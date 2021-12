El cantante canadiense Drake pidió que sus dos nominaciones al Grammy de este año fuesen retiradas, y la Academia de la Grabación atendió a su solicitud, informaron varias fuentes este lunes.



Drake estaba nominado en dos categorías de rap para la ceremonia de enero, pero su exitoso álbum "Certified Lover Boy" no aparece en las categorías generales de la premiación.

Una fuente próxima al artista dijo que él y su manager tomaron la decisión, que fue aceptada por los organizadores del Grammy.



La información fue confirmada a la AFP por una fuente de la Academia de la Grabación. Las nominaciones de Drake fueron retiradas de la página web de los premios Grammy justo cuando comienza la última etapa de la votación.



Drake, uno de los más influyentes músicos del mundo, ha ganado cuatro premios Grammy pero ha tenido roces con la Academia.



(Le puede interesar: Drake es el cantante más vendedor de la década 2010-2021)

En una entrevista de 2017, acusó a los organizadores del Grammy de encasillarlo como rapero porque es negro.



"La única categoría en la que me encajan es en la de rap, quizás porque he hecho rap en el pasado o porque soy negro", expresó a la radio Apple's Beats.



En la ceremonia de 2019, Drake volvió a hacer pública su frustración de que los artistas negros de hip-hop no reciben suficiente crédito.



"Nos movemos en un campo dominado por las opiniones y no por los hechos", lamentó el cantante al aceptar su premio por Mejor Canción de Rap otorgado a "God's Plan".



"Esta es una industria en la que a veces la última palabra recae en un montón de personas que quizás no entienden qué tiene para decir un chico raza mixta de Canadá", reclamó.



(Siga leyendo: Mauricio Leal reveló dolor que padecía en la que sería su última entrevista)

Nos movemos en un campo dominado por las opiniones y no por los hechos FACEBOOK

TWITTER

Otros artistas negros, incluyendo The Weeknd, Frank Ocean y Jay-Z han calificado como irrelevantes los premios Grammy en los últimos años, especialmente afirmando que fallan al no reconocer a intérpretes negros.



La ceremonia número 64 de los premios Grammy se celebrará el 31 de enero en Los Ángeles.



*Con información de AFP

Más noticias

Yeferson Cossio no vivirá más en Colombia: 'Me voy con todos mis perros'

Las muertes de famosos que han generado conmoción en Colombia

Creyó por 15 años que su novia era la supermodelo Alessandra Ambrosio