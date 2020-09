Así fue el accidente aéreo en el que murió Juancho Rois

Después del matrimonio en Montería, con Jenny Dereix, el 16 de octubre de 1994, Juancho Rois acompañó a Diomedes Díaz por una gira por Estados Unidos. Al regresar, la dupla de la música vallenata pasó unos días en Bogotá, en los estudios, grabando temas que irán a integrar el compilado Fiesta Vallenata, que su disquera sacaba anualmente.

Era noviembre de 1994 y el grupo tenía presentaciones en Venezuela, una en Maracaibo y otras en Caracas. Según recuerdos del cajero Tito Castilla: Diomedes se quedó en Bogotá un día más y le hizo honor a su apodo de "No-vienes Díaz", con el primero de estos shows, pues no llegó y dejó al grupo solo. Pero sí llegó a las presentaciones en la capital venezolana.



Cuando Diomedes finalmente llegó, a su acordeonero, Juancho Rois, ya le habían hecho la invitación a amenizar la parranda de cumpleaños de un amigo suyo en El Tigre y había convencido al cajero (percusionista) y al guacharaquero Jesualdo Ustariz, ambos del conjunto del Cacique de La Junta, a que lo acompañaran. Otros que ya estaban avisados eran el técnico de acordeones Eudes Granados y Rangel 'El Maño' Torres.

Cuenta Castilla, que Diomedes le insistió en que no se fuera a El Tigre, sino que regresara con él a Colombia. Y que los demás músicos estaban también dudosos, pero los convencieron ofreciéndoles costosos regalos. Finalmente, todo se conjugó para que el grupo, sin Diomedes, abordara a una hora poco conveniente el fatal vuelo en la avioneta Cessna Piper YV-628P que salía de Maiquetía. Salió a las 5:30 p.m. del 21 de noviembre, con rumbo al aeropuerto de San Tomé (Estado de Anzoátegui).



Según el relato que Castilla grabó en video y que aún circula en redes sociales, todos sabían desde el principio que era mejor volar al día siguiente, porque el aeropuerto de destino cerraba temprano y corrían el riesgo de encontrarlo apagado. Sin embargo, alguien hizo algunas llamadas y les dijeron que el aeropuerto estará esperándolos y partieron finalmente.

El relato de Castilla detalla las turbulencias del vuelo y la zozobra vivida cuando no encontraron luz que les dejara hallar la pista donde debían aterrizar. En contra de lo prometido, el aeropuerto había sido cerrado. Rois, que iba en la silla del copiloto discutía con el piloto Pedro Monsalvo. Dice el cajero que alcanzaron a contemplar las opciones: había dos aeropuertos cerca, pero el piloto no quiso ir hacia allá porque tenía problemas de licencia vencida. Y tomaron la decisión de sobrevolar hasta agotar la gasolina e intentar aterrizar sobre la carretera.

El golpe contra una torre

La maniobra quizás habría sido menos trágica de no haberse golpeado una de las alas de la avioneta con una torre de CanTV. Dice Castilla que recuerda la hora exacta del accidente porque justo cuando le preguntó a uno de sus acompañantes por la hora y este le respondió 7 y 15 ocurrió el golpe y la caída.

Las publicaciones de la época indican que los carros de la autopista alcanzaron a ver las luces de emergencia y a apartarse para dejar aterrizar a la avioneta.

El piloto y Eudes Granados, técnico de acordeones y hermano de los reyes vallenatos Juan José y Hugo Carlos Granados, murieron en el lugar. Los demás estaban vivos cuando gente que estaba cerca corrió a auxiliarlos.



En sus declaraciones, Jesualdo Ustariz, dice que fueron personas de un camión las que recogieron a los heridos. Castilla habla de una camioneta en la que iban unos "paisas", quienes los llevaron al hospital más cercano. Ambos coinciden en que los heridos se quejaban del dolor mientras los llevaban. Tanto Rois como Torres estaban vivos en el camino.



"Cuando me estaban enyesando llegó la noticia de que falleció Juancho y luego 'El Maño'", relató Ustariz a La Voz del Cañaguate, desde la clínica donde se recuperaba días después del accidente..

Dalia Zuñiga armó un museo en su casa, en donde mantiene viva la imagen y los recuerdos de su hijo, el acordeonero Juancho Rois. Foto: Leonardo Herrera EL TIEMPO

Enaldo Barrera, artista conocido como 'Diomedito', había sido invitado a la parranda. Su timbre de voz parecido al de Diomedes le hacía fácil tomar el lugar de El Cacique de la Junta, en presentaciones donde se querían oír sus famosas canciones. Barrera ya estaba en la fiesta, esperando a Rois para cantar y fue de los primeros en llegar a la clínica donde estaban los heridos.



Cuando llegó, con la esperanza de encontrarlos vivos, lo primero que le preguntaron fue si podía identificar a los fallecidos. Y relata que los identificó a todos: a Juancho, a Eudes y a Rangel, menos al piloto, pues no lo conocía. Fue Barrera quien recibió las pertenencias de Rois y el anillo de matrimonio que después le entregaría a su viuda.

