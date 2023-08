El músico británico Ed Sheeran anunció el lanzamiento inesperado, el próximo 29 de septiembre, del que será su segundo disco en 2023, "Autumn Variations", una exploración de las emociones "del amor, el desengaño sentimental, la depresión y la soledad", afirma en un comunicado.



(Además: Une tu voz a mi voz: nuestros duetos de antología en la música)

"El pasado otoño descubrí que tanto mis amigos como yo estábamos atravesando muchos cambios en nuestras vidas. Después del calor del verano, las cosas o bien se calmaron o se vinieron abajo, llegaron a un punto crítico o implosionaron", explicó el propio Sheeran en declaraciones a su discográfica.



De aquel proceso surgió una hornada de 14 nuevas canciones que, en formato de álbum, tomarán el relevo al reciente "(Substract)", que vio la luz en mayo y que ya contó como productor con el miembro de The National Aaron Dessner, quien repitió esta labor en el próximo lanzamiento.



El que será el séptimo disco del superventas británico deja atrás en su título el mundo de las matemáticas, que, con la salvedad de "No. 6 Collaborations Project" (2019), aunó toda su discografía desde su debut con "+ (Plus)" (2011), al que siguieron "x (Multiply)" (2014), "÷ (Divide)" (2016), "= (Equals)" (2021) y el citado "- (Substract)" (2023).

Él mismo mostró en la noche del miércoles la carátula de este nuevo trabajo durante su concierto en la ciudad estadounidense de Denver, en el tramo final de su gira mundial Mathematics Tour, que concluirá el próximo 23 de septiembre en Los Ángeles (EE.UU).



Con unas ventas estimadas de 150 millones de copias en todo el mundo, Sheeran (Halifax, Reino Unido, 1991) es uno de los artistas de mayor éxito comercial de la actualidad, especialmente "x", que es uno de los 20 discos más vendidos en la historia de Reino Unido.



EFE

Más noticias