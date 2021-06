Ed Sheeran, con 30 años y una hija, trabaja en su álbum ‘más adulto’

Ed Sheeran ha vendido más de 150 millones de discos a nivel mundial y es el artista de la década de 2010, según la compañía de listados oficiales de Reino Unido; es el segundo artista más reproducido en Spotify y su gira ‘Divide’ es la más taquillera de todos los tiempos, según un sondeo hecho en agosto de 2019.

Nació en Inglaterra en 1991 y con 25 años ya había captado la atención de Elton John, había hecho un EP, dos álbumes y se había ganado dos premios Grammy.



Pero todos los logros, éxitos y conciertos cobran un alto precio personal. En esta entrevista, Sheeran cuenta cómo su matrimonio y su hija transformaron su vida, y cómo la muerte de un amigo muy cercano se convirtió en parte de esa transformación.

¿Cómo va todo?

Todo va muy bien. Me gusta tu camiseta.

Sí, está chévere. ¿Es fan?

Mi hermano es el fan más grande de Rick and Morty, así que la vemos mucho juntos.

¿De qué más es fan en televisión en estos momentos? Durante la pandemia, ¿ha visto mucha televisión?

Succession, ¿has visto esa?

Hermano, me encanta.

Es increíble. Conozco a algunas de las personas en las que está basada y dicen que algo de lo que cuentan en ella es cierto.

Pues sí parece que es una gran adaptación de un imperio mediático de una familia rica…

Sí, bueno… Seguro algunas cosas están inventadas, pero está toda basada en la realidad.

Debe haber mucha ficción en ella, pero, en general, cuando se está en los medios y se está cerca como al poder, familias con dinero y demás, uno más o menos sabe que así son las cosas.

Sí, uno como que ve esas cosas. También hay una serie que se llama Cousin Greg y todas las chicas que conozco están obsesionadas con esa serie.

¿Y en qué ha estado, hombre? Ya hablamos de televisión, pero ¿cómo está?

Bien, he estado obviamente haciendo el álbum y esas cosas, pero el cambio más grande de mi vida ha sido convertirme en papá. He sido padre de una hermosa bebita durante 10 meses, y es fantástico.

¿Cuál ha sido su mayor descubrimiento al convertirse en padre? ¿Cuántos años tiene, por cierto?

Tengo treinta años. El mayor descubrimiento que uno tiene es que no sabe nada de lo que hace cuando tiene un hijo. He leído todas las cosas y he leído todos los libros sobre paternidad, y cuando llega el bebé, todo lo que has leído se tira por una ventana. De ahí en adelante todo es sentimiento, experiencia. Y también me dijeron durante mucho tiempo que cuando uno tiene un hijo siente un amor mejor. En mi cabeza pensaba: ¿significa eso que la voy a querer más que a mi esposa? ¿Significa que la voy a querer por encima de eso? Pero cuando llega a tu vida, es un amor completamente diferente. Te abre un portal diferente en ti en el que tienes una conexión eterna con algo, que es también una preocupación eterna.

¿Y todas estas sensaciones se vuelven parte de lo que está produciendo musicalmente?

Sí… creo que para mí no fue solamente volverme papá, sino también llegar a los treinta años, experimentar la muerte de un amigo y nunca haberle hecho duelo. Y al sentir eso, también siento que finalmente me convertí en un adulto en el sentido más extraño de ese concepto.



Pensaba que me había vuelto un adulto solo al cumplir los 21 años, pero en realidad hoy creo que los veintes son una época de fiesta, sin preocuparte de nada en el mundo, viajando y esas cosas… Y ahora siento que he aterrizado, que soy padre, que tengo treinta años. De manera que siento que con la muerte de mi amigo, este álbum se convierte en mi disco más adulto.

¿Tiene sentido lo que digo? Lo entiendo muy bien, sobre todo cuando del duelo se trata… Lo que debe ser tener un duelo luego de un rato de haber experimentado una pérdida, ¿sabe?

