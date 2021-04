Dos colombianos, finalistas a Premio Bienal de Novela Vargas Llosa

El IV Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa anunció este viernes los doce finalistas de su próxima edición en México, entre los que se encuentran cuatro españoles, dos argentinos y dos colombianos, entre otros.



El galardón, dotado con 100.000 dólares estadounidenses, se fallará durante la celebración Bienal que tendrá lugar en la ciudad de Guadalajara del 23 al 26 de septiembre de este año.

Por parte de España, los seleccionados como finalistas son Olga Merino por "La forastera", Juan Tallón por "Rewind", Sara Mesa por "Un amor" y Rosa Montero por "La buena suerte".



Los anteriores comparten candidatura con las argentinos Selva Almada ("No es un río") y Dolores Reyes ("Cometierra") y los colombianos Santiago Gamboa ("Será larga la noche") y Juan Gabriel Vásquez ("Volver la vista atrás").



Además, también están entre los doce finalistas el uruguayo Fernando Butazzoni ("Los que nunca olvidarán"), la mexicana Carmen Boullosa ("El libro de Eva") el chileno Alejandro Zambra ("Poeta chileno") y el cubano Leonardo Padura ("Como polvo en el viento").



De esta selección, el jurado elegirá cinco novelas, cuyos autores participarán en las actividades de la IV Bienal de Novela Vargas Llosa, que se realizará del 23 al 26 de septiembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara.



De las cinco seleccionadas, un jurado presidido por la escritora y periodista Leila Guerriero elegirá la ganadora del premio, noticia que se dará en la clausura del festival, donde estará presente Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura en 2010.



En esta edición, al premio se presentaron 412 novelas y los organizadores quisieron destacar en un comunicado el "altísimo nivel de las obras recibidas".



La Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Universidad de Guadalajara son las principales organizadoras , con el apoyo de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. El Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa recibió candidaturas de novelas escritas originalmente en español hasta el 31 de diciembre de 2020.



En el anterior certamen fue el escritor venezolano Rodrigo Blanco quien se llevó el premio con su primera novela, "The night", un escrito en el que reflexionó sobre las sombras de su país.



El premio recayó en la primera edición del evento (2014) en "Prohibido entrar sin pantalones", del español Juan Bonilla; en 2016, en la obra "Si te vieras con mis ojos", del chileno Carlos Franz, y en 2019 -la primera edición realizada en Guadalajara- en "The Night".



Después de dos ediciones en Lima (Perú), la Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Universidad de Guadalajara firmaron un convenio para que la Bienal tuviera como sede, en sus siguientes tres ediciones (2019, 2021 y 2023) en Guadalajara con el apoyo de la Feria Internacional del Libro de esa ciudad, una de las más relevantes de América Latina.



EFE

