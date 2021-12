Draco Rosa se para y empieza a mostrar con orgullo a través de la videollamada su estudio de grabación. “Estos son los jugueticos que me compré para los retiros espirituales en mi finca. Pero llegó la pandemia y en medio de la soledad empecé a explorar esta música que me ofrece tranquilidad”, dice el cantante puertorriqueño a EL TIEMPO desde su finca Monte Sagrado Reserve, a las afueras de San Juan de Puerto Rico.

La búsqueda de sanación partió desde que el músico fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en 2011, enfermedad que logró superar en 2018. Y el resultado de esta exploración de las frecuencias solfeggios, conocidas también como sonidos que curan, es su más reciente álbum Sound Healing 1:11. Es mi “mayor aporte a la humanidad”, dice Draco.



Es un álbum diferente...



Sí, espero que sea del agrado de los que buscan bienestar.



¿Cómo fue este viaje?



El proceso empieza cuando me enfermo, cuando tomé la decisión de buscar alternativas. Cuando me dio cáncer la segunda vez me fui a profundizar un poco más y encontré este tema de las frecuencias y empecé a consumir un poco eso en el hospital, por ejemplo las frecuencias para dormir. Ahí me enteré de que en la época de Mozart los instrumentos se afinaban en 432 hz, en la actualidad 440 hz... y me pareció curioso. Encontré sonidos que curan y también muchas historias, gente que dice que es cierto y otros que es falso. Pero es que nadie puede decirte qué es lo que tú sientes, es ahí cuando entra la intuición. No se necesita preguntarle a nadie, el cuerpo responde. Llegué al punto donde en 2019 fui a una convención en la que había venta de instrumentos y compré varios juguetitos... Pensé comprar todo eso para los retiros que se están haciendo en Monte Sangrado, acá en mi finca.



¿Retiros de yoga?



Sí, empecé a hacer yoga hace unos tres años, traté primero el kundalini y luego hatha yoga. Pero pasó que en marzo, cuando iba a comenzar la grabación del álbum, todo se tuvo que cancelar por la pandemia. Y en esa soledad comencé a hacer unas piezas, las compartí con familiares, con amigos... y me llegó un mensaje místico de mi guía Sadhguru, que tiene diez millones de comentarios. Empecé a leer cómo no depender de los medicamentos y mis opciones eran las frecuencias. Como llegó el encierro entonces quise incorporarlo todo en la música, afiné todos los instrumentos a 432 hz y ya con eso me sentía increíble. Me pasaba trabajando y acostándome, y estirando... y acá estamos. Con esta híbrido que son canciones pero que tienen estos restos de sound healing. Para mi esto ha sido un gran logro.

Encontré ahora algo sobre el sonido 528, que es una frecuencia como mística...



Sí, claro, lindo, y el 777. Es que hay muchos, los solfeggios son varios. Lo que pasa es que en el 432 puedo encontrar 777 y otras frecuencias. Cuando das el paso a 432, ya te encuentras en el resto.

Muchos de los que han pasado por lo que yo pasé se han muerto, y yo salí adelante. Entonces, ¿cómo incorporo el bienestar? Le pregunté eso al universo y me puso esto en el camino.

¿Cómo vivió o cómo sintió estos sonidos en su cuerpo?



Me ofrecían tranquilidad, claridad. Logré dormir mejor, me siento con una paz impresionante. Si pones esta música al lado de la cama y te dejas llevar es beutiful (hermoso), no hay nada como dormir con una frecuencia. No fue mi intención hacer un disco, solo pensé en comprar estos juguetes para la finca, para el retiro.



¿Grabó todos los sonidos usted solo?



Sí, yo grabé un 90 por ciento. Invité a un amigo que es vecino mío. También a otro amigo para hacer otras cositas. Y encontré a un muchacho que podía añadir una tabla de la India. Pero a parte de eso, todos los instrumentos usé esto... Te muestro para que veas, esto hay que compartirlo. Por ejemplo, escuchas Selva y escuchas la voz de una mujer, y esa voz sale de acá (señala una consola). Toca hacerlo con gracia. Aquí están todos los beats. Dentro de ahí están los procesadores y muchas cosas de Singapur, de África, de la India... pero todo con los teclados se logra. Estaba muy frustrado hasta que se me dio y salió todo. La pasé bien.

¿Qué instrumentos usa?



De la India y de África, esos los tengo en el computador. Escuchaba un sonido, me fijaba cómo los tocan, y empezaba a aprender a usarlo. Dependiendo de la canción trataba de interpretarlo de la mejor manera. Lo encontré lindo y es lo que es...



En una entrevista a EL TIEMPO usted dijo: “claro, voy a seguir haciendo música pero lo que en realidad quiero es buscar la sanación...”



¿Yo dije eso? Qué interesante.



¿Ha encontrado la sanación?



Mira, después de estar encamado, sin saber si te vas a levantar... el solo hecho de levantarte hoy y ver que estás vivos y poder llamar a los viejos, a los amigos. Cuando estás encamado y tienes miedo de dormir y luego tienes la oportunidad de seguir viviendo, uno se pregunta: ¿qué tengo que hacer para ajustar mi vida? Yo lo que hice fue venirme a vivir a mi finca y enfocarme en música que me encanta. Pero a su vez me preguntaba, bueno, ¿cuál es mi contribución? Los poetas malditos pa’l carajo, me los paso por el sitio ese. No hacen una contribución. Generan agresividad con caras de malos. Nosotros a veces nos pegamos a unas tribus, y se nos olvida lo inmenso que es estar vivo, que uno puede que mañana no se levante. Yo le doy gracias al agua, al sol, a las plantas... estoy en un momento de vida en el que me arrodillo ante una piedrita como ante una montaña. Estoy tan agradecido... muchos de los que han pasado por lo que yo pasé se han muerto, y yo salí adelante. Entonces, ¿cómo incorporo el bienestar? Le pregunté eso al universo y me puso esto en el camino. Aquí estoy. No digo que no me guste el rock, pero ojo, ahora mis guitarras se convierten a este mundo. Yo me he gozado todo, y ahora quiero hacer este aporte a la humanidad y puedo hacerlo hasta los 84. Si no llego a los 84, pues me tocará repetir esta mierda de nuevo (risas).



¿Es triste tener que enfrentarse a la muerte para cambiar?



Sí, yo soy uno de los idiotas, de los millones de idiotas que para llegar aquí tuvo que caerse dos veces bien feo y estar encamado. Es lindo cuando puedo hablar con mucha gente joven y entiende eso. Yo fui el último de la fila, pero acá estoy. La mayoría de la gente que se incorpora bien duro en yoga y van a estos retiros es porque pasó algo intenso en su vida. Lo importante es donde estamos, que estamos presentes y estoy muy feliz, duermo mejor, y más tranquilo y eso no tiene precio para mí. Después del año 2022 no creo que vaya a hacer muchas giras. Prefiero estar en el estudio haciendo música, no es que no vaya a hacer conciertos, pero va a ser uno o dos. Por ejemplo, voy a Bogotá o a Medellín y me quedo una o dos semanas para tocar, ver a las amistades, una cenita, risa, baile... quiero vivir. Todo lo que no he hecho desde los doce años, todo al palo y portándome mal y tratando de hacer todo a la vez... estoy agradecido que puedo ver esta realidad y hacer el intento de participar. Ser más inclusivo con lo que hago.

Cuando estás encamado y tienes miedo de dormir y luego tienes la oportunidad de seguir viviendo, uno se pregunta: ¿qué tengo que hacer para ajustar mi vida?

¿Qué viene ahora para usted?



¿Sabes qué pasa con las giras? Te pongo un ejemplo, hay una serie de televisión de siete episodios. La primera se hace una introducción de los protagonistas, de los personajes. Y va creciendo hasta un gran final. Tocar en vivo a veces es peor que un programa de televisión porque te quedas en el primer capítulo siempre. Haces un disco y se espera que repitas ese mismo disco tal como lo grabaste en cada ciudad. Y la repetición es aburrida. Claro que hay un arte en tocar en vivo, por eso me encantan los Jam Bands, van por ahí y tocan. Pero el mundo en el que yo vivo, que es entre el rock y el pop y no sé qué... la gente se frustra cuando llegan y no encuentran el tema tal cual como lo escuchan en su casa. Pero pues para eso váyanse a su casa. En vivo se ofrece es algo auténtico. Al final del día lo que la gente va a escuchar es un playback. Entonces, mi punto no es que no le apueste a tocar en vivo. A lo que no les apuesto es a las giras largas donde hay mucha repetición porque me matan, son aburridísimas... yo soy como un pintor, y pinto una vez. Imagínate que Picasso tuviera que ir a todos los países a pintar exactamente lo mismo. Aburridísimo. Te pregunto a ti, ¿cómo uno puede ser auténtico haciendo eso? Te terminarás convirtiendo en una parodia de ti misma. A mí no, a mí eso me aburre.



Mucho estrés...



Y el estrés del show no lo quiero. Donde mejor estoy es donde ofrezco una pintura nueva. Me llena a mí y espero que llene a las personas que lo consumen. Y de vez en cuando vamos a tocar y vamos a pasarla bien. Eso de todas las noches mata. Mira a Jimmy Hendrix, llegó y quemó la guitarra, en las otras noches todo el mundo quería ver eso. Tanto así que algunos se fueron del concierto ignorando que uno de los más grandes guitarristas del mundo estaba tocando ahí.



¿Siempre ha estado aburrido del sistema o es ahora?



No es estar aburrido del sistema pero I don’t mind rules, I just don’t like rulers (No me molestan las reglas, me molesta los que las hacen). ¿Quién decide sobre la vida de otro ser humano? El mundo está en un crecimiento exponencial como nunca. No es que yo tenga problemas con el sistema, el problema es del sistema que quiere oprimir al hombre y no dejar al ser humano ser feliz, es un tipo de esclavitud...

Entonces sí, no es que yo tenga problemas con el sistema, el sistema es arcaico. I’m a good citizen (yo soy un buen ciudadano). Para cambiar esos sistemas están proyectos como sound healing. Y yo soy solo una ventanita. Cierra los ojos, mírate a ti mismo y love yourself (ámate).



SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

@SIMONGRMA