Fue la primera vez que me sentí como un adulto, cuando me di cuenta de que no podía musitar una frase completa sin llorar. Mis abuelos habían fallecido, pero cuando uno es más joven, todos los abuelos de los amigos de uno mueren, así que uno espera eso. Obviamente es muy triste cuando sucede, pero de alguna manera uno lo está esperando porque todo es parte de la vida. Pero cuando la vida desaparece en un momento en el que no debe hacerlo, es un shock, creo.

¿Todo esto pasa en Bad Habits o es una canción completamente distinta?

Bad Habits es otra historia. Perdón, estaba reflexionando un poco sobre el álbum en general. El álbum en general tiene sus subidas y sus bajadas. Bad Habits es más sobre lo desordenado que fui durante mis veintes: tenía muchos malos hábitos hasta hace unos meses que nació mi hija. Y ahora tengo diferentes responsabilidades.

¿Fue difícil salir de esos malos hábitos?

No. No. Era difícil salir de ellos antes de mi hija. Antes de ella, renunciar a los vicios era imposible cada que intentaba hacerlo. Pero en mi cabeza pensaba: ‘bueno, mi esposa tiene seis meses de embarazo; si entra en trabajo de parto en cualquier momento de aquí en adelante, ¿voy a querer que otra persona la lleve al hospital?’. Y la respuesta era: ‘fuck, ¡no! Renuncio. Renuncio’. Y no he vuelto a mirar atrás.

Eso es maravilloso. No todo el mundo puede decir eso. Los malos hábitos son duros de romper.

Pero cuando los estás intentando romper por ti. Pero yo los rompí por dos personas a las que amo intensamente, ¿sabes?

Puedo entenderlo porque fue también una decisión que tomé cuando mi esposa quedó embarazada de mi hija. Y sé lo que es romper con los malos hábitos por otra persona. Lo pensé también, dije: ‘tengo que dejar todo esto’.

Sí, Sí. Precisamente. Me alegra que hayas tomado también esa decisión. Yo tuve que batallar contra la adicción durante gran parte de mis veintes. Y nunca quise ser el tipo que ‘tenía un problema’, aunque sabía que lo tenía, y nunca tuve una excusa para parar. De pronto paraba como un mes, y me iba deslizando de regreso hacia los malos hábitos.



Pero no fue sino hasta cuando supe que iba a ser papá, y que tenía que ser esposo responsable, que dije: ‘ya no más’. Creo que pasa cuando uno crece y tiene responsabilidades, y por eso siento que es un álbum adulto, porque nunca tuve esas responsabilidades de los veinte en adelante, y ahora aquí estoy: un adulto grande y responsable que toma agua.

¿Pero le preocupa su estilo de vida? Recuerdo que en uno de sus conciertos en Colombia el promotor me dijo: ‘Ed viene de Nueva Zelanda’. Y yo pensaba: ‘Mierda, este vuelo es de 36, 42 horas’. Era una noche tras otra de auditorios a reventar, durante seis o siete meses…

Pero entonces salía de la tarima y volvía y despertaba a las 4 de la tarde y volvía repetía la rutina, de manera que llegaba un momento en que no era suficiente una botella de vino para emborracharse, sino dos, porque estás constantemente bebiendo. Creo que la próxima vez que me vaya de gira va a ser distinto, y simplemente va a ser más fácil cortar con los hábitos cuando no estás rodeado de ellos. Cuando estaba de gira, en el concierto era solo yo en tarima. Pero al bajarme estaba todo mi crew, que amaba las buenas fiestas. Pero en estos momentos me rodea una bella y plácida ciudad con amigos cercanos y queridos, mi esposa, mi hija –obviamente–, mi papá. Aún me divierto, aún veo el partido con el viejo con un par de tragos, pero es una diversión muy distinta, creo.

Es fantástico oírlo decir que está bien. Solo me queda desearle lo mejor con la familia, con la niña, con Bad Habits y con todo lo que venga para usted en el camino.

Gracias, hombre; fue una gran charla y fue un placer verte.

(Para oír el pódcast de esta entrevista, haga clic aquí).

