Este jueves, Ed Sheeran sorprendió a propios y extraños en medio del juicio que se adelanta en su contra por una demanda de los herederos de Ed Townsend, quienes acusan al británico de presunto plagio de derechos de autor.



Juicio contra Ed Sheeran

La disputa legal entre el cantante Ed Sheeran y los herederos de Ed Townsend sigue adelantándose en Estados Unidos, luego de que la familia del coautor del éxito de soul de 1973 ‘Let's Get It On’ demandaran al británico por plagio en su canción ‘Thinking Out Loud’. “Estoy aquí para defender el legado de mi padre”, indicó en su llegada al tribunal uno de los hijos de Edward Benjamin.



Desde el pasado lunes 24 de abril comenzó la disputa legal, en donde los demandantes explicaron que el éxito que llevó a Ed Sheeran a ganar el Premio Grammy como mejor canción de 2016, tiene "sorprendentes similitudes y elementos comunes manifiestos" con la canción escrita por Ed Townsend, en coautoría con Marvin Gaye.

Top 3 de canciones más rápidas en lograr 1.000 reproducciones. Foto: YouTube: Ed Sheeran

Ed Sheeran entonó la melodía por la que es acusado

En medio del tribunal federal de Manhattan en Nueva York, el cantante de 32 años de edad fue presionado por su abogada para que explicara cómo nació la letra y la melodía de la canción. Después de la insisitencia de Ilene Farkas, Ed decidió sacar una guitarra para cantar ‘Thinking Out Loud’, reportaron los medios presentes en el juicio.



El ganador de cuatro Grammy, indicó que ‘escribir era algo natural’, explicando que el fin de semana pasado compuso cerca de 10 canciones. Además, afirmó que ‘usaba una versión fonética de su autoría’ para poder desarrollar la creatividad y componer las letras de sus éxitos, que pueden ser hasta 9 en un solo día.

“No soy el guitarrista con más talento del mundo”, indicó mientras tomaba el micrófono al que golpeó sin culpa y, se decidió a cantar el éxito que lo tiene en medio de problemas legales.



Frente al juez Louis L. Stanton, testigos y jurados, el artista empezó a entonar la canción que fue estrenada en el año 2014 y que se posicionó en los primeros lugares de las listas de reproducción en su momento.

Luego de cantar un fragmento de la mejor canción del 2016 en los Premios Grammy, Ed dijo: “y entonces caen las palabras” soltando con algo de brusquedad la guitarra para volver a su lugar, ante la mirada y sonrisa de varios asistentes.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

