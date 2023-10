DueTorres se presentará en el concierto de serenata a Ibagué, 473 años

Además de estar lanzando su nuevo disco, los músicos Iván y Julián Torres, integrantes del DueTorres, conjunto ganador del título Príncipes de la Canción 2023, serán unos de los artistas invitados el próximo 13 de octubre al concierto de Serenata a Ibagué, por sus 473 años.



Como es tradición, el Teatro Tolima se llenará de las notas musicales de artistas como Dueto Nocturnal, Dueto Entre cantos, Dueto tradiciones, Dueto Lina y Julián, Belén La Margarita y claramente, María Isabel Saavedra y mujeres andinas.



En el evento también se lanzará la convocatoria a las agrupaciones colombianas que quieran inscribirse para la nueva competición por el título de Príncipes de la Canción, en el Festival Nacional de la Música Colombiana, el próximo año en la capital musical de Colombia.



“Esta es una de esas noches de gala mágicas que para muchos colombianos hace parte de los mejores conciertos que se realizan anualmente en el país”, anotan los integrantes de DueTorres, invitados esta semana a responder nuestro ‘Cuestionario sonoro’ de EL TIEMPO.



Los primos Torres decidieron conformar este dueto desde hace más de tres años. Julián es la primera voz y guitarra y se graduó como maestro en música de la Universidad El Bosque, mientras que Iván (segunda voz y tiple), es mmaestro en música de la Universidad Javeriana. A ellos, los acompaña en el bajo el músico Alexander Garzón.

¿A qué sitio van para inspirarse?



La inspiración nace de la ocasión, muchas veces en los sitios menos esperados han surgido las mejores ideas al momento de escribir o interpretar una canción.



¿Han escrito una canción que jamás se han atrevido a interpretar, por qué?



Si bien hay letras que generan bastante conmoción y expectativa a la hora de ser interpretadas por primera vez, todas las canciones que hemos escrito hasta el momento, nos han motivado a explorarlas, arreglarlas y grabarlas.



¿Qué canción sueñan con interpretar y no han podido?



Por fortuna no hemos tenido la sensación de querer interpretar una canción y no poder hacerlo.



¿Cantan como todo el mundo en la ducha?



Es una práctica muy común en todas las personas, de hecho, nosotros como músicos, lo hacemos de manera inconsciente para recordar e interiorizar nuestro repertorio y así mismo, para amenizar el baño. (Risas)



¿A qué cantante imitaban cuando eran niños?



Más que imitar, siempre tuvimos referentes, y en este caso, hablando de la música colombiana, podemos referirnos a duetos emblemáticos como Garzón y Collazos.



¿Qué instrumento que no dominan les hubiera gustado aprender a tocar?



En mi caso (Iván Torres) el arpa llanera. Y en el mío (Julián Torres) el acordeón.

¿Qué canción los hace llorar?



Canciones como: 'Me llevarás en ti', 'Amor en Sombras', 'Soy colombiano'.



¿Con quién les hubiera gustado compartir escenario?



Con los grandes maestros de nuestra música tradicional andina colombiana “Silva y Villalba”, quienes nos inspiraron a mantener un estilo interpretativo por esa misma línea.



¿Silva y Villalba o Garzón y Collazos?



Ambos duetos hicieron historia en Colombia y el mundo entero por sus excelentes interpretaciones dentro de la música colombiana, cada uno con un estilo particular.



¿Cuál es su top 5 de canciones colombianas?



Difícil organizarlas, pero entre nuestras favoritas están: 'Los cucaracheros' (Autor: Jorge Añez), 'Viejo Tolima' (Autor: Rodrigo Silva), 'El Barcino' (Autor: Jorge Villamil), 'Sufro Queriéndote' (Autor: Helena Chavarriaga) y 'Al sur' (Autor: Jorge Villamil)



¿Qué canción los devuelve a la adolescencia?



'Pueblito viejo', nos recuerda nuestra niñez, pues es una canción que nos enseñaron nuestros padres y educadores.



¿Cuál es la canción de su repertorio que más les gusta interpretar?



'Me llevarás en ti' del maestro Jorge Villamil, indiscutiblemente…



¿Qué canción no se cansan de oír?



'Hurí', este pasillo de autor anónimo ha trascendido en las generaciones.

¿Cuál fue el primer concierto que dieron?



El primer concierto que realizamos como dueto fue para un festival de música colombiana que organizó una universidad privada en Bogotá en el año 2021.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?



En contexto de dueto y para los amantes de la música colombiana, podríamos citar 'El guaro' (Joropo andino), 'El Barcino' (Sanjuanero) y 'Llano Grande' (Sanjuanero).



¿Qué otros géneros musicales les gustan?



Somos muy crossover, por tradición y gustos familiares nos sentimos muy a fin con géneros musicales como: la carranga, el vallenato, los boleros, la música llanera, las rancheras, la salsa, entre otros…



¿Qué sonido de la naturaleza los cautiva?



Todos, la naturaleza misma lleva consigo la belleza implícita que se refleja en sensaciones de relajación, de motivación y de ensueño.



