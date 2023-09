Nacida en Filadelfia en 1936, la reconocida traductora de obras de autores hispanoamericanos al inglés, Edith Grossman falleció a los 87 años, en Manhattan, Nueva York. Grossman no solo tradujo unos ocho libros del nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez, sino otros tantos del peruano Mario Vargas Llosa, varios de Álvaro Mutis, de los mexicanos Augusto Monterroso, Laura Esquivel y Carlos Fuentes, de la chilena Isabel Allende y de los españoles Antonio Muñoz Molina y Carlos Rojas, Premio Nadal de novela, entre muchos otros.



Su transcripción al inglés del Quijote, de Miguel de Cervantes, publicada por Harper Collins en 2003, es considerada como una de las mejores interpretaciones de la obra clásica de la literatura española en ese idioma.

Tal vez por eso, García Márquez decía que prefería leer sus obras en inglés traducidas por ella y, por su impecable trabajo, la reconoció como su voz en inglés. La técnica que empleó Grossman la convirtió en una de las traductoras de literatura hispanoamericanas más cotizadas en las décadas de 1980 y 1990.



El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, Del amor y otros demonios, Noticia de un secuestro, Vivir para contarla y Memoria de mis putas tristes fueron algunas de las obras del nobel colombiano que tradujo al inglés.

Del peruano Vargas Llosa figuran La fiesta del chivo, Travesuras de la niña mala, Elogio de la lectura y la ficción, El sueño del celta, El héroe discreto y Cinco esquinas, entre otras.

Caminos y encuentros de Maqroll el Gaviero, de Álvaro Mutis, también estuvo en sus manos y se publicó al inglés como The Adventures and Misadventures of Maqroll, en 2002. Igualmente, las Obras completas (y otros cuentos) de Monterroso, difundidas por la Universidad de Texas como Complete Works and Other Stories, en 1995.



Grossman tradujo, también, la novela El Ingenioso hidalgo y poeta Federico García Lorca asciende a los infiernos, de Carlos Rojas, un prolífico escritor español y hermano del general colombiano Gustavo Rojas Pinilla, que narra las aventuras de Federico García Lorca en el infierno, que ganó el Premio Nadal y fue publicada, por primera vez, por la Editorial Destino en 1980.

La traductora se convirtió en la preferida de García Márquez después de que un agente que vivía en su mismo edificio en Manhattan le preguntó si quería serlo y ella envió una prueba de 20 páginas de cómo sería la traducción al inglés de El amor en los tiempos de cólera, publicada en Colombia en 1985 y cuya versión en inglés fue difundida por Alfred A. Knopf tres años después.

Traducir ese libro fue “como resolver un intenso crucigrama”, admitió Grossman en una entrevista.



La reconocida traductora falleció por un cáncer de páncreas a principios de septiembre, “cuando todo estalla / blanquea el ciruelo, /despertando en flor / cuando el duraznero / se viste de nuevo / y todo renace”, como en la canción de las misioneras diocesanas.



Después de un matrimonio de 21 años, se divorció del músico Norman Grossman, en 1984, y la sobreviven sus hijos Kory y Matthew, y su hermana Judith Ahrens.

Traducción al inglés de 'El amor en los tiempos del cólera', de Gabriel García Márquez. Foto: Archivo particular

Los comienzos

Grossman empezó a traducir a escritores hispanoamericanos en una época en que su trabajo no era tomado en serio ni se consideraba como una profesión o disciplina académica. Pero ella lo hacía porque no lo veía “como el fatigoso trabajo del mundo editorial, sino como un puente vivo entre dos reinos de discurso, dos reinos de experiencia y dos grupos de lectores”, según escribió en su libro Por qué la traducción importa, de 2010.



Estaba convencida de que la traducción era un acto de creación y de armónico entendimiento que la hizo famosa y que ella describía como un proceso auditivo.

“Pienso en la voz del autor y en el sonido del texto, después es mi obligación de oírlos lo más clara y profundamente que sea posible”, escribió en Por qué la traducción importa.

Grossman fue pionera en muchos sentidos. Pese a la resistencia de los editores, por razones económicas y de mercado, fue la primera que exigió que su nombre apareciera en la portada de una obra, junto al del autor porque para ella traducir un libro no es algo que se realiza como por arte de magia.



También luchó por una mejor remuneración por el trabajo de traducción literaria y para que los editores le dieran más libros para traducir y, por no hacerlo, los acusó de “aislamiento lingüístico”.

Naomi Zieber, su profesora de español en el bachillerato, la incentivó para que se especializara en español en la Universidad de Pensilvania y desde cuando era estudiante comenzó a hacer traducciones.



