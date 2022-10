William Omar Landrón Rivera y Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocidos como Don Omar y Daddy Yankee, son considerados dos de los artistas más influyentes en el género que en la actualidad está 'mandando la parada' en la industria de la música, el reguetón. Son los genios detrás de clásicos como 'La Gasolina' y 'Dile', que le abrieron paso artistas como Maluma, J Balvin, Karol G, Bad Bunny y cientos más en el mundo entero.

Sin embargo, desde sus inicios en la música se ha rumoreado que los cantantes, ambos puertorriqueños, nunca han llevado una relación en paz. Se dice que viven en constante competencia por imponerse como el mejor. Verdad o chisme, lo cierto es que los artistas supieron aprovechar las habladurías para capitalizar sus carreras.

Tras alguna colaboraciones, y un show juntos en la tierra que los vio nacer, en 2015 programaron una gira juntos: 'The Kingdom Tour'. Se trató de una especie de mano a mano que tenía agendadas 60 fechas alrededor del mundo.



Aunque lograron presentarse en el Madison Square Garden, de Nueva York, Don Omar decidió abandonar el proyecto.

Desde el día uno dijimos: 'Vamos a tirarnos directo, de frente, con todo, pero siempre profesional' FACEBOOK

TWITTER

"Era la competencia entre dos artistas élite que iban a demostrar lo mejor en tarima sin ningún tipo de restricción, el show de cada uno, y la gente iba a escoger quién fue el mejor. Eventualmente, todo iba marchando excelente, de repente en una de las giras Don Omar abandonó. Obviamente yo me molesté porque perdimos mucho dinero al él tomar esa decisión", confesó Daddy Yankee en una entrevista con 'MoluscoTV'.

(No deje de leer: Don Omar confesó que vendía droga antes de ser famoso).

Desde entonces, el intérprete de 'La Gasolina' decidió no volver a trabajar con Don Omar, para no poner en riesgo su dinero y su credibilidad ante sus seguidores.



"No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puedo correr el riesgo de perder tanto dinero. Desde el día uno dijimos: 'Vamos a tirarnos directo, de frente, con todo, pero siempre profesional' y al sol de hoy no sé por qué Don Omar abandonó el proyecto", recalcó.

La respuesta de Don Omar, siete años después

Preguntado sobre este tema, en una entrevista que concedió al reconocido productor musical y creador de contenido 'El Chombo', contó desde un principio supo que era un proyecto que no iba a funcionar

Si esto que yo estoy diciendo aquí no es verdad, a lo mejor mañana terminan demandándome. Pero, yo estoy esperando la demanda hace más de cinco años, que nunca va a llegar FACEBOOK

TWITTER

En principio, él quería llevar a cabo un proyecto que se llamaría 'Versus', el cual enfrentaría en escena las líricas fuertes y "de calle" de Don Omar contra su música más comercial. Un productor le dio la idea de hacerlo, pero en compañía de Yankee, como un enfrentamiento entre las dos figuras más prominentes del reguetón.



Aunque la idea no era de su agrado, accedió y se encargó de todo mientras su compañero de escenario finalizaba su gira por Europa: "Yo estuve trabajando en todo: música, bailarines, diseño de tarima. Las tarimas las diseñé yo, con mi equipo de trabajo. Las coreografías, la música, los arreglos, todo (...) Pero, cuando él llegó, no le gustó". Esa fue la primera señal de que algo no cuadraba entre los dos artistas.

Don Omar también narró que una de las situaciones que más le molestaron fue una ocasión en que se utilizó una canción del disco que estaba produciendo en ese momento para promocionar 'The Kingdom Tour', completamente a sus espaldas.



(Le puede interesar: Amazon Originals lanza 'La Nueva Pack' para honrar a Daddy Yankee y más artistas).



Sucedió algo similar tiempo después: "Yo escuché una canción que sacaron de la noche a la mañana, que no la escribió Ramón, que pagaron pa' que la escribieran, que lo hicieron a mis espaldas y que la querían usar de promoción para el concierto. (...) Yo les dije: '¿Qué es esto? Lo que yo hice en mis temas, que ustedes consiguen sin permiso para trabajar en esto, nunca le faltó el respeto a nadie. Van dos y pienso que el fin no sigue siendo el mismo entre todos aquí'.

Facebook Twitter Linkedin

Don Omar canceló varios conciertos que tenía junto a Daddy Yankee en 2015. Foto: Archivo. EFE - Mario Ruiz. EFE

Pero, según el cantante de 'Danza kuduro' y 'Bandoleros', la gota que derramó el vaso fueron ciertos altercados durante los primeros shows.



Después del primer día de gira, que tuvo como escenario Puerto Rico, en la primera plana de la prensa se podían leer aseveraciones como "Daddy Yankee noquea a Don Omar". Él está seguro de que eso fue comprado por el equipo de Yankee: "Si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día llegué con el periódico en la mano y me dijeron que no volvía a pasar. Yo dije: 'Claro que no vuelve a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más'".

(Le recomendamos leer: Daddy Yankee sufrió un peligroso accidente en un concierto en Argentina).

Así las cosas, se presentó porque no quería tener problemas en su tierra. Pero los problemas no terminaron ahí. En Las Vegas, cuando Don Omar salió a cantar, la consola y las máquinas fueron desconectadas. Él decidió irse del escenario: "No soy empleado de nadie y no me gusta que me falten al respeto nadie".



Ahí fue cuando terminó el sueño de muchos de ver el versus entre ambos titanes del género e inicio un calvario para él: contó que en redes sociales lo trataron mal y lo amenazaron con demandarlo.



"Ustedes fueron tan estúpidos que comenzaron a promocionar una gira de la que ni siquiera tenían un contrato conmigo. Si ustedes hubieran tenido el contrato que decían, me hubiesen demandado y me hubieran dejado en la calle", aseveró.



Finalmente, aclaró que Ramón Ayala y él nunca han sido amigos, y cree que nunca han estado interesados en serlo: "No somos iguales y nunca lo vamos a ser. No estoy hablando de que soy mejor ni nada de eso. Simplemente, no somos iguales".

Tendencias EL TIEMPO