La canción con la que Ed Sheeran reveló que se casó con Cherry Seaborn

Ed Sheeran confirmó por primera vez que él y su antigua novia Cherry Seaborn están casados.



Medios británicos reportaron que la pareja contrajo matrimonio antes de Navidad frene a unos 40 amigos y familiares.

En una entrevista con la emisora 'Charlamagne Tha God' para promover su nuevo álbum, "No. 6 Collaborations Project", Sheeran habló de cómo escribió la canción 'Remember the Name', que se refiere a "mi esposa".

"Sabía que estaríamos casados para cuando saliera la canción", expresó el cantautor británico de 28 años.



El álbum, lanzado este viernes, incluye colaboraciones con Justin Bieber, Stormzy, Eminem, 50 Cent y Bruno Mars.



Sheeran y Seaborn, de 26 años, se conocieron en la escuela primaria en el este de Inglaterra y anunciaron su compromiso en enero de 2018.

EL UNIVERSAL (MÉXICO) - GDA