Se licenció en español en 1957 y obtuvo una maestría en literatura española dos años después. Fue becaria de la Fullbright en España en 1962, antes de doctorarse en Literatura latinoamericana en la Universidad de Nueva York, en 1972. También fue profesora de medio tiempo en las universidades de Nueva York y Columbia, entre otras, pero se dedicó, sobre todo, a la traducción.

Como muchas mujeres profesionales de la época, Grossman también se enfrentó al machismo imperante cuando uno de sus profesores trató de desanimarla al decirle que ocupaba el lugar de otro que no se iría, pues ella lo dejaría todo por casarse y tener hijos.



La carrera de Grossman se disparó no solo cuando se publicó su versión en inglés de El Quijote, de Cervantes, con su nombre en la portada del libro, sino que eso aumentó, también, el nivel de reconocimiento de la traducción literaria. Su Don Quijote se convirtió en la interpretación definitiva en inglés de la gran obra de la literatura española de todos los tiempos.

Daniel Halpern, editor general de Ecco, un sello del gigante editorial Harper Collins, que lo divulgó, dijo entonces que Grossman era “la mejor de los mejores. No todos los traductores son iguales y ella es la menos igual a todos los que he leído”.



Grossman tardó dos años en traducir El Quijote, pero al concluir el trabajo no se cambiaba por nadie. “Ir al siglo XVII con Cervantes fue como ir con Shakespeare. Pura alegría”, le dijo al New York Times. En su opinión, en la gran novela de la humanidad hubo un detalle deslumbrante y moderno: el amor entre dos hombres.

“En esas últimas líneas, en las que Sancho Panza le dice a Don Quijote que no muera y en las que le narra, si se queda, todas las cosas que podrían hacer juntos, es una escena de amor. Las narrativas recientes, las de las películas, están inspiradas en ese libro”, dijo en una de las muchas entrevistas que concedió.



Confesó que Miguel de Cervantes Saavedra cambió su vida, porque “su trabajo es el universo entero y porque creó el español literario”, y que García Márquez fue el siguiente momento más revolucionario del idioma español y ella tuvo la suerte y el privilegio de traducirlos a los dos.

Reconocimientos

El crítico estadounidense Harold Bloom, profesor de humanidades de la Universidad de Yale, escribió que aunque existen muchas valiosas traducciones del Quijote la calidad de la prosa de Grossman es “extraordinaria”.



Hija de un zapatero y de una secretaria y ama de casa, Grossman, que nació llamándose Edith Marion Dorph, fue galardonada y reconocida en vida por su trabajo.

Entre el 2006 y 2016 recibió cinco destacados y reconocidos premios internacionales, como La Medalla por traducción del PEN/ Ralph Manheim; la Beca Guggenheim en humanidades, y el premio de Literatura de la Academia Estadounidense de Artes y Letras.

El Instituto español Reina Sofía le concedió el premio de traducción en 2008 por Manuscript of Ashes del escritor y académico de número de la Real Academia Española Antonio Muñoz Molina y el rey Felipe de España le otorgó la Cruz oficial de la Orden del Mérito Civil, que se concede a ciudadanos, nacionales o extranjeros, que sobresalen por sus trabajos y son extraordinarios, entre otras cosas.



Grossman se apartó de la vida académica en 1972 para dedicarse a la traducción de tiempo completo y reconoció, casi medio siglo después, en una entrevista, que esa decisión la hizo ganar mucho en términos de independencia intelectual.

La traductora viajó y se deleitó con las grandes obras literarias de Hispanoamérica, pero no le gustaba desplazarse físicamente. Detestaba viajar, pero confesó, en varias oportunidades, que hablaba regularmente por teléfono con los autores que traducía.



Amaba la poesía: al chileno Pablo Neruda, al peruano César Vallejo y sabía de memoria poemas en español de Federico García Lorca, como: “Largo espectro de plata conmovida / el viento de la noche suspirando / abrió con mano gris mi vieja herida / y se alejó: yo estaba deseando”.

El amor de la vida de Grossman fue, sin duda, la poesía pero, la dejó cuando le rechazaron sus primeros trabajos. “Me resultó muy difícil seguir insistiendo. No sé lidiar con el rechazo. No tengo el valor de aceptarlo”, dijo en una entrevista en 2019.



Pero su destino era, tal vez, otro muy diferente. Muchos de sus críticos reconocen a Grossman como la traductora que conectó a América Latina con Estados Unidos. Sin sus traducciones al inglés jamás hubiera llegado allí la creación de muchos de los grandes genios de la literatura universal de Hispanoamérica.

GLORIA HELENA REY

Para EL TIEMPO

