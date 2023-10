Drake lanzó el álbum 'For All The Dogs'. Aparece Bad Bunny

El rapero Drake estrenó este 6 de octubre el álbum For All The Dogs, su octavo álbum de estudio. Se trata de un trabajo musical que reúne 23 canciones, con muchas colaboraciones artísticas.

Drake, rapero canadiense.

Entre los invitados a estas colaboraciones están 21 Savage, con la canción Her Loss. También está el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, con el tema Gently.



El lanzamiento del álbum se retrasó varias veces, en busca de una fecha más propicia. Pero, mientras salía a la luz se publicó la portada, que fue hecha por Adonis Aubrey, hijo de Drake.



Pero la salida se hizo inminente con la salida de la canción Slime You Out, en colaboración con SZA, y poco antes de la fecha final, la salida de otro single: 8AM in Charlotte.



Otros artistas invitados al álbum son Sexyy Red, Lil Yachty, Chief Keef Yeat y Teezo.



Sin embargo, pese a que se esperaba un despliegue de actividades con Drake a la cabeza, el artista canadiense anunció ante los medios que se tomará un descanso. Hará un receso en su carrera por problemas de salud.



“Voy a cerrar la puerta del estudio por un tiempo”, le dijo al programa radial Table For One. También explicó que iba a concentrarse en su salud. Aclaró que no era nada grave, pero que sí llevaba años de problemas estomacales.

