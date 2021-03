Una oda a Dua Lipa, una estrella que ‘levita’ después de los Grammy

Cuando Dua Lipa se ganó el Grammy en la categoría de mejor nuevo artista en el 2019, algunos temieron que sobre ella cayera la llamada ‘maldición del nuevo artista’. Y es que en la cultura pop existe una leyenda que dice que quien se gana ese premio queda condenado al olvido mientras que los otros nominados que no ganaron construyen carreras mayúsculas.

Pero para Dua Lipa (Londres, 1995) ese fue simplemente un momento de gloria entre tantos otros que ha tenido y que seguramente seguirá teniendo.



Para no ir más lejos y seguir en el universo del Grammy basta ver la presentación brillante que ofreció en la entrega número 63 de estos premios el domingo pasado.



Además de deslumbrar con un show perfecto, se ganó su tercer gramófono en la categoría de mejor álbum pop vocal del año. El primero fue el ya mencionado, y ese mismo año se ganó la categoría de mejor grabación dance.



Antes de hablar de su carrera estelar vale la pena insistir en la calidad del espectáculo que dio hace ocho días. Con versiones especiales de sus canciones, la cantante británica de origen albano-kosovar fue capaz de condensar en cinco minutos y cinco segundos de presentación el potencial de un concierto de una hora.



El vestuario (usó tres atuendos), la iluminación, la escenografía, la paleta de colores, la técnica vocal, la coreografía y la edición de las canciones hicieron que la joven popstar ‘levitara’, tal como dice ella misma en Levitating, la primera canción que tocó en una remezcla en la que también participó el rapero DaBaby.

Con Don’t Start Now, la segunda canción que tocó —también de su álbum Future Nostalgia—, hizo una coreografía perfectamente sincronizada junto a ocho bailarinas. Ese fue quizás el elemento que más sorprendió a una audiencia que lleva hablando del show toda la semana.



Esa noche de los Grammy tal vez sirvió para consolidar la imagen que Dua Lipa está construyendo desde el 2017, cuando su éxito New Rules se oyó en todas las radios. No, quizás comenzó en 2015, cuando lanzó New Love, el primer sencillo de su primer álbum. Pero lo más justo sería decir que su destino musical siempre estuvo ahí: su padre era guitarrista de una banda en Albania y desde niña recibió clases de técnica vocal.

Pop con gestos genuinos

Y esa formación se nota en sus producciones. En una industria musical en la que las canciones exitosas las componen, producen y editan equipos de diez o 20 personas, la intervención de un artista en su propia propuesta se hace cada vez más valiosa.



El resultado puede ser que el público se sienta realmente identificado con el proyecto y que no solamente baile las canciones y repita los coros. Aunque con una estrella del tamaño de Lipa también hay un poco de eso, indiscutiblemente.



Con Future Nostalgia, Lipa anticipa lo que sucederá en el futuro, cuando se recuerde este gran momento de su carrera: se sentirá tristeza y felicidad al pensar en aquellos años en los que surgió una estrella.



Y es que en definitiva este es solamente el comienzo de lo que será una trayectoria brillante, quizás como la de Beyoncé, quien ese mismo domingo rompió el récord de los Grammy y reafirmó que es posible pasar 20 años en la industria a un ritmo imparable.

Con Future Nostalgia, Lipa anticipa lo que sucederá en el futuro: se sentirá tristeza y felicidad al pensar en aquellos años en los que surgió una estrella

No en vano Lipa apareció en la lista Time 100 Next en la que la revista Time selecciona a quienes serán los más influyentes del mañana.



En esa publicación, Kylie Minogue —una diva con no menos éxito que la misma Beyoncé— describe a la británica como una mujer “amable, genial e inteligente. Es una auténtica bestia del pop. Y yo, como millones de personas, espero más, y aún más”.



Su álbum, que hoy es el número uno en Spotify en todo el mundo y cuyos temas han ocupado casillas similares en todas las listas, es solamente una muestra de lo que esta estrella que ‘levita’ tiene por ofrecer en términos de música, estética y discurso. Ya veremos más.



