Dos canciones y una película, la sociedad de Maluma con Jennifer López

Jennifer López y Maluma anunciaron el lanzamiento de un video inédito de dos partes para presentar esta semana su primera colaboración musical, que se une a otros proyectos conjuntos como el esperado estreno en seis meses de su película Marry me.

El colombiano y la estadounidense publicaron simultáneamente un video en sus redes sociales en el que mencionan, además, dos canciones que unirán sus voces bajo los títulos Pa ti y Lonely.



También hablaron de un video de dos partes, sin revelar muchos detalles, que completará ambas producciones musicales y aseguraron que todo será presentado el próximo 24 de septiembre, durante una transmisión en vivo en la red social TikTok.



"Mi colaboración Pa ti y Lonely con Maluma ya casi está aquí. No te pierdas el TikTok Live: Detrás del video a las 60 p. m., hora del Este de Estados Unidos", escribió López en su cuenta de Instagram. El texto fue acompañado con un adelanto de uno de los videos. Por su parte, Maluma colgó en su cuenta de Instagram un adelanto de lo que se verá.



Según se ha conocido, los artistas grabaron las canciones hace más de un mes en Miami, en el estudio del aclamado productor colombiano Julio Reyes Copello. Maluma y J.Lo también se habían reunido en Nueva York antes de la pandemia para filmar sus escenas de Marry Me, un encuentro que dejó una aparición sorpresa de López en un show de Maluma en el escenario del Madison Square Garden de Nueva York.



Marry Me, que también protagoniza Owen Wilson, cuenta la historia de una artista pop (López) que es abandonada en el altar por su prometido Bastian (Maluma) y es ayudada a escapar del escándalo por un hombre común y corriente.



Se suponía que la película sería uno de los grandes estrenos de este verano en Estados Unidos., pero a consecuencia de la pandemia fue postergada hasta el 14 de febrero de 2021, cuando se celebra el Día de los enamorados en ese país y en otras partes del mundo.



La cinta, producida por López, es la primera que la artista realiza después de Hustlers, su éxito de 2019.

También representa la primera participación del cantante urbano colombiano en la pantalla grande. Actualmente, Maluma promociona su disco Papi Juancho, del que su segundo sencillo, Hawái, encabeza la nueva lista global Billboard 200.