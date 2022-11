Google le creó un doodle al la artista y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Dusty Springfield.



Ella es conocida por su versatilidad en todos los géneros, su llamativa presencia en el escenario y su característica cabellera rubia, Springfield fue un ícono cultural cuya y su carrera abarcó más de cinco décadas.



Un día como hoy (8 de noviembre) pero en 1963, Dusty lanzó su primer sencillo en solitario, 'I Only Want to Be with You'.



Puede leer: Juan Martín Fierro y su caminata novelada por la Sierra Nevada

La carrera profesional de esta artista comenzó cuando se unió brevemente al grupo Lana Sisters en 1958 y luego a su hermano Tom para formar un trío de pop-folk llamado The Springfields.



En 1962, el grupo lanzó "Silver Threads and Golden Needles", que se convirtió en un éxito entre los 20 principales en Estados Unidos,



Aunque el grupo se disolvió, Dusty continuó con el personaje del escenario de Springfield en su carrera en solitario y lanzó una serie de éxitos.



Más noticias: ‘Era ahora o nunca para mí’: Rihanna habla de su presentación en el Super Bowl



La mejor época de su carrera llegó en 1968 cuando su álbum "Dusty in Memphis" obtuvo elogios de la crítica en los EE. UU. y el Reino Unido.



Para los años 90, lanzó su último álbum de estudio, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll de la Clase de 1999 y The Rolling Stones la reconoció como la mejor cantante pop de Gran Bretaña.