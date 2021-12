Dua Lipa es cantante, compositora y modelo. Pero, fue en esa primera faceta de su carrera artística en la que ha logrado un impactante brillo, desde 2015, gracias a su sencillo 'Be the One', que la catapultó a la fama en todo el mundo.

¡Estoy tan emocionada de volver a hacer una gira y ver a mis ángeles en persona! FACEBOOK

TWITTER

Hoy, la superestrella anunció la etapa latinoamericana de su muy esperado Future Nostalgia Tour para 2022, en apoyo del álbum ganador del Grammy del mismo nombre. El tour se realizará en Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Ciudad de México y Monterrey.



El show en Bogotá será el 18 de Septiembre de 2022 en el Parque Salitre Mágico y la venta de boletería estará disponible por www.eticket.co.



También puede leer: Una oda a Dua Lipa, una estrella que ‘levita’ después de los Grammy

Asimismo, gracias a #ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!, sus clientes podrán acceder a las entradas en preventa exclusiva desde el martes 14 de diciembre a las 10:00 a. m. hasta el miércoles 15 de diciembre a las 11:59 p. m. Mayor información y detalles en Eticket: www.eticket.co.



La venta para el público en general iniciará el jueves 16 de diciembre a las 10 a. m., igualmente a través de Eticket: www.eticket.co.

“¡Estoy tan emocionada de volver a hacer una gira y ver a mis ángeles en persona! Qué increíble que todos podamos bailar y celebrar juntos una vez más ”, dice Dua Lipa acerca de esta experiencia.

“Cuando escribía Future Nostalgia, imaginaba que las canciones se tocaban en noches de fiesta en clubes con amigos. Estoy tan emocionada de que esta fantasía finalmente se haga realidad. ¡No puedo esperar para experimentar estas canciones en vivo con ustedes!".



El tan esperado Future Nostalgia Tour, producido por Ceremony London, promovido por Ocesa Colombia y Live Nation, será la primera vez que Lipa conecte su visión en vivo de este álbum frente a sus fanáticos.



Antes, la superestrella pudo conectarse con los fanáticos en la transmisión en vivo Studio 2054, que tuvo más de 5 millones de espectadores durante su emisión inicial y contó con invitados especiales como: Angele, Bad Bunny, Elton John, FKA Twigs, J Balvin, Kylie Minogue, Miley Cyrus y Tainy.



Le puede interesar: Dua Lipa debutará como actriz junto a Henry Cavill y Samuel L. Jackson

Dua Lipa ya está programada para realizar una gira por la Unión Europea en 2022, lo que la convierte en su primera gira mundial desde que rompió récords durante la cuarentena con su segundo álbum con certificación de platino Future Nostalgia.



Cultura

@CulturaET