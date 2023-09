Con la participación de escritores y autores reconocidos del país como Celso Román, Laura Ortiz y Efrén Giraldo, entre otros, siete editoriales independientes darán inicio a la quinta versión del Laboratorio de Creación, programa que ofrece acompañamiento personalizado para el desarrollo de proyectos de escritura, narrativa gráfica, traducción, gestión editorial y diseño editorial.

En sus cuatro versiones anteriores, varios participantes lograron publicar después sus libros, con buena recepción por parte del público y de la crítica. Algunos de estos libros son 'Las niñas aprendemos en silencio', de Catalina Gallo, publicado por Laguna Libros; 'Imagina que rompes todo', de Lina María Munar Guevara, con Himpar editores; la novela gráfica 'Las cosas que ya no están', de Tatee, con Cohete Cómics y 'Mujeres sin terminar', de Melia Alzate Perea.



Lina María Munar afirma que “para mí el laboratorio fue un espacio muy especial para trabajar en mi novela. Tener una retroalimentación detallada y continúa me ayudó a desarrollar las partes que necesitaban más atención y apreciar más las partes que estaban funcionando. Además, estar en contacto con otros escritores y editores me inspiró a seguir con el proyecto y fue gracias a ese contacto con autoras y autores que llegué la editorial que después publicaría mi novela”.



Según Laura Andrea Garzón, participante del Laboratorio y quien estará en esta ocasión como autora invitada, “el laboratorio de creación de La Diligencia fue un espacio en el que pude explorar de la mano de mis compañeros y compañeras inquietudes que tenía frente a varios proyectos poéticos que me encontraba adelantando. Ellos me prestaron su mirada atenta y cuidadosa. También los editores encargados de acompañarme me hicieron sugerencias pertinentes y me recomendaron lecturas que encontré atinadas. Finalmente, contar con Catalina González, editora de Luna Libros, mi tutora a lo largo del taller, fue lo más especial para mí. Ella fue una conversadora e interlocutora minuciosa. Me ayudó a pulir mi voz sin que la perdiera en el proceso de corrección. Nuestras últimas sesiones las dedicamos a Pan piedra, el libro con el que gané el premio nacional de poesía María Mercedes Carranza. El resultado no habría sido posible sin la guía de Catalina”.



El laboratorio tendrá una duración de 10 semanas, del 3 de octubre al 6 de diciembre, y durante cada una de estas los participantes asistirán a tres tipos de sesiones: una conferencia/taller con una autora o autor reconocido, un taller grupal en la que se comparten y se discuten los proyectos que cada alumno está trabajando y un sesión individual con un asesor asignado exclusivamente para cada proyecto.



En esta oportunidad, los escritores invitados para las charlas y talleres son: Laura Ortiz Gómez, autora de Sofoco, ganador del premio Elisa Mujica; Tatiana Torres Álvarez, Tatee, quien ganó la primera beca de creación de novela gráfica que entregó Idartes y que le permitió realizar una residencia en la Maison des Auteurs en Angulema, Francia, la capital internacional del cómic.



Diego Uribe, ganador de dos ediciones de la Beca de Traducción de Idartes y quien ha traducido artículos y prólogos del antropólogo canadiense Wade Davis, a Henry David Thoreau y a Mark Twain y Jonathan Swift, entre otros. Celso Román, uno de los autores de literatura infantil y juvenil más queridos y reconocidos de Colombia. Entre las distinciones literarias que ha recibido están el Premio 90 años de El Espectador, el Premio Nacional ENKA de Literatura Infantil, el Premio Asociación Colombiana para la Literatura Infantil –ACLIJ–, el Premio Ciudad de Bogotá, el Premio Netzahualcóyotl (México), y el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil de Norma y Fundalectura.



También estarán Efrén Giraldo quien obtuvo el Premio Autores Antioqueños en 2009, el Premio Nacional de Literatura Universidad de Antioquia, Modalidad Ensayo, en 2012, y el Premio Nacional de Curaduría Histórica del Instituto Distrital de las Artes en 2013. Laura Andrea Garzón, ganadora de la primera edición del Premio Nacional de Poesía María Mercedes Carranza, en 2022, otorgado por Idartes y las editoriales Luna Libros y Cardumen; Alba Lucía Silva, librera experta en literatura infantil y juvenil y quien ha participado en los programas de montaje de bibliotecas de BiblioRed, en los programas de compras públicas de Fundalectura, Biblioamigos y de Dividendo y en numerosas ferias del libro del país. Cristina Consuegra, antropóloga y cocinera, con publicaciones como El jardín elemental. Diálogos con la huerta, Metabolismos planetarios y La cocina como taller. Claudia Amador quien ha publicado cuentos en Subirse al tren (España), Ruido Blanco (Uruguay), la Antología Relata (Colombia) y la compilación de ciencia ficción La piel de lo inevitable (Colombia) y Ganadora del XV Concurso Internacional de Cuento Ciudad de Pupiales 2020 y el concurso Relata 2022. Muy pronto saldrá su primer libro de la mano de la Beca de Publicación del Ministerio de Cultura.



En las versiones pasadas del Laboratorio de creación también participaron escritores importantes del país como Yolanda Reyes, Carolina Sanín, Power Paola y Darío Jaramillo, entre otros.



De acuerdo con Ana Lucía Barros, una de las editoras de Laguna Libros que acompaña los proyectos, la experiencia del laboratorio ha sido “muy enriquecedora, creo que todos aprendemos de las diferentes lecturas, de los talleres, de leernos y escucharnos. Es un espacio en donde vemos crecer los textos y eso es muy emocionante”.



Por su parte, los editores que acompañarán a los participantes este año son: Alejandra Algorta, de Cardumen; Catalina González, de Luna Libros; Federico Torres, de Destiempo; Felipe González, Pedro Lemus y Ana Lucía Barros, de Laguna Libros; Mauricio Gaviria, de Editorial Monigote; Pablo Guerra, de Cohete Cómics, y Angélica Caballero y Felipe López, de Mirabilia Libros.



Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 15 de septiembre y podrán participar personas de todo el país, el programa tendrá modalidad presencial y virtual en simultáneo. Los aspirantes deberán presentar su proyecto para ser seleccionados.



Toda la información está en www.ladiligencialibros.com