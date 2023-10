Ed Sheeran supera los 10.000 millones de 'streams' en Reino Unido y Londres

La industria de la música del Reino Unido homenajeó este miércoles al cantante Ed Sheeran tras convertirse en el primer artista británico que supera las 10.000 millones de "streams" o transmisiones en directo en este país.



Sheeran, de 32 años, recibió este miércoles el premio "Brit Billion" entregado por la Industria Fonográfica Británica (BPI, sus siglas en inglés), después de confirmar sus cifras de "streams" en todos los medios de difusión.

Solo durante los pasados doce meses, según estos datos, el cantautor inglés ya registró más de 1.000 millones de emisiones en continuo.



Tres de sus temas se colaron, asimismo, entre las diez canciones más escuchadas en estos formatos de todos los tiempos en el Reino Unido, con "Shape Of You" en la segunda posición, "Perfect" en la tercera y "Bad Habits" en la novena, destacó la BPI.



"Es maravilloso recibir el primer premio 'Brit Billion' del Reino Unido por 10.000 millones de 'streams'. Quiero dar las gracias a mis seguidores. Nada de esto hubiese sido posible sin vosotros", declaró Sheeran tras conocer la noticia.



El artista, ganador de siete premios de la música británica -los "Brit"-, se ha mantenido desde hace años en lo más alto de las listas de éxitos, hasta llegar a situar seis de sus siete álbumes de estudio, en el número uno.



Sheeran publicó el pasado viernes su último disco, "Autumn Variations", el segundo que graba este mismo año tras las presentación de "Subtract" en mayo.



En una entrevista reciente con la revista GQ Hype, el artista reflexionaba sobre su carrera y la gran acogida que han tenido sus trabajos desde sus comienzos.



"Creo que todo el mundo ama el amor y todo el mundo se siente deprimido, y yo siento que esos son los dos temas sobre los que más he escrito. Creo que cualquier canción con la que la gente conecta tiene que sentirse como algo incómodo cuando la compones", opinó Sheeran.



EFE