Ed Sheeran sorprende con el anuncio de ‘Abastract’, su sexto álbum de estudio, que espera ser estrenado el próximo 5 de mayo en todas las plataformas digitales. Según se sabe, es una de las piezas más sensibles del artistas y en la cual expresa lo que sintió en uno de los momentos más trágicos de su vida.



En un comunicado bastante extenso, el británico confesó el esfuerzo que puso detrás de su nuevo elepé, pues dice que puede llegar a ser uno de sus mejores creaciones al plasmar "sus pensamientos más oscuros".

La pareja se comprometió en enero de 2018. Foto: Instagram: @teddysphotos

Esto, luego de que sufriera un bajón emocional a principios de 2022, a causa de situaciones personales que lo llevarón a una fuerte depresión. Primero, Cherry Seaborn, su esposa, fue diagnosticada con un tumor poco antes de dar a luz a su segunda hija, y segundo, la muerte repentina de su mejor amigo, Jamal Edwards.



“En el lapso de un mes, le dijeron a mi esposa embarazada que tenía un tumor, sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto. Mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, murió repentinamente", contó en su cuenta de Instagram.



“Estaba en una espiral de miedo, depresión y ansiedad. Sentí que me estaba ahogando, con la cabeza debajo de la superficie, mirando hacia arriba pero sin poder salir por aire (...) Escribo sin pena en lo que serán las canciones. Solamente escribí sobre lo que saliera y en una semana reemplacé semanas de trabajo con mis pensamientos más oscuros”, agregó.



En uno de sus post también dejó una especie de teaser de lo que será su producción junto a lo que parecen ser los nombres de algunas canciones. Según lo que se puede ver, serán 14 temas que plasmarán los sentimientos más puros en la vida de Sheeran:



'Boat', 'Salt Water', 'Eyes Closed', 'Life Goes On', 'Dusty', 'End Of Youth', 'Colourblind', 'Curtain', 'Borderline', 'Spark', 'Vega', 'Sycamore', 'No Strings, The Hills Of Aberfeldy', 'Wildflowers', 'Stoned', 'Toughest' y 'Moving'



