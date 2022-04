Duele no tenerte es una canción que va más allá del convenio entre artistas de diferentes géneros musicales para hacer una canción que los ayude a “intercambiar” fans y territorios.



Esta canción, de nostalgia por un ser querido que ya no está, tiene detrás gran significado especial para Don Tetto, la banda de rock colombiana que ya va por su decimonoveno año de trabajo ininterrumpido, y para Daniela Dacourt, una estrella juvenil peruana que mucho antes de lanzarse al ruedo de la música era una fanática enamorada de la propuesta de Don Tetto.

¿Cuántos fans no sueñan con alcanzar algo así? Crecer y compartir escenario con la banda que los inspiró en su adolescencia y juventud. Eso le pasó a Dacourt. Cuando le llegó la propuesta de ponerle su voz a la canción compuesta por Diego Pulecio, cantante de Don Tetto, solo pudo decir que sí. Conocía el estilo, además Don Tetto había sido parte de su vida desde mucho antes de que ella se convirtiera en una de las grandes estrellas actuales del Perú.



“Mi error –dice la salsera, de uno de los clásicos de Don Tetto– es el himno de mi vida”.



La artista peruana enumera más canciones del álbum Miénteme, prométeme, de los colombianos. “Eran de la época en que ellos tenían el pelo pintado y yo era fan –insiste la invitada a cantar con Diego Pulecio y su banda–. Las cantaba todo el día. En el 2009, andaba en la nebulosa con los problemas familiares y los temas del colegio. En la secundaria la pasé un poco mal, por el papel que la sociedad le daba a la mujer dentro de la música y yo me sentía capaz de hacer cosas grandes. También era la época de los primeros amores del colegio, donde te rompen el corazón. En muchos de esos momentos, estaba la música de Don Tetto, era imposible que no la pusiera como soundrack. Por eso, hacer esta canción con ellos para mí fue una bendición que va más allá de poner en mi currículo que se hizo una colaboración”.

Y pese a que se juntaron una salsera y una banda de rock, el resultado fue una balada pop.



“Nos encantó el resultado –dice Diego Pulecio–. Los seguidores han aceptado bien la canción. Los sorprendimos: los roqueros pensaban que haríamos una salsa, los fanáticos de ella creían que ella se pasaría al rock. Pero fusionamos muy bien nuestras voces”.



El interés, cuenta el cantante, era trabajar su nuevo álbum con mujeres invitadas. Por eso invitaron a grabar con ellos a Andrea Echeverri (Aterciopelados), el año pasado.



“Buscando otros horizontes –añade Pulecio–, un amigo peruano nos recomendó a Daniela. Empezamos a oírla a enterarnos de su carrera y nos dimos cuenta de que era la tercera artista más grande del Perú. En algún momento pensamos que sería difícil llegar, quizás habría mucho mánager de por medio. Pero tuvimos la fortuna de descubrir que su mánager era amigo nuestro. Él dijo de frente: ‘Envía la canción para que la escuche, si no le gusta, no va’. Fue una gran sorpresa cuando descubrimos que había sido una de nuestras fanáticas”.

Este encuentro y lo que cada uno fue descubriendo le dio a la canción más magia, dice Dacourt. “Más allá de lo que dice la letra o de las estrategias, esto ha creado un lazo de amistad tan bonito que hay familia en Colombia para mí y, en Perú, mi casa es su casa las veces que quieran”.



El primer encuentro personal se dio cuando Daniela llegó por primera vez a un backstage de Don Tetto. Llegó sin ínfulas, como una seguidora más. Eso los desarmó, su intención era conocerlos fuera de escenario, porque ella misma al bajarse de un escenario vuelve a ser una persona normal –así se describe– y así quiso ser vista por los colombianos.



“Ha sido maravilloso –agrega Pulecio– porque lo que importa es la conexión, el feeling. Si no lo hay, qué me va a importar cantar con cualquiera que no vaya a sentir la canción como la sentimos y no le va a dar una voz que al oírla te haga sentir escalofríos”.

La letra de 'Duele no tenerte' conmovió a la banda misma, desde mucho antes de que Daniela llegara a completar la creación.



“Se hizo en épocas de pandemia –dice Jaime Valderrama, integrante de la banda–. Diego nos mostró una maqueta con guitarra. Sentimos que encajaba con lo que veníamos haciendo para nuestro disco Castillos de arena. Y la guardamos esperando el momento para sacarla. Tenía tantas emociones para un momento como este, en el que salimos de la pandemia y cada uno tenía historias fuertes y, a veces tristes: rupturas amorosas o un duelo... Y la canción trae una emoción ligada a lo que está sintiendo la gente. Ha tenido un proceso muy orgánico porque llevamos un mensaje que acompaña a nuestros fanáticos en su vida”.



Don Tetto ha brindado esa compañía musical por casi dos décadas. El balance, ahora que ellos mismos manejan su carrera, siempre será optimista.

“No nos habíamos imaginado durar tanto –añade Valderrama–. No te das cuenta del pasar de los años. Cada vez que subes a la tarima es distinto al anterior, cada canción que compones es un cuadro distinto. Y realmente lo disfrutamos mucho, porque somos la banda que comenzó como un sueño y seguimos trabajando por él todos los días”.



Valderrama divide su historia entres momentos. Desde el 2003, cuando Don Tetto Comenzó, hasta el primer disco. “Fue la época del colegio –relata–. Tocábamos en donde nos permitieran poner un cable para conectarnos a un amplificador. Fue cuando entramos a un estudio por primera vez y nuestro primer concierto masivo, la primera gira, la primera producción musical con un productor, por eso el disco inicial se llamó Lo que no sabías.

Una segunda etapa fue del primer al tercer disco. Miénteme, prometeme, en el 2010, tuvo el desafío de superar el éxito del primero y consolidarlos. “De alguna manera creímos que sería más complicado, tuvimos un acercamiento a la radio, fueron las primeras giras, las salidas a conocer otros países. Siguió nuestra primera nominación al Grammy Latino y a conocer la industria desde adentro. Tomábamos decisiones sobre lo que queríamos ser, buscando una evolución del sonido propio. Con el tercer disco pasamos de un público adolescente a uno más establecido, a uno que queríamos que nos viera como una banda de culto”.



La etapa actual representa a Don Tetto con su propia empresa de música, Sonora Entertainment, con su propio estudio musical, generando movimientos en el circuito del rock.



“Hemos superado dificultades –concluye Valderrama–, pero esto le da crecimiento a un artista, porque sientes que pueden cambiar las redes sociales o los géneros, pero que existe la posibilidad de seguir otros 20 años más. Imagino subirme a una tarima a los 60 y diciendo que cuando tenía 30 o 40 esto era lo que quería seguir haciendo”.

