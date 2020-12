El test de la voz de París: la gran Édith Piaf

Édith Piaf batalló contra la pobreza extrema, la soledad y muchos dramas familiares, antes de convertirse en la artista musical más importante de Francia. Medía 1.48 y su figura era la de un pajarito hambriento, pero sin duda era una mujer grandiosa y excepcional. Édith Giovanna Gassion vivió con su abuela en un prostíbulo, cantó en la calle desde muy pequeña para sobrevivir, pero triunfó en el Music Hall y en todos los escenarios donde se presentó.

Su vida estuvo rodeada por la leyenda y no ha dejado de alimentar el cine y la literatura. Atrévase a reencontrarse con esta estrella que vestía de negro y ha hecho parte indispensable de la banda sonora de varias generaciones.



1. Édith Piaf fue conocida como:



A. El gorrión de París

B. La alondra

C. La ruiseñora de los Alpes

D. Paloma

5. Para muchos la figura de Édith Piaf puede considerarse:

A. Nazi

B. Feminista

C. Machista

D. Burguesa



6. Piaf tuvo una intensa relación romántica con uno de estos deportistas:

A. El boxeador Marcel Cerdán

B. El futbolista Roger Marche

C. El maratonista Alain Mimoun

D. El tenista Phillippe Chatrier



7. La madre de la artista, Annetta Maillard, también era cantante y fue conocida como

A. Marie Jane

B. Lina Marsa

C. Nathalie Drossman

D. Mylene Farmer



8. ¿Cómo se llama la famosa calle de París en la que Édith Piaf nació y dónde cantaba antes de ser famosa?



A.De L’abreuvoir

B.La famosa Avenida de Champs Elysée

C. De La Roquette

D. Belleville



2. La última gran película sobre Édith Piaf fue La vida en rosa y fue protagonizada por:

A. Marion Cotillard

B. Catherine Denueve

C. Juliette Binoche

D. Isabelle Huppert



3. ¿Qué canción de Édith Piaf oyen, entre las ruinas de un pueblo, en un viejo tocadiscos, los protagonistas de Salvando al soldado Ryan?

A. La Vie en Rose

B. Tu es Partout

C. Padam Padam

D. L'Accordeoniste



4. El entierro de Édith Piaf es recordado porque:



A. Se hizo en secreto

B. París colapsó

C. Fue el mismo día del de Charles de Gaulle

D. Francia estrenó sus aviones caza Dassault MD 452 Mystère II

9. La cantante grabó su primera canción Les Mômes de la cloche, a la edad de:

A. 19 años

B.16 años

C.21 años

D. 23 años



10. Su canción Chants d'habits fue escrita por su gran amigo y quien se podría decir que le enseñó a escribir



A. Jacques Bourgeat

B. Michel Emer

C. Norbert Glanzberg.

D. Raymond Asso



11. ¿Qué cantante fue, antes de ser famoso, secretario y confidente de Édith Piaf

A. Yves Montand

B. Charles Aznavour

C. George Brassens

D. Serge Gainsbourg

12. La cantante tuvo una vida turbulenta y lidió con



A. El insomnio

B. Una enfermedad mental

C. El alcoholismo

D. El delirio de persecución.