Diomedes Díaz no asistió al sepelio de Rois en San Juan del Cesar, el 23 de noviembre del 94. Y a los pocos días presentó a su nuevo acordeonero, el joven Iván Zuleta. El temprano reemplazo fue algo que al pueblo que veía a Rois como su orgullo le costó mucho perdonarle.

Diez cosas que hay que saber de Juancho Rois

El ídolo acordeonero Juancho Rois, dupla del cantante Diomedes Díaz. Rois perdió la vida en un accidente aéreo cuando iba a Venezuela a una presentación privada. Foto: Archivo Particular

1. La dupla Diomedes Díaz y Juancho Rois le dio a la discografía vallenata unos álbumes icónicos como Título de amor (1993) -el más vendido del género- y 26 de mayo (1994). Juntos grabaron ocho álbumes en dos etapas diferentes. Después de grabar La locura (1978), los intérpretes se separaron e hicieron equipo con otros artistas. Su reencuentro se dio una década después. El regreso del equipo Díaz-Rois fue marcado por el álbum cuyo título rezaba significativamente: Ganó el folclor. De ahí en adelante continuaron juntos hasta la muerte del acordeonero. Otros álbumes de esta unión musical son El cóndor herido, Mi vida musical y El regreso del cóndor.



2. A Rois lo apodaban 'El Conejo', por sus rasgos físicos. Pero también lo llamaban 'El Fuete' por una de las canciones que grabó en su primer álbum musical, titulado igual, al lado de Juan Piña, en 1977. De trabajar con Juan Piña pasó a acompañar a Diomedes Díaz.

3. En los años transcurridos entre la primera y la segunda etapa con Diomedes, Juancho Rois hizo trabajos al lado de los cantantes Elías Rosado (con quien grabó La Fuetera, en 1979) y Jorge Oñate, 'El Ruiseñor del Cesar', otra de las voces ícono del género. Al lado de Oñate participó en grabaciones como Alicia Adorada y Nació mi poesía.



4. Rois le puso el acordeón a canciones como Mi primera cana, Tú eres la reina y Amarte más no puedo, así como ala versión de estudio de La plata y 26 de mayo.



5. Su época dorada al lado de Diomedes le valió reconocimientos como el Congo de Oro del Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. Título que obtuvieron en tres ocasiones.

6. También tenía reconocimiento como compositor. Quizás su canción más famosa fue ¿Por qué razón?, dedicada a su esposa Jenny Dereix, y grabada por Diomedes Díaz en el álbum 26 de mayo. Otras canciones suyas son Acabaste con mi vida, No comprendo, Yo soy el que te quiere y Yo soy mundial.



7. Rois tocaba acordeón desde los 4 años y en sus comienzos, como la mayoría de sus colegas, se dedicó a participar en festivales como el Cuna de compositores, de su natal San Juan del Cesar, y otros encuentros.



8. En 1991 acudió al Festival de la Leyenda Vallenata con la intención de hacerse un título que el público consideraba suyo. Compitió, llegó a la final siendo favorito. Las canciones de su repertorio en esa noche parecían ases bajo su manga, pues de los cuatro aires a interpretar, tres los había grabado con Diomedes. Nada parecía interponerse entre él y el título. Sin embargo, uno de estos ases: Lucero espiritual lo dejó sin la anhelada corona.



Según relato de Julio Oñate Martínez, en esa interpretación "se dejó llevar por la onda casetera (más comercial, menos tradicional) contagiado del público que de pie coreaba (...) indujo a Rodolfo (el cajero) a desviar la percusión hacia el paseaíto". Ambos, acordeonero y cajero se dejaron llevar por la emoción, se salieron de los cánones de la competencia y dejaron perplejo al jurado, integrado por Emiliano Zuleta, Beto Villa y El Pangue Maestre. Oñate Martínez indica que el jurado sabía que el público estaba con Rois y hubieran querido darle el título y cita el argumento de Emiliano Zuleta que finalmente inclinó la balanza hacia el acordeonero sanandresano Julián Rojas: "Si yo me subo al ring a pelear con Mike Tyson y él se me descuida y lo noqueo, el que gana la pelea soy yo".

9. Rois se casó pocas semanas antes de su muerte con Jenny Dereix, en Montería. Fue en la boda donde su madre dice haberlo visto por última vez. El breve matrimonio dio como fruto un hijo que nació meses después de la muerte de Rois. El hijo lleva el nombre de su padre: Juan Humberto Rois Dereix, pero no siguió sus pasos musicales, se dedicó a la política.



10. En San Juan del Cesar, su lugar de nacimiento, inicialmente le hicieron una estatua que estuvo primero expuesta ante el público y después fue llevada a la casa de su madre, Dalia Esther Zúñiga. La estatua hace parte de la memorabilia que se conserva en esa casa abierta a los visitantes que quieren un recuerdo del célebre acordeonista.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

@Lilangmartin