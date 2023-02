El escritor cartagenero Efraim Medina (1962) todavía puede considerarse uno de los ‘enfant terrible’ (‘niño rebelde’) de la literatura colombiana en una tradición que viene desde tiempos de Andrés Caicedo y Gonzalo Arango. Sus irreverencias y salidas sorpresivas, así como su propuesta literaria es como una especie de baldado de agua fría necesario, que sacude a la sociedad. ¡Y hasta refresca! Así algunos no estén de acuerdo.

Desde su incursión en el panorama literario en los años noventa, Medina ha jugado un papel en nuestras letras que tiene, o por lo menos busca ese tono y actitud que “incomoda”, del chileno Pedro Lemebel, Charles Bukowski, Michel Houellebecq o Ray Loriga.



Medina está regresando a librerías con la novela ‘Lo mejor que nunca tendrás’, cuyo protagonista, Rep, decide huir de esos recuerdos de unos padres divorciados, de una ciudad natal sitiada por la pobreza, cuya sociedad conservadora señala y critica, para emprender una nueva vida de aventuras en Europa.



Su primer paradero será Alcalá de Henares (España), donde unas lesbianas millonarias lo alquilan para camuflar su relación. Luego continuará hacia Marsella e Italia.



“En estas páginas se siente no solo la escritura de quien ha hecho una obra honesta –que no se ahorra, que no cree en lo políticamente correcto ni en la reinante cultura de la cancelación– y que ha escrito con las tripas”, anota uno de sus primeros lectores, el editor y escritor Juan David Correa.



Será el lector quien tendrá que corroborar en este viaje, de la mano de Rep, ese valor inconmesurable e intangible del tiempo en la vida. Y de paso, estar listo para la continuación de esta historia que viene con una segunda entrega para la Feria del Libro de Bogotá.



La pluma de Medina refleja esas influencias que ejercieron en su formación el cine ‘underground’ estadounidense, el rock, el jazz y autores como Cesare Pavese, John Fante, Juan Carlos Onetti y Andrés Caicedo. Su obra se ha traducido a varios idiomas y dice que ha experimentado en el mundo cinematográfico dirigiendo producciones como ‘Tres horas mirando un chimpancé’ y ‘Eso no me infla la banana’.



Y esta novela, sostiene Medina, no nació por otras lecturas, sino a ritmo de blues y rock, entre otros.

‘Lo mejor que nunca tendrás’ lo publica la editorial Seix Barral. Foto: archivo particular

¿Cuál fue el punto de partida de ‘Lo mejor que nunca tendrás’?



Antes que de una idea o una imagen partí de una sensación. Mi primer libro fue, sobre todo, un impulso emocional. Nunca tuve en mente que escribir pudiera ser un oficio, quería simplemente expresar lo inadecuado que me sentía en cualquier circunstancia y lo estúpida e infame que era la realidad. Antes de eso ya había hecho algo de música y películas en video, así que por un largo tiempo estuve explorando diversas formas de lenguaje y finalmente tuve esta sensación que me llevó al origen, a ese primer impulso y sentí que era el momento de unir todos los elementos atesorados: técnica, emoción, sensibilidad, instinto y el deseo irremediable de ofrecer una visión única y múltiple de mis experiencias y fantasías. Y sé, porque soy un lector avezado y un crítico implacable, que este no es solo mi mejor libro hasta hoy sino uno de los mejores que se hayan escrito jamás. Mi ilusión es que llegue al mayor número de lectores posibles porque no tengo dudas que será para cualquiera de ellas y ellos una profunda e inolvidable aventura como lo fue para mí crearlo.

¿Cuáles fueron sus libros de cabecera durante su escritura?



No tuve libros de cabecera sino música, básicamente blues, ritmos antillanos y rock clásico. También una que otra vieja película.



¿Cuánto tiempo se demoró escribiendo?



Escribí la novela en cuatro meses de ardua labor, pero lo imaginé y soñé por años. Luego estuve algunas semanas trabajando en la corrección que es una de las cosas que más disfruto.



¿Suele tener alguna rutina de escritura?



Para mí escribir es algo muy natural y no tengo ningún ritual. Tampoco necesito un ambiente especial. Me siento a escribir y no tengo inconveniente en parar para recibir algún amigo, ensayar con 7 Torpes Band o atender a mis hijos. Escribir no es algo excepcional sino una parte más de mis actividades cotidianas.

¿Ya ha pensado esta novela en formato cinematográfico?



Amo el cine y creo que es un elemento esencial de mi formación artística. Al escribir, más que la historia, me interesa el ritmo, es el ritmo lo que me guía, es el ritmo mi técnica y lenguaje. En el cine el ritmo lo es todo, así que mis libros y especialmente éste ya son una película y bastaría poco para convertirla en imágenes, bastaría solo con iluminar y decir: ¡Acción!



Si pudiera escoger un autor que la leyera, ¿Quién sería?



Siendo ‘La mejor cosa que nunca tendrás’ una jodida lección de lo que significa de verdad escribir y de lo que significa escribir bien, a cualquiera de esos pendejos y pendejas cagatintas que fungen de literatos les haría bien leerla.



¿Por qué?



Todos deberían darse la oportunidad de leer la novela porque no es un libro más, sino el resultado de una larga búsqueda. Y leerla, estoy seguro, será una experiencia emocional e intelectual en la que cualquier lector o lectora podrá identificarse. He puesto en ella todo de mí sin temer a los riesgos, no solo mi talento sino las cosas que se anidaban en lo más recóndito de mi mente y también mis fantasías. Y, por supuesto, será también doloroso y divertido leerla. Hay montones de libros por allí que no significan nada, libros tontos escritos por enanos mentales, libros obvios. Escribí este libro para transmitir inteligencia y sensibilidad, para contagiar a quien lo lea de lo honda y sorprendente que puede ser la vida si la vivimos con criterio y deseo de ir más allá.

¿Hubo alguna persona de su vida presenta en su cabeza mientras escribía?



Mi madre y Miles Davis, que es como el padre que jamás tuve.



¿Cuál es el personaje con el que más se identifica?



Lo evidente sería decir Rep, pero hay más que eso. Mucho más.



¿Con quién estaba cuando le dieron el primer ejemplar de la novela?



Estaba con Elisa, mi hija. Y precisamente por estar con ella me emocioné como nunca antes. Cuando acaricias el libro, el objeto en que se convierten tus palabras, sueños y pesadillas, sientes que le das un puñetazo a la aburrida y fría realidad.