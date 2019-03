Conozca el lado mítico del ‘Asombroso Hombre Araña’ con EL TIEMPO

No muchos lo saben, pero Spider-Man estuvo a punto de no pasar de ser una idea porque al jefe de Marvel le parecía que la creación de los hoy legendarios Stan Lee y Steve Ditko estaba condenada a sucumbir ante un hecho preocupante: la gente les tiene miedo a las arañas.



Pero el enmascarado trepamuros sobrevivió y en más de 700 ediciones ha demostrado el potencial de mantenerse tan desesperadamente original como lo soñaron sus creadores.



En ese vasto paisaje, no es exagerado decir que 'Volviendo a casa' marca uno de los capítulos más polémicos en la larga historia del Hombre Araña. Es apropiado que abra también la colección de novelas gráficas que desde este viernes publica EL TIEMPO.

Después de reiterar hasta la saciedad el componente científico detrás de los poderes del amigable vecino, la saga llegó desgastada al nuevo siglo, y les correspondió al escritor J. Michael Straczynski y el ilustrador John Romita Jr. inyectarle nueva vida.



Straczynski, a quienes las nuevas generaciones probablemente recuerden como creador, junto con Andy y Lana Wachowski, de la serie de Netflix Sense8, echó mano de un elemento que nunca antes jugó un papel en la historia de Spidey: el mítico.



Fue una movida osada, pero muchos temieron que echara por tierra el elemento científico que define al Hombre Araña (y, de hecho, a muchos de sus villanos). Lo cierto es que, cuando las apuestas llegan a su punto máximo, es la ciencia la que viene al rescate, y Spidey honra al nerd que es, que siempre ha sido.



Straczynski sortea con acierto el problema al plantear más preguntas que respuestas: “¿La radiación capacitó a la araña para darle a Peter Parker sus poderes? ¿O la araña estaba intentando darle los poderes antes de que la radiación la matara?”. En este diálogo entre dos personajes se plantea así un intrigante acertijo del huevo y la gallina que mantiene la trama mientras Spider-Man enfrenta a un enemigo aparentemente indestructible.

El pobre Peter Parker

También fue osado mostrar la cotidianidad de un Peter Parker que dejó atrás la adolescencia y llega a este momento con el peso de la treintañez y una sucesión de pérdidas en su vida, la mayor de ellas la de su esposa, Mary Jane. Agobiado por su pasado, Parker debe alternar la mundana realidad de postularse a un puesto como profesor de ciencias en su vieja escuela secundaria con tareas heroicas como salvar a neoyorquinos en peligro en un edificio que se incendia.



No es, ni mucho menos, perfecto, pero este arco, compuesto por los números del 30 al 35, es el primer paso en un camino que revitalizó al héroe arácnido y permitió explorar nuevas posibilidades. No obstante su nombre, 'Volviendo a casa' no tiene nada qué ver con la historia de la película de 2017, titulada Homecoming, excepto por un detalle genial en la última escena, que no revelaremos aquí por no comenzar usando las alertas de spoiler.



Pero si la corajuda visión de Straczynski revitalizó una propiedad cansada, el aporte de Romita Jr. le dio la oportunidad de poblar las páginas con una fuerza y un dinamismo que terminaron marcando una época. En combinación con los diálogos de un escritor que entiende a la perfección la naturaleza sarcástica y descomplicada del héroe, logra visos cinematográficos que resaltan por igual las secuencias de acción y los momentos de desesperanza, cuando todo parece perdido. Es cierto que el villano no se aleja mucho de la fórmula del Big Bad, pero cuando se queda corto, el héroe ofrece personalidad de sobra.



Nada mal para un amigable vecino que por poco no pasa de la mesa de dibujo.

La colección de novelas gráficas

Desde este viernes, El TIEMPO Colecciones trae la Colección Definitiva de Novelas Gráficas Marvel. Son 60 libros en tapa dura que recopilan los más importantes arcos de la historia de esta, la casa de los héroes.



Volviendo a casa, El Soldado del invierno, Planeta Hulk, Invasión secreta, Días del futuro pasado y Guerra civil son algunos de los tomos que semana a semana integran esta colección. El costo total de la colección es de 1.761.000 pesos, pero para suscriptores está disponible por 1.399.000. Puede adquirirse llamando al 4266000 (opc. 3) en Bogotá o a la línea gratuita 01 8000 110 990. También puede ingresar a tienda.eltiempo.com/marvel.



WILSON VEGA

EDITOR DE EL TIEMPO

@WilsonVega