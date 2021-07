‘Siempre imitaba a las famosas cantantes de flamenco’: Doris Morera

“35 años de trayectoria del Festival ya nos da licencia para atrevernos a decir que somos parte de la historia cultural del país”. Con estas palabras de orgullo, Doris Morera de Castro presenta los invitados del Festival Nacional de la Música Colombiana, que se realizará del 15 al 20 de julio en Ibagué, y abre de paso su pasión melómana en nuestro ‘Cuestionario sonoro’.

Ante la compleja situación que atraviesa el país por causa del covid-19, este año también se realizará una combinación presencial y virtual. Los grandes homenajeados de este año serán los maestros Jorge Velosa y José Jacinto Monroy. Además, una docena de compositores presentan su obra inédita en el Concurso Nacional de Composición ‘Leonor Buenaventura’, que tiene como lema ‘Colombia: tierra de canto y poesía’. Y con ellos, se presentan los concursantes del 27.° Concurso Nacional de Duetos ‘Príncipes de la Canción’.

Si hubiera sido cantante, ¿qué canción soñaría interpretar?



La interpretación del pasillo Hurí, himno que identifica el tributo perenne al dueto Garzón y Collazos.



¿A qué cantante imitaba cuando era niña?



Con mis compañeritas de primaria siempre jugábamos a hacer teatro musical, y mi personaje a imitar siempre era alguna de las famosas cantantes de flamenco en la época. (Risas)



¿Canta en la ducha como todo el mundo?



En mi juventud cantaba boleros acordes con la época y a mi sentir de niña que encontró el amor muy joven. Posteriormente, mi canto en la ducha se fue impregnando de música colombiana y me convertí poco a poco en apenas un “eco” de las más lindas canciones de Silva y Villalba.



¿Qué instrumento le hubiera gustado tocar?



Sin duda, hubiera estudiado piano.



¿Qué canción la hace llorar?



En cada época siempre ha habido canciones que me han hecho llorar y mucho, pero desde hace muchos años tengo que confesar que mis lágrimas más frecuentes tienen que ver con escuchar el Himno nacional, El bunde tolimense, Alma del Huila y Hurí.

Diferentes muestras folclóricas siempre se viven en Ibagué, en el marco del Festival Nacional de la Música Colombiana. Foto: Juan M. Vargas / EL TIEMPO

¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Con un artista colombiano cercano: el maestro Rodrigo Silva.



¿Bambucos o pasillos?



Los dos ritmos son para mí de la mayor sonoridad dentro en la música colombiana de la región andina.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?



Dos conciertos a los que asistí hace muchísimos años, en el marco del Concurso Nacional de la Belleza, fueron los de Julio Iglesias y Carlos Vives. El tercero, que disfrute como organizadora, fue el de Jorgito Celedón en los 30 años del festival.





¿Cuál es su ‘top’ 5 de canciones colombianas?



Aparte de El bunde, Alma del Huila y Hurí, mis canciones de la vida son Viejo Tolima, de Rodrigo Silva; El camino de la vida, de Héctor Ochoa; Llamarada, de Jorge Villamil; Ibaguereña, de Leonor Buenaventura, y Muchacha de risa loca, de Jaime R. Echavarría.

¿Qué canción la devuelve a la adolescencia?



Carmen de Bolívar, de Lucho Bermúdez y Matilde Díaz, me transporta a la celebración emblemática para mi familia de las fiestas de San Roque en Altamira (Huila), tierra natal de mi padre, donde pasaba mis vacaciones de niña y de joven fui inmensamente feliz.



¿Qué “nana” le cantaban sus papás?



A mis años, es demasiado pedir que me acuerde (risas).



¿Qué canción no se cansa de oír?



No tengo una canción en particular, pero no me canso de escuchar todo el tiempo música instrumental.



¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró?



Nunca he comprado música. Mi único novio, y luego esposo, me regalaba cada disco con dedicatoria y desde luego esto para mí siempre fue un tesoro. Entre cientos de discos que recibí de él recuerdo como el primero un álbum de los valses más hermosos de Johann Strauss, que aún conservo. Con los años vino el festival y mi mejor regalo: la música colombiana.

¿Cómo disfruta más oír la música?



Mi casa siempre ha sido el lugar favorito para escuchar música de toda la vida y si es en vivo, mejor.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?



Solo se me ocurre decir a estas alturas de mi existencia, que en cada época de mi vida, desde luego, tuve mis canciones favoritas para iniciar una fiesta, pero desde hace algunos años y hasta cuando llegó la pandemia, entre mi generación y en mi entorno, no hay duda de que cuando de fiesta se trata, para encenderla solo hace falta una canción vallenata.



¿Qué otros géneros, además de la música colombiana, le gustan?



Dentro de la música colombiana, aparte de la de la región Andina, me encanta la música del Pacífico y del Llano, aunque personalmente amo la música colombiana en todas sus expresiones.



¿Qué sonido de la naturaleza la cautiva?



Indiscutiblemente el canto de los pájaros cada día al amanecer rondando siempre mi casa por la proximidad a uno de los parques más hermosos de Ibagué. También me cautiva y me embelesa el sonido del mar.

