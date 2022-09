No hay precedentes, ni siquiera antes de la pandemia, de un fin de semana tan intenso en espectáculos en Bogotá como el que se vivirá entre el 15 y el 18 de septiembre, con Dua Lipa, Coldplay y Ricardo Arjona encabezando la lista de los conciertos que vivirá la ciudad.



Para los primeros dos, las boletas ya están agotadas, mientras que para el tercero aún se consiguen algunas para un segundo concierto, que dará el jueves siguiente. Además, ese fin de semana también se celebrará Jazz al Parque.

Será una semana intensa de conciertos en este 2022, año que también cuenta con la programación de Guns N’ Roses, Arctic Monkeys, Bad Bunny, Harry Styles, El Cigala, Camilo, Sebastián Yatra, Helloween, Daddy Yankee, The Killers, el Knotfest Festival, entre otros.



“Creemos que la pandemia, el encierro y la falta de eventos, hizo sentir que no había que desaprovechar la oportunidad de vivir estas experiencias”, afirma Gabriel García, CEO de Páramo Presenta, empresa organizadora de conciertos. Además, asegura que su compañía ha cuadruplicado en este año la cantidad de eventos organizados en comparación con 2019.



Fueron dos años áridos para la industria musical en Colombia, pero pese a que muchos artistas en su momento optaron por hacer conciertos virtuales, nada parece igualar la experiencia de estar en medio de la multitud, gritando y saltando con la música que viene de la tarima. Por ello, aunque los precios de boletería de conciertos han aumentado considerablemente, la venta de los eventos de este año ha sido un éxito rotundo.



“La oferta va haciendo crecer la demanda”, explica Gabriel García: “Los artistas quieren venir y eso no tenemos forma de regularlo, lo hará solamente el mercado. Si un promotor le dice que no a un artista, porque ya hay muchos programados, habrá otro que le diga que sí y el artista vendrá”.



A continuación, encuentre lo que necesita saber sobre los tres grandes conciertos que vienen esta semana a Bogotá:

La nostalgia de Dua Lipa

La cantante británica Dua Lipa es uno de los grandes nombres que encabeza la lista de artistas que vendrán a Colombia este año. La artista tres veces ganadora del premio Grammy hará una parada en Bogotá el próximo domingo 18 de septiembre en el Parque Salitre Mágico. Esta será su primera presentación en el país y la hará con su álbum 'Future Nostalgia', en el que se encuentran éxitos como 'Break my heart', 'Levitating' y 'Don’t start now'.



Este trabajo le hizo ganar un Grammy a “Mejor Álbum Vocal Pop” en 2021 y fue el más reproducido en Spotify en 2020.



“Cuando escribía Future Nostalgia, imaginaba las canciones que se tocan en los clubes en las noches cuando sales con tus amigos”, contó la cantante.



Las puertas del parque se abrirán a partir de las 3 p.m. y allí los fanáticos podrán esperar a Dua Lipa, que tiene programada su salida al escenario a las 9 p. m.



Sin duda, este es uno de los eventos más esperados del año y eso se notó: el 16 de diciembre de 2021 empezó la venta al público general. No habían pasado dos horas desde que se abrió la taquilla cuando Ocesa, la empresa organizadora, confirmó a través de sus redes sociales que se habían agotado. Ocho meses después habilitaron 8.500 boletas adicionales debido a un cambio en la distribución del escenario. Estas también se agotaron.

El regreso de Coldplay

Conformada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, Coldplay sigue siendo una de las bandas más relevantes del rock pop mundial, tras 26 años de trabajo. Ya ha estado en dos ocasiones en Bogotá: el 4 de marzo de 2010, en el Parque Simón Bolívar, y el 13 de abril de 2016 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, este durante la gira de su álbum 'A Head Full of Dreams'.



Esta vez los trae la gira de su último trabajo, Music of the Spheres, con fechas del 16 y 17 de septiembre, ambas con boletería agotada. En su presentación tendrán como artistas invitadas a Camila Cabello, recordada por la canción Havana, y la rapera chocoana Mabiland será la cuota colombiana.



La agrupación interpretará canciones de su nuevo trabajo, especialmente sencillos como 'Higher Power' y 'My Universe', que con la colaboración de la agrupación de k-pop BTS llegó al número uno en el listado Billboard Hot 100. Por supuesto, los fanáticos esperan de su repertorio los clásicos de su discografía como 'Charlie Brown', 'Yellow' y 'Fix You'.



Sus espectáculos suelen estar repletos de colores, fuegos artificiales, serpentinas y demás elementos que convierten el lugar en una fiesta inigualable. Sin embargo, desde 2019 la banda decidió hacer conciertos mucho más sostenibles: “Somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Así que hemos pasado los dos últimos años consultando a expertos en medio ambiente para que esta gira sea lo más sostenible posible”, expresaron el año pasado.



La banda se propuso reducir en un 50 por ciento sus emisiones de CO2 comparadas con las que produjeron en sus giras de 2016 y 2017. Ahora, sus escenarios son hechos con material reciclado y usan luces y sistemas de sonido que consumen la mitad de la energía que los equipos que utilizaban antes.



Entre sus propuestas más interesantes está que la audiencia sea quien proporcione la energía para el espectáculo. Para ello, instalarán en el suelo de algunas localidades paneles que permitan transformar los movimientos del público que baila y salta en energía que alimente sus sistemas de sonido.

Arjona, en blanco y negro

Cuatro años después de su último espectáculo regresa a Colombia el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona para presentar sus últimos dos trabajos discográficos: Blanco, de 2020, y Negro, de 2021. El artista es reconocido por sus 40 años como compositor, cantante y productor musical, en los que ha grabado 17 álbumes de estudio y ha vendido alrededor de 20 millones de copias. Para este evento, a diferencia de anteriores, todavía quedan boletas.



Sonarán éxitos de sus últimos álbumes como 'El flechazo y la secuela' y 'Hongos', pero también sus clásicos más queridos, como 'Historia de un taxi', 'Mujeres' y 'Señora de las 4 décadas'.



Su primera parada en nuestro país será en Bogotá, en donde iba a tener solo una fecha, el viernes 16 de septiembre, pero la rápida venta de las 15.000 boletas hizo que el artista decidiera tener una segunda presentación en la ciudad el jueves 15 de septiembre. Pese a que ya se agotaron algunas localidades, aún se consiguen boletas para este evento. Su precio oscila entre los 114.000 y los 600.000 pesos más el servicio y las pueden conseguir en www.taquillalive.com. También estará en Barranquilla, Medellín y Cali.



SANTIAGO GÓMEZ CUBILLOS

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO