo no juzgo. Es muy duro dejar la droga, es una fuerte lucha”.



Gordillo pudo, pero sigue reforzándose. Su líder desde La Luz, Julián Rincón, lo visita con frecuencia y le dice que “nunca olviden lo que enseñan adentro: que afuera hay que aguantar”. “Sé que esta es una lucha para toda la vida y hay que estar centrado”, dice el músico.



Estos días han sido importantes para él porque ha podido estar en familia. “Hace unos días ratifiqué mi camino. Estaba en un semáforo y se acercó un hombre a limpiarme el carro. Era un antiguo compañero de La Luz, de una familia de mucho dinero, que no ha podido salir. No lo juzgo. Yo estoy feliz con mi vida, con mi familia, con mi trabaj