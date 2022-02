Luego de una larga ausencia en los escenarios, Don Omar regresó para presentarse en el Calibash, un concierto que se llevó a cabo en el estadio T-Mobile Arena de Las Vegas el 29 de enero y que contó con la participación de otros artistas como Maluma y Karol G.



Estando en tarima, el reguetonero empezó a cantar 'Ella y yo', la exitosa canción del álbum 'God's Project', de Aventura, en la que colaboró en 2005.

El sencillo es una conversación entre dos amigos en un bar. Mientras que uno habla de lo bien que está su matrimonio, el otro habla de su relación prohibida. El primero anima a su amigo a luchar por el amor de la mujer, sin saber que el marido se trata de él mismo.



En medio de esa conversación, Don Omar, quien hace del amigo infiel, intenta decirle de diferentes formas que se trata de una confesión. Sin embargo, el amigo que interpreta Romeo Santos no capta el mensaje hasta que se lo dice sin rodeos. Aún así se dice: "¿Qué? No entiendo".



El video de la canción fue subido en el canal de YouTube de Aventura el 23 de abril de 2019 y desde entonces ha acumulado cerca de 290 millones de reproducciones y 1.2 millones de 'me gusta', que dan cuenta de su éxito.



A pesar de esto, Don Omar quedó sin palabras y aburrido luego de intentar interactuar con el público. Cantó su parte y levantó el micrófono cuando era la parte de Romeo Santos, pero se topó con un silencio profundo.



​Anonadado, Don Omar dijo: "¡pensé que se la sabían! ¿Lo volvemos a intentar?". A lo que los asistentes reaccionaron con un fuerte sí.



Don Omar detiene su último concierto en Las Vegas porque nadie se sabía la letra de ELLA Y YO😭😭😭 pic.twitter.com/3iNWq92gVv — Fleek Mag (@Fleek_Mag) February 2, 2022

El reguetonero se sonrió y bromeó con que pondría la letra, al estilo de un karaoke, en caso de que fuera necesario. Posteriormente dio la orden para que empezara sonar la música de nuevo y repitió su estrategia.



Sorpresa: el público de nuevo quedó en silencio, salvo algunas personas que intentaban hacer llegar su voz hasta el escenario.



Frustrado, Don Omar decidió cambiar la canción. “Romeo Santos, perdónalos donde quiera que estés”, dijo.



