La agrupación Eduardo Bandola y los Bandoleros de la música se formó para darle relevancia a los sonidos tradicionales colombianos, pero que transgrede con un formato distinto a lo convencional. La bandola es el instrumento principal que lleva a quienes escuchan su música a una experiencia sonora que connota diferentes regiones del país mezclada con Latin Jazz.

La orquesta bogotana tocará este viernes 21 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en una presentación para celebrar sus 10 años de trayectoria artística.



EL TIEMPO habló con Eduardo Prado, fundador y líder de esta propuesta musical, contó sobre la historia del proyecto, opinó sobre la industria de la música y cómo el arte es una herramienta de resistencia a realidades sociales y políticas.

¿Cuál es la historia detrás de la conformación de Eduardo Bandola y los Bandoleros de la música?

Eduardo Prado: No hay historia de amor sin desamor atrás. Nació porque se me acabó uno de los proyectos fuertes que tenía, pero mantenía el amor por tocar y nadie me iba a quitar el sueño de tocar mi bandola. Antes hacía música colombiana con rock. Por cosas de la vida, por trabajos, por matrimonios, la agrupación se desintegró después de 10 años que también duré con ellos. Entonces no quería dejar morir el proyecto, hasta que decidí con Carolina fundar un grupo de Latin Jazz.

¿Cuántos músicos integran la agrupación y quiénes son?

Somos nueve músicos: en voces Sonia Hernández y Diego Monsalve, en guitarra Carolina Portela, en percusión latina Dagoberto Saenz, Diego Maya en la batería, Julián Ramírez en el bajo, el maestro Stiven en timbales y en teclados el master Velandia.

(Siga leyendo: Def Leppard y Mötley Crüe estarán en Colombia en 2023: así va la preventa).

Bogotá los ha acogido bien. ¿Cómo esta ciudad cosmopolita y llena de riqueza cultural los ha inspirado e influido en la identidad musical de ustedes?

Esta ciudad nos ha dado la oportunidad de estudiar los instrumentos y música. Nos ha acogido a nivel estudiantil. En Bogotá por ser pluricultural hay muchas oportunidades, es un camino difícil pero poco a poco nos ha abierto las puertas sin que uno fuera reconocido o famoso. El Instituto Distrital de las Artes siempre nos ha apoyado, también en giras internacionales como un festival que tuvimos en Cuba, ahora vamos para el Jorge Eliecer, entonces no me puedo quejar. Acá hay muy buenos talentos y se le abre a uno las puertas, hay que ser constantes.

Usted tiene un amplio recorrido musical. Es compositor, instrumentista y hace música por amor. ¿Cuál es su opinión frente a los negocios en la musical? ¿Considera que el arte es devorado por la industria?

Hay algo que pasa en la formación académica: no le enseñan al músico a divulgarse, aunque estén las redes sociales y plataformas digitales, los músicos no saben hacer una gestión de mercadeo, tener una buena relación con los medios de comunicación o cómo acercarse a una agencia de medios para darse a conocer. Es una falta de academización de cómo es el negocio de la industria musical.



Entonces, hay vertientes. Una es la globalización. ahí uno tiene una batalla diaria, con medios masivos que solo suenan lo que se escucha internacionalmente y lo que genera plata.

Pero la industria ha buscado maneras de acercarse a otras propuestas artísticas. Mal contados debe haber 50 mil proyectos independientes en Bogotá. Eso hace que la oferta cultural sea inmensa, hay mucha oferta, pero llegarle a todo el mundo es difícil. Por eso hay que mantener una constante comunicación entre las instituciones públicas y las agrupaciones.



Las ayudas están, pero el músico no debe esperar que las instituciones lleguen. El músico tiene que ser gestor, jefe de prensa, manager, community manager. Son muchas cosas las que toca aprender para ser músico.

(Además: ‘Mis libros quieren ser escuchados y también se pueden leer’: Pedro Badrán).

¿Cómo la música y el arte ha sido una herramienta para luchar contra presiones sistemáticas de un país tan complejo como Colombia?

Históricamente la música ha sido de resistencia.



Las músicas en las costas de samarios eran de africanos por toda la cultura esclavizada y era su manera de expresar sus fiestas, alegrías y tristezas. Las tamboras eran prohibidas por lo españoles porque para ellos esos instrumentos eran una rebelión.



Lo mismo con las músicas tradicionales del interior. La música más subversiva en este país no es el rock and roll, es el bambuco. Es una música que hicieron todos los criollos que estuvieron peleando y luchando todas las guerras civiles en el país.

Los ejércitos civiles cantaban himnos de bambuco cuando luchaban contra ejércitos españoles, así fomentaban miedo por músicas que fueran muy autóctonas y regionales.



Hoy en día hay otras expresiones: rock, punk, metal, hip hop e incluso el reguetón tiene esa misma raíz, porque el reguetón antes no hablaba de fiestas, lujos, mujeres y drogas, también hablaban de la tradición de calle, cultura, pueblo, muerto.

Las músicas en Colombia siempre han tenido ese trasfondo. Por ejemplo, ha habido eventos importantes como Colombia Por Siempre, un evento en 2019 organizado por el maestro César López y Adriana Lucía, en donde nos reunimos más de 100 artistas en 7 ciudades del país diciendo no más guerra, no más matanza contra líderes sociales o estudiantes. Y la música siempre ha mandado un mensaje social, político y de equidad. A nivel comercial eso no es que venda mucho. Es más fácil vender rumba que una realidad difícil de digerir